Intel ARC - nowa seria desktopowych kart graficznych powinna składać się z siedmiu różnych modeli

Od kilku lat wyczekujemy trzeciego dużego gracza na rynku kart graficznych. Do grona AMD i NVIDII niebawem dołączy Intel, który powinien zaoferować konkurencyjne i wydajne desktopowe jednostki, którymi powinni zainteresować się zarówno entuzjaści, jak i zwykli konsumenci. Choć przez długi czas w temacie nowych układów błądziliśmy po omacku, to jednak z biegiem czasu sytuacja staje się dla nas coraz jaśniejsza i raczej wiemy już, czego należy oczekiwać. Nowe światło na całą sprawę rzuca leakster @KOMACHI_ENSAKA, który zdradził właśnie, że według jego informacji powinniśmy się doczekać w sumie siedmiu desktopowych kart graficznych. Co już o nich wiemy?

Na ten moment wydaje się, że flagowymi układami Niebieskich będą modele Intel ARC A770, które dostępne będą w wersjach z 16 lub 8 GB pamięci GDDR6 (magistrala 256-bit). Mają być one oparte na rdzeniu ACM-G10 i dysponować 32 jednostkami Xe. Niewykluczone, że stopień wyżej pojawi się jeszcze limitowany model A780 wyróżniający się np. jednak póki co brakuje konkretnych informacji na jego temat. Dla mniej wymagających użytkowników mają być przeznaczone karty ARC A750 12 GB (192-bit) i A580 8 GB (128-bit), które także mają bazować na tym samym rdzeniu, jednak będą dysponować kolejno 24 i 16 jednostkami Xe.

Resztę serii mają uzupełniać karty graficzne bazujące na rdzeniu ACM-G11. Mowa o układach A380 z 6 GB pamięci GDDR6 96-bit, a także A350 i A310 wyposażonych w 4 GB pamięci GDDR6 64-bit, które mają zaoferować kolejno 8, 6 i 4 jednostek Xe. Spekuluje się, że będą one konkurencją dla tańszych modeli GeForce i Radeon obecnej generacji (zapewne poziom RTX 3050 lub RX 6500 XT). Niestety, nadal nie wiemy, kiedy możemy spodziewać się premiery wszystkich omawianych kart. Mówi się, że ich debiut został opóźniony na trzeci kwartał tego roku.

Źródło: VideoCardz, @KOMACHI_ENSAKA