AMD Ryzen 7000 - Lisa Su potwierdza niedaleką premierę desktopowych procesorów Zen 4 i platformy AM5

W ostatnich dniach coraz więcej mówi się o nadchodzącej premierze procesorów AMD Ryzen 7000. Całkiem niedawno pojawiły się przecieki, jakoby układy miały zadebiutować 15 września, jednak nie brakowało też domniemywań, jakoby Czerwoni mieli opowiedzieć o nowych chipach już na początku sierpnia. A jak wygląda wersja oficjalna? Cóż, choć nadal brakuje jasnej deklaracji co do daty debiutu modeli Raphael, to jednak mamy pewność, że nastąpi ona już niebawem.

Podczas sprawozdania z wyników finansowych za drugi kwartał roku dyrektor generalna AMD, dr Lisa Su przyznała: "Patrząc w przyszłość, jesteśmy na dobrej drodze do wprowadzenia na rynek naszych całkowicie nowych desktopowych procesorów 5 nm Ryzen 7000 i platform AM5 jeszcze w tym kwartale, oferując wiodącą wydajność w grach i tworzeniu treści". To dobra wiadomość - jeszcze do niedawna firma mówiła raczej o "tej jesieni", natomiast teraz mamy pełne prawo oczekiwać premiery układów w ciągu kilku tygodni. Kto wie, być może potwierdzi się wspomniany wcześniej termin 15 września...

AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 5 7600X Architektura Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Litografia TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T TDP/PPT (nieoficjalnie) 170 / 230 W 170 / 230 W (?) 105 / 142 W (?) 95 / 125 W (?)

Co więcej, Lisa Su potwierdziła, że karty graficzne Radeon RX 7000 także są na dobrej drodze do premiery "jeszcze w tym roku". Oznacza to, że nie ma żadnych zmian w harmonogramie i wszystkie plany Czerwonych idą zgodnie z założeniami. Dodajmy, że jeszcze w tym tygodniu odbędzie się konferencja Meet The Expert, podczas którego AMD ma zamiar ujawnić więcej szczegółów na temat płyt głównych X670(E) od swoich partnerów. Dotychczas spekulowaliśmy, że jeszcze przed tym wydarzeniem poznamy nieco więcej szczegółów nt. Ryzenów 7000.

