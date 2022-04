Intel ARC A350M w nowych testach wydajności wypada znacznie lepiej. Powód? Wyłączono niedopracowane oprogramowanie

Kilka dni temu publikowaliśmy pierwsze, zagraniczne wyniki wydajności laptopa Samsung Galaxy Book2 Pro, który wyposażono w procesor Intel Core i5-1240P oraz układ graficzny Intel ARC A350M. Był to pierwszy test, konfrontujący bezpośrednio najnowszy układ Alchemist z popularnym GeForce'm GTX 1650 (Max-Q). Informowaliśmy wówczas o pewnych problemach z układem Alchemist, jaki zanotowano w praktycznie wszystkich testowanych grach. Mowa m.in. o niskim zużyciu GPU, skaczącym taktowaniu rdzenia oraz często pojawiających się mikroprzycięciach (stuttering). W sieci pojawił się nowy zestaw testów od tego samego recenzenta z Korei Południowej, jednak tym razem w pomiarach zmieniono jedną rzecz. Wyłączono mianowicie funkcję Intel Dynamic Tuning Technology, która w domyśle ma... zwiększać wydajność.

Nowe testy wydajności układu graficznego Intel ARC A350M potwierdzają problemy z warstwą software. Wyłączenie funkcji Intel Dynamic Tuning Technology powoduje spory wzrost wydajności GPU, jak również lepszą wydajność procesora.

Intel Dynamic Tuning Technology jest częścią Deep Link i odpowiada za dynamiczne kierowanie mocy do procesora lub układu graficznego w zależności od tego, który podzespół w danym momencie potrzebuje więcej mocy. Wygląda jednak na to, że na chwilę obecną funkcja Dynamic Tuning Technology działa zupełnie odwrotnie od pierwotnych założeń, czego skutkiem jest obniżona wydajność podzespołów. Na kanale YouTube BullsLab Benchmark pojawił się test w 6 grach: Overwatch, PUBG, League of Legends, Elden Ring, Red Dead Redemption 2 oraz Lost Ark.

W takich grach jak Overwatch, PUBG czy League of Legends możemy zobaczyć znaczący, kilkudziesięcioprocentowy wzrost wydajności układu Intel ARC A350M. W rzadkich momentach różnice są niemalże dwukrotnie lepsze na korzyść scenariusza, w którym Intel Dynamic Tuning Technology jest wyłączony. Wpływa to także na zwiększenie wykorzystania GPU - dużo częściej jest to ponad 90%, co także skutkuje wyższym taktowaniem rdzenia graficznego oraz procesora. Test pokazuje także, że np. w Elden Ring możemy liczyć na ponad 30 FPS na ustawieniach wysokich, jednak Red Dead Redemption 2 na ustawieniach medium jest już zbyt dużym wyzwaniem, przez co liczba klatek w Saint Denise nieustannie balansuje w okolicach 20-25 FPS. Nadal występują natomiast problemy z mikroprzycięciami, co najpewniej związane jest z niedopracowanymi sterownikami. Sytuacja z Intel Dynamic Tuning Technology jednak dobitnie pokazuje, że nawet dobry hardware z potencjałem może zostać skutecznie blokowany przez niedziałający optymalnie software.

Źródło: VideoCardz, YouTube @BullsLab Benchmark