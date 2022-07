AMD Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X oraz Ryzen 5 7600X - producent potwierdza procesory Zen 4 dla PC

W ciągu najbliższych dwóch miesięcy AMD powinno już oficjalnie zaprezentować najnowszą generację procesorów Ryzen dla komputerów PC. Układy z rodziny Raphael zaoferują nową mikroarchitekturę Zen 4, litografię TSMC N5 dla chipletów, a także wbudowany (po raz pierwszy) zintegrowany układ graficzny, oparty na architekturze RDNA 2. Wygląda na to, że AMD w końcu samo potwierdziło istnienie czterech układów Zen 4 i to jeszcze przed oficjalną prezentacją...

AMD na swojej stronie potwierdziło istnienie procesorów Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X oraz Ryzen 5 7600X. Ponadto w sieci pojawiły się nowe informacje na temat limitów energetycznych układów Zen 4.

AMD na swojej stronie (za VideoCardz) dodało tagi związane z czterema nowymi procesorami Zen 4, tym samym potwierdzając nomenklaturę nadchodzących układów. Mowa o następujących procesorach: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X oraz Ryzen 5 7600X, oferujących odpowiednio 16 rdzeni, 12 rdzeni, 8 rdzeni oraz 6 rdzeni. Wszystkie procesory otrzymają także zintegrowany układ graficzny RDNA 2, wyposażony w maksymalnie 4 bloki CU (2 WGP). Układ graficzny będzie wbudowany w blok I/O, wytworzony w procesie TSMC N6.

AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 5 7600X Architektura Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Litografia TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T TDP/PPT (nieoficjalnie) 170 / 230 W 170 / 230 W (?) 105 / 142 W (?) 95 / 125 W (?)

Przy okazji w sieci pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje na temat limitów energetycznych (odpowiednio TDP oraz PPT) dla układów Zen 4. Wygląda na to, że oba procesory z serii Ryzen 9 (Ryzen 9 7900X oraz Ryzen 9 7950X) będą dzielić te same parametry, a więc 170 W oraz 230 W dla TDP i PPT, przy zachowaniu standardowych napięć. W przypadku Ryzena 7 7700X może to być już odpowiednio 105 oraz 142 W, natomiast dla Ryzena 5 7600X - 95 W oraz 125 W.

All R9 SKUs with a normal voltage are base on 170W TDP. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 26, 2022

