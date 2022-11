AMD prezentuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku - względem poprzedniego raportu jest spadek przychodu i zysku

Rozpoczęliśmy drugi miesiąc czwartego kwartału roku, a to oznacza że duże firmy wchodzą w okres prezentowania wyników finansowych za trzeci kwartał roku. Tym razem pierwszą z trzech głównych producentów (Intel, AMD, NVIDIA), która opublikowała najświeższy raport finansowy, jest firma AMD. W poprzednim zestawieniu przedsiębiorstwo chwaliło się bardzo wysokim skokiem przychodu oraz zysku. Jak natomiast wygląda najnowszy raport? W zależności od punktu widzenia może być sukcesem lub rozczarowaniem.

AMD opublikowało raport finansowy za trzeci kwartał 2022 roku. Choć rok do roku widoczne są wzrosty w przychodzie i zyskach, w porównaniu do wcześniejszego raportu (za Q2 2022) widać zauważalny spadek zysków.

Przede wszystkim wyniki finansowe AMD za Q3 2022 wyglądają dobrze, gdy zestawimy je z wynikami za analogiczny okres w 2021 roku. Wówczas widzimy bowiem wzrost przychodu, wzrost kosztów poniesionych na badania i rozwój, wzrost marży brutto oraz zysku netto. W trzecim kwartale roku, firmie AMD udało się wygenerować przychód na poziomie 5,565 mld dolarów. Marża brutto wynosiła 50%, natomiast zysk netto sięgnął 1,095 mld dolarów.

Non-GAAP Q3 2022 Q3 2022 Q2 2022 Przychód 5,565 mld USD 4,313 mld USD 6,550 mld USD Koszty operacyjne (R&D) 1,520 mld USD 1,035 mld USD 1,562 mld USD Marża brutto 50% 48% 54% Zysk netto 1,095 mld USD 893 mln USD 1,707 mld USD Zysk na akcję 0,67 USD 0,73 USD 1,05 USD

Przychód (GAAP) Q3 2022 Q3 2021 Q2 2022 Data Center 1,609 mld USD 1,108 mld USD 1,486 mld USD Client 1,022 mld USD 1,692 mld USD 2,152 mld USD Gaming 1,631 mld USD 1,434 mld USD 1,655 mld USD Embedded 1,303 mld USD 79 mln USD 1,257 mld USD Łącznie 5,565 mld USD 4,313 mld USD 6,550 mld USD

W porównaniu do drugiego kwartału roku, widać jednak u AMD spore spadki zarówno w kontekście przychodu jak również zysku. Największy spadek przychodu widać w dziale Client (czyli przede wszystkim procesory), gdzie kwartał do kwartału przychód spadł o ponad połowę (2,152 mld USD w Q2 2022 vs 1,022 mld USD w Q3 2022). Jeden dział przyniósł jednak zauważalny wzrost i jest to Data Center (procesory EPYC, akceleratory Instinct). Kwartał do kwartału spadła także marża brutto - z 54% do 50%, a także zysk netto. W tym ostatnim wypadku również mowa o solidnym zjeździe w dół. O ile w Q2 2022 zysk wyniósł 1,707 mld USD, tak w Q3 2022 było to już "tylko" 1,095 mld USD. W czwartym kwartale roku AMD przewiduje utrzymanie przychodu na poziomie 5,5 mld USD, a także marży brutto w okolicach 51%. Pełne zestawienie finansowe możecie zobaczyć w tym miejscu.

Źródło: AMD