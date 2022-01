Intel prezentuje wyniki finansowe za 2021 rok - dział Client Computing Group z przychodem na poziomie 40 miliardów dolarów

Giganci branżowi mają do siebie, że co kwartał publikują raporty finansowe, dzięki którym możemy zobaczyć jaka dana firma radzi sobie w każdym kolejnym kwartale roku. Często także omawiamy wyniki finansowe takich firm jak NVIDIA, AMD czy Intel, które naszej branży są nam najbliższe. Ostatnie z przedsiębiorstw podzieliło się z nami wynikami finansowymi nie tylko za czwarty kwartał 2021 roku, ale także ostatnie 12 miesięcy. Trzeba przyznać, że kondycja firmy jest nadal bardzo wysoka, co potwierdzają rekordowe przychody, przekraczające poziom 74 miliardów dolarów. Największa w tym zasługa działu Client Computing Group, który odpowiada za ponad 50% całego przychodu za ubiegły rok. W wynikach finansowych oraz prognozach można jednak zaobserwować inną ciekawą rzecz - spadającą wartość marży brutto.

Intel podzielił się wynikami finansowymi za czwarty kwartał 2021 roku oraz cały ubiegły rok. W całym 2021 roku, dział Client Computing Group uzyskał przychód na poziomie 40,5 mld dolarów.

Choć Intel standardowo przedstawia wyniki finansowe zarówno w odniesieniu do GAAP jak i non-GAAP, w poniżej prezentacji producenta omawiane są przede wszystkim wyniki w wersji non-GAAP jako te, które faktycznie oddają osiągnięty przychód, zyski oraz straty operacyjne. Łączny przychód przedsiębiorstwa w trzecim kwartale roku wyniósł 19,5 miliarda dolarów (20,5 mld dolarów w zestawieniu GAAP). Wyniki, przynajmniej pod kątem przychodu, są zatem wyższe w porównaniu do trzeciego kwartału (18,1 mld non-GAAP oraz 19,2 mld przy zestawieniu GAAP). Standardowo największą część przychodu zajmuje dział Client Computing Group, gdzie znajdziemy m.in. procesory dla desktopów oraz notebooków. W poprawie wyników pomogła najgłośniejsza premiera czwartego kwartału, a więc procesorów Alder Lake-S.

Spadek możemy natomiast zaobserwować w przypadku marży brutto. W czwartym kwartale 2021 roku marża wynosiła 55,4% (57,7% w kontekście całego roku 2021, co potwierdza spadki w kolejnych kwartałach). Jeszcze niższa marża przewidziana jest na pierwszy kwartał tego roku - ma ona wynosić 52% (spadek o 6,8 PPT wobec 58% w analogicznym okresie Q1 2021). Wygląda na to, że coraz mocniejsza konkurencja ze strony AMD zmusza Intela do obniżania marży brutto. Oprócz tego dochodzą kolejne inwestycje firmy, także w ramach wprowadzenia litografii Intel 4 (7 nm), co nie pozostało także bez wpływu na ogólny wynik czystego zysku netto (jest zauważalnie niższy rok do roku, jednak w całym 2021 roku utrzymał się na nieco wyższym poziomie niż w 2020 roku). Nie zmienia to jednak faktu, że dział Client Computing Group radzi sobie bardzo dobrze - w całym 2021 roku przychód z tego działu wyniósł 40,5 mld. W poprzednim kwartale bardzo dobrze poradził sobie także sektor Data Center Group - przychód wyniósł 7,3 mld dolarów. Dla porównania w Q3 2021 było to 6,5 mld dolarów, natomiast w Q4 2020 - 6,1 mld dolarów. Wzrosty kwartał do kwartału oraz rok do roku odnotowano także w dziale Internet of Things (IoT) wraz z poddziałami IoTG oraz Mobileye.

Non-GAAP Q4 2021 Q3 2021 Q4 2020 FY 2021 Przychód 19,5 mld USD 18,1 mld USD 20 mld USD 74,7 mld USD Przychód - CCG 10,1 mld USD 9,7 mld USD 10,9 mld USD 40,5 mld USD Przychód - DCG 7,3 mld USD 6,5 mld USD 6,1 mld USD 25,8 mld USD Przychód - IoT ~1,4 mld USD 1 mld USD ~ 1 mld USD 5,4 mld USD Koszty operacyjne (R&D) 5,8 mld USD 5,3 mld USD 5,2 mld USD 18,9 mld USD Marża brutto 55,4% 57,8% 60% 57,7% (59,4% w 2020 roku) Zysk netto 4,5 mld USD 7 mld USD 6,1 mld USD 22,4 mld USD (21,6 mld USD w 2020) Zysk na akcję 1,09 USD 1,71 USD 1,48 USD 5,47 USD (5,10 USD w 2020 roku)

Źródło: Intel