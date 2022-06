Układ graficzny Intel ARC A730M w pierwszych testach w grach wypada pomiędzy GeForce RTX 3050 oraz GeForce RTX 3060

Kilka miesięcy temu Intel zaprezentował mobilne układy graficzne Intel ARC, które podzielone będą na trzy segmenty wydajnościowe: ARC serii 3, ARC serii 5 oraz ARC serii 7. O ile w przypadku pierwszej z wymienionych poznaliśmy już wstępną wydajność w grach, tak druga i trzecia grupa pozostawała dla nas zagadką. W końcu jednak w sieci pojawiły się pierwsze testy układu Intel ARC A730M, czyli drugiego pod względem wydajności układu Xe-HPG.

Pierwszy test Intel ARC A730M pochodzi z bazy 3DMark Time Spy i tutaj układ Alchemist poradził sobie nadzwyczaj dobrze, oferując poziom porównywalny z układami takimi jak NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU czy GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU z nieco niższym TGP. W grach jednak sytuacja się odwraca i po raz kolejny pokazuje, że nawet dopracowany hardware wypadnie słabiej od oczekiwań, gdy warstwa software'owa będzie niedopracowana.

NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU Intel ARC A730M NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU Architektura Ampere Xe-HPG Ampere Układ graficzny GA107 ACM-G10 GA106 Litografia 8 nm Samsung 6 nm TSMC 8 nm Samsung Jednostki SP 2048 3072 3840 Jednostki RT 16 24 30 Tensor / Matrix 64 (Tensor) 384 (Matrix) 120 (Tensor) Taktowanie bazowe Od 712 MHz 1100 MHz Od 817 MHz Taktowanie pamięci 12 Gbps 14 Gbps 14 Gbps Ilość pamięci 4 GB GDDR6 12 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Szyna pamięci 128-bit 192-bit 192-bit Współczynnik TGP Od 40 do 90 W Od 90 do 120 W Od 60 do 140 W

Na chińskiej witrynie Weibo pojawiły się testy w kilku grach: Metro Exodus, F1 2020 oraz Assassin's Creed Odyssey. W pierwszym tytule, Intel ARC A730M uzyskał odpowiednio 70 FPS oraz 55 FPS w rozdzielczości Full HD oraz 1440p. Są to wyniki lepsze niż w układzie NVIDIA GeForce RTX 2070 (mobile), ale jednocześnie nieco słabsze od tego, co oferują najmocniejsze warianty GeForce RTX 3060 Laptop GPU. W grze F1 2020 wydajność Intel ARC A730M wypada już gorzej na tle NVIDII. Wynik w Full HD to średnio 123 FPS (nieco powyżej rezultatu GeForce RTX 3050 - 123 FPS) oraz 95 FPS w 1440p (również nieco więcej niż w GeForce RTX 3050). Intel ARC A730M wypada także dość słabo w Assassin's Creed Odyssey, oferując 38 FPS średnio w Full HD przy bardzo wysokich ustawieniach graficznych (32 FPS w 1440p). We wszystkich trzech tytułach Intel ARC A730M wypada pomiędzy GeForce RTX 3050 oraz GeForce RTX 3060.

