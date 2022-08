AMD prezentuje wyniki finansowe za drugi kwartał 2022 roku - dalszy wzrost przychodu i zysk wyższy od Intela

Kilka dni temu Intel ujawnił swoje wyniki finansowe za drugi kwartał 2022 roku. Dla wielu osób były one rozczarowujące, bowiem producent potwierdził zauważalny spadek przychodów i zysków, a także mocne obniżenie marży brutto, co było pokłosiem sporych obniżek na procesory. Wiele osób zastanawiało się, jak będą prezentować się wyniki finansowe AMD, które w ostatnim czasie bardzo mocno rywalizuje z Intelem. Firma w końcu potwierdziła rezultaty, które dla przedsiębiorstwa są całkiem niezłe.

AMD ujawniło wyniki finansowe za drugi kwartał 2022 roku. Przedsiębiorstwo potwierdziło dalsze wzrosty przychodu oraz zysku netto.

AMD od tego kwartału nieco zmienia prezentację poszczególnych gałęzi biznesu. Teraz, w celu lepszego uporządkowania, prezentowane są wyniki dla czterech głównych segmentów: Data Center (AMD EPYC, AMD Instinct, AMD XILINX, AMD Pensando Systems); Client (AMD Ryzen, AMD Ryzen PRO, AMD Ryzen Threadripper PRO); Gaming (AMD Radeon) oraz Embedded (XILINX Versal). Jeśli chodzi o ogólny przychód brutto przedsiębiorstwa, to w drugim kwartale 2022 roku wyniósł on 6,550 mld dolarów. Dla porównania w Q1 2022 było to 5,887 mld, z kolei w Q2 2021 - 3,850 mld dolarów. Rok do roku zauważalnie wzrosła marża brutto - 54% względem 48% w Q2 2021, ale tylko symbolicznie wzrosła względem poprzedniego kwartału - 54% vs 53%. Zysk netto w wersji Non-GAAP wyniósł 1,707 mld dolarów, ponad dwukrotnie więcej rok do roku (778 mln) i nieco więcej niż w pierwszym kwartale - 1,589 mld dolarów. Względem Q1 2022 spadł jednak zysk na pojedynczą akcję. Wcześniej było to 1,13 dolara, teraz - 1,05.

Non-GAAP Q2 2022 Q2 2021 Q1 2022 Przychód 6,550 mld USD 3,850 mld USD 5,887 mld USD Koszty operacyjne (R&D) 1,562 mld USD 909 mln USD 1,346 mld USD Marża brutto 54% 48% 53% Zysk netto 1,707 mld USD 778 mln USD 1,589 mld USD Zysk na akcję 1,05 USD 0,63 USD 1,13 USD

GAAP Q2 2022 Q2 2021 Przychód - Data Center 1,486 mld USD 813 mln USD Przychód - Client 2,152 mld USD 1,728 mld USD Przychód - Gaming 1,655 mld USD 1,255 mld USD Przychód - Embedded 1,257 mld USD 54 mln USD Łączny przychód (GAAP) 6,550 mld USD 3,850 mld USD

Jeśli chodzi o poszczególne działy (ze względu na inny podział, AMD zaprezentowało nowe wyniki wyłącznie dla Q2 2022 oraz Q2 2021, nie możemy natomiast 1:1 porównać ich z Q1 2022, gdy były podane jest przed obecnym podziałem), to największy przychód przyniósł dział procesorów AMD Ryzen - 2,152 mld dolarów. Co ciekawe, AMD w sprawozdaniu podkreśla, że na wynik najmocniejszy wpływ mają mobilne układy Ryzen/Ryzen PRO. Na drugim miejscu jest Gaming, w skład którego wchodzą karty graficzne AMD Radeon oraz niestandardowe APU dla konsol. Tutaj przychód wyniósł 1,655 mld dolarów. AMD podkreśla, że wzrost rok do roku jest spowodowany głównie zwiększoną sprzedażą niestandardowych układów do konsol. Kolejny w kolejce jest segment Data Center - 1,486 mld USD. Bardzo dobry wynik jest związany z niesłabnącą popularnością serwerowych procesorów AMD EPYC. Najbardziej spektakularny wzrost przychodu widoczny jest jednak w segmencie Embedded, gdzie od teraz sumowane są również wyniki przejętej niedawno firmy XILINX wraz z rozwiązaniami dla rynku AI.

Pojawiły się także wstępne szacunki na trzeci kwartał oraz cały 2022 rok. Jeśli chodzi o trzy kolejne miesiące (okres do końca września), to AMD spodziewa się przychodu (Non-GAAP) w wysokości 6,7 mld dolarów (plus minus 200 mln). Na cały 2022 rok wstępnie spodziewany jest przychód na poziomie 26,3 mld dolarów (plus minus 300 mln). Rok do roku byłby to wzrost w okolicach 60%. Marża brutto powinna do końca roku utrzymać się na poziomie około 54%. Przy okazji sprawozdania AMD potwierdziło nie tylko informacje o premierze procesorów Ryzen 7000, ale także podkreśliło, że kolejna generacja Zen 5 pojawi się na rynku w 2024 roku. Pełne zestawienie za Q2 2022 można przeczytać na stronie producenta.

Źródło: AMD