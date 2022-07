Intel zamyka dział pamięci Optane. Rewolucyjne pamięci oraz dyski SSD przechodzą do historii

Chyba nie ma osoby, która aktywnie przegląda nasz portal i nigdy nie słyszała o pamięciach Intel Optane. Swego czasu był to kawał ciekawej i przyszłościowej technologii bazującej na kościach 3D Xpoint przygotowanych we współpracy z firmą Micron. Mimo początkowych zachwytów i obiecujących rezultatów nowych produktów, marka Optane z biegiem czasu radziła sobie coraz gorzej. Cóż, i tak oto dotarliśmy do końca tej historii...

Intel zamknął swój oddział pamięci Optane. Ten ruch pociąga za sobą utratę marki wartej 559 milionów dolarów. Cóż, po sprzedaży fabryki produkującej pamięci 3D Xpoint mogliśmy się tego spodziewać...

Jedna z informacji dołączonych do wyników Intela za II kwartał bieżącego roku potwierdziła, że ​​Intel zamknął swój oddział Optane. Ten ruch pociąga za sobą utratę marki wartej 559 milionów dolarów. Jak tłumaczy rzecznik firmy: "Kontynuujemy racjonalizację naszego portfolio w celu wsparcia naszej strategii IDM 2.0. Obejmuje to ocenę zbywanych biznesów, które albo nie są wystarczająco rentowne, albo nie są zgodne z naszymi celami strategicznymi. Po wnikliwej analizie Intel planuje zaprzestać rozwoju produktów Optane. Zależy nam jednak na wspieraniu klientów Optane w okresie przejściowym".

Intel Optane to nie tylko seria pamięci masowych, ale także produktów pamięciowych. W 2015 r. Intel i Micron zachwalali technologię 3D Xpoint, która zapewniała 1000-krotnie wyższą wydajność, 1000-krotnie większą wytrzymałość pamięci NAND oraz 10-krotnie większą gęstość pamięci DRAM. Z biegiem czasu rewolucja okazała się nie spełniać oczekiwań, a ceny produktów ciągle uchodziły za bardzo wysokie. Gwoździem do trumny Optane był fakt, że w zeszłym roku Micron postanowił sprzedać fabrykę pamięci 3D Xpoint firmie Texas Instruments. Koniec końców cała branża przerzuciła się na otwarty standard CXL (Compute Express Link).

