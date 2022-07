HYDRA 1.2 - nowa wersja oprogramowania do OC procesorów Ryzen ze wsparciem dla Zen 4 oraz kart AMD Radeon

Choć procesory AMD Ryzen 7000, oparte na mikroarchitekturze Zen 4, pojawią się dopiero jesienią tego roku, to jedno z najbardziej rozbudowanych programów do manualnego OC układów AMD oraz modyfikacji innych ich parametrów już teraz wspiera rodzinę Raphael. Mowa o oprogramowaniu HYDRA, która wkrótce doczeka się nowej wersji o oznaczeniu 1.2. Co ciekawe, wsparcie nadchodzących procesorów to niejedyna nowość na jaką natrafimy, śledząc zmiany.

Popularne narzędzie HYDRA, służące m.in. do OC procesorów AMD Ryzen, otrzymało nową wersję. HYDRA 1.2 obsługuje układy Zen 4, a także karty graficzne AMD Radeon, w tym także nadchodzące Radeony RX 7000.

Program HYDRA, przygotowany przez użytkownika Twittera o pseudonimie @1usmus (Yuri Bubliy), służy do modyfikacji poszczególnych parametrów procesorów AMD Ryzen, a także do bardziej zaawansowanego overclockingu w porównaniu do oficjalnego narzędzia Ryzen Master od AMD. Nowa wersja o numerze 1.2 przyniesie dalsze optymalizacje w zakresie OC, dzięki czemu możliwe będzie jeszcze lepsze dostosowanie krzywych napięć (z bardziej rozbudowaną diagnostyką) do poszczególnych zegarów rdzeni. OC dzięki temu ma być jeszcze efektywniejsze. HYDRA 1.2 oprócz dotychczasowych układów Ryzen 5000 i niżej, będzie również wspierać serię Ryzen 7000. Dzięki temu po sklepowej premierze, użytkownicy będą mogli manualnie zmienić to i owo w układach Zen 4.

HYDRA 1.2



✅Complete redesign of all features.

✅New Curve Optimizer diagnostics (and for Zen 4).

✅More flexibility for AMD PBO2 and HYBRID OC.

✅Automatic problem solving (assistant).

✅Auto GPU tuning.

✅Unlimited GPU profiling.

✅Powerful new monitoring.

✅More safety. pic.twitter.com/8Bp38vVd0z — Yuri Bubliy (@1usmus) July 12, 2022

Kolejną, być może nawet najważniejszą, zmianą jest obsługa nie tylko procesorów AMD Ryzen, ale również kart graficznych AMD Radeon. Mowa o dotychczasowych modelach, jak również nadchodzących układach Radeon RX 7000, opartych na architekturze RDNA 3. Narzędzie HYDRA 1.2 ma umożliwić m.in. dokładniejszą kontrolę pracy wentylatorów oraz szczegółową modyfikację niektórych parametrów procesora graficznego, m.in. regulację napięć, taktowania rdzenia czy pamięci VRAM. Z nową wersją HYDRY, użytkownicy Radeonów powinni mieć bezproblemową kontrolę nad parametrami GPU, tak aby karta mogła pracować w najbardziej optymalnych warunkach. Nie zabraknie także funkcjonalności związanych z OC. Yuri na razie podzielił się wstępnymi informacjami o wersji HYDRA 1.2, jednak dokładna data premiery oprogramowania jest jeszcze nieznana.

Źródło: VideoCardz, Twitter @1usmus