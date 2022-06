Intel ARC A380 rozczarowuje wydajnością w grach. Karta graficzna wypada gorzej od Radeona RX 6400 czy GeForce'a GTX 1650

Po wielu miesiącach, a nawet latach oczekiwań w Państwie Środka zadebiutowały już pierwsze desktopowe karty graficzne od Intela. Na razie możemy mówić jedynie o pojawieniu się jednego modelu z niższej półki, czyli ARC A380, który powinien być dobrą propozycją dla mało wymagających graczy. W sieci możemy znaleźć pierwsze recenzje tego układu. Jak się okazuje, początki Niebieskich na nowym rynku nie należą do najłatwiejszych. Możemy mówić o sporym rozczarowaniu.

Nie można skreślać Intela na samym starcie nowej architektury, jednak nie ulega wątpliwości, że producenta czeka jeszcze mnóstwo pracy.

Póki co dostępny jest tylko jeden niereferencyjny model A380 - mowa o GUNNIR A380 Photon, który wyróżnia się prostym chłodzeniem z dwoma wentylatorami. Pierwsza jego recenzja pojawiła się w serwisie Bilibili na kanale Shenmedounengce. Platforma testowa, która przysłużyła się do powstania recenzji zawierała procesor Intel Core i5-12400, płytę główną B660 i pamięć DDR4. Karta Intela została porównana z układami NVIDIA GeForce RTX 3050 i GTX 1650, a także AMD Radeon RX 6500 XT i RX 6400. Specyfikację recenzowanego modelu znajdziecie poniżej.

GUNNIR ARC A380 Photon NVIDIA GeForce GTX 1650 AMD Radeon RX 6400 Architektura Xe-HPG Turing RDNA 2 Układ graficzny ACM-G11 TU117 NAVI 24 Litografia 6 nm TSMC 12 nm TSMC 6 nm TSMC Jednostki SP 1024 896 768 Jednostki TMU 64 56 48 Jednostki ROP 32 32 32 Jednostki RT 8 - 12 Taktowanie bazowe 2000 MHz 1485 MHz 1923 MHz Taktowanie boost 2450 MHz 1665 MHz 2321 MHz Taktowanie pamięci 15,5 Gbps 12 Gbps 16 Gbps Ilość pamięci 6 GB GDDR6 4 GB GDDR6 4 GB GDDR6 Szyna pamięci 96-bit 128-bit 64-bit Współczynnik TDP 75 W 75 W 53 W

Wyniki w testach syntetycznych prezentują się całkiem obiecująco, a w ray-tracingu układ Intela wygrywa nawet z dwoma konkurentami ze stajni AMD. Problem jednak w tym, że rezultaty z gier trudno nazwać inaczej niż całkowitą porażką. Testy przeprowadzono w takich tytułach, jak League of Legends, PUBG, GTA 5, Tomb Raider, Forza Horizon 5 i Red Dead Redemption II - niestety, w każdym z nich ARC A380 zostawał w tyle za całą konkurencją. Cóż, trzeba wziąć pod uwagę, że to nowa, być może jeszcze nie do końca dopracowana architektura, a model A380 jest bardzo nisko pozycjonowany w całej rodzinie ARC. Nie można więc skreślać Intela na samym starcie, jednak nie ulega wątpliwości, że producenta czeka jeszcze mnóstwo pracy.

Źródło: VideoCardz, Shenmedounengce.