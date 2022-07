Intel ARC A750 według firmy będzie mocniejszy od GeForce RTX 3060. Producent pokazuje także referencyjną kartę Intel ARC A770

W ostatnim czasie o kartach graficznych Intel ARC znowu zaczęło się robić głośniej, za co jest odpowiedzialny nie kto inny jak sam Intel, który coraz chętniej pokazuje swoje referencyjne układy za pośrednictwem znanych kanałów YouTube. Już wcześniej pisaliśmy o materiale Gamers Nexus, gdzie zaprezentowano kartę Intel ARC A750 Limited Edition. Teraz na innym kanale - Linus Tech Tips - pokazano flagowy model Intel ARC A770 Limited Edition.

Intel ujawnił oficjalne wykresy wydajności karty ARC A750 - w optymalnych warunkach układ Xe-HPG ma rywalizować z kartą GeForce RTX 3060. Co ciekawe na kanale Linus Tech Tips pokazano kolejny referencyjny projekt - tym razem flagowej karty Intel ARC A770.

Intel dość nieoczekiwanie opublikował informację o wydajności karty graficznej ARC A750. Slajd dotyczy jednak wyłącznie pięciu gier: Fortnite, Borderlands 3, Control, Cyberpunk 2077 oraz F1 2021. W zależności od wybranego tytułu, wydajność Intel ARC A750 ma być od 6 (Fortnite) do 17% (F1 2021) lepsza w porównaniu do układu NVIDIA GeForce RTX 3060. Innych tytułów brak, co zapewne oznacza że w nich górować może NVIDIA. Testy przeprowadzono w rozdzielczości 2560 x 1440, przy użyciu wysokich ustawień graficznych. Dokładne wyniki FPS nie zostały jednak opublikowane, więc musimy bazować na tym lakonicznym slajdzie.

Intel ARC A310 Intel ARC A380 Intel ARC A550 Intel ARC A750 Intel ARC A770 Architektura Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Litografia TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Układ ACM-G11 ACM-G11 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 Bloki Xe 4 8 16 24 32 Procesory 512 1024 2048 3072 4096 Pamięć 4 GB GDDR6 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Szyna pamięci 64-bit 96-bit 128-bit 192-bit 256-bit

Co zaś się tyczy topowego modelu Intel ARC A770 Limited Edition. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, na kanale Linus Tech Tips (odnośnik niżej) pokazano referencyjny model. Wygląda na to, że nie będzie się on specjalnie różnił od modelu Intel ARC A750. To w dalszym ciągu stosunkowo niewielka karta z dwoma wentylatorami. Na śledziu znajdziemy cztery wyjścia wideo - trzy DisplayPort oraz jeden HDMI. Do zasilania, podobnie jak ARC A750, będzie wymagane wpięcie wtyczek 8-pin oraz 6-pin. Całość zapakowano w niebieskie opakowanie z nazwą Intel ARC A770. Niestety nadal nie wiemy kiedy karty zadebiutują globalnie w sklepach.

Źródło: VideoCardz, YouTube @Linus Tech Tips