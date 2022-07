AMD Ryzen 5 7600X z taktowaniem 4,95 GHz deklasuje układ Intel Core i9-12900K w Userbenchmark w teście Single-Core

6-rdzeniowe procesory Ryzen to chyba najbardziej ulubione jednostki wszystkich graczy i oszczędnych entuzjastów. Dotychczasowe modele zapewniały wysoką wydajność jedno- i wielowątkową w całkiem rozsądnej cenie i tego samego spodziewamy się po nadchodzącym Ryzenie 5 7600X. Procesor ten doczekał się właśnie pierwszych testów w Userbenchmark, a jego wyniki zwiastują bardzo wysoką wydajność. Szykuje się kolejny 6-rdzeniowy hit od AMD?

Choć AMD Ryzen 5 7600X zapowiada się bardzo obiecująco, to jednak nie sądzimy, by w realnych zastosowaniach układ tak mocno odskakiwał od konkurentów.

Procesor AMD Ryzen 5 7600 XT (6 rdzeni i 12 wątków) był zamontowany na płycie głównej ASRock N7-B65XT, która powstała we współpracy z NZXT i najprawdopodobniej ma chipset B650E. Chip współpracował z pamięciami DDR5-4800. Ponadto wiemy, że bazowe taktowanie Ryzena wynosiło 4,4 GHz, a sam układ rozpędzał się aż do 4,95 GHz. Widać więc wyraźny wzrost częstotliwości w porównaniu do bezpośredniego poprzednika, Ryzena 5 5600X (3,7 / 4,6 GHz).

AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 5 7600X Architektura Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Litografia TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T TDP/PPT (nieoficjalnie) 170 / 230 W 170 / 230 W (?) 105 / 142 W (?) 95 / 125 W (?)

Wyniki Ryzena 5 7600X w Userbenchmark są zaskakująco wysokie. Co prawda to oprogramowanie nie jest idealne do tego typu testów, jednak fakt, że chip w Single-Core notuje aż 22% lepszy wynik od układu Intel Core i9-12900K daje sporo do myślenia. Co więcej, nowy Ryzen w tym samym teście aż o 56% przegania poprzednika. Faktem jest jednak, że w teście wielu rdzeni rezultaty nie są już tak szokujące - w końcu 12-wątkowy procesor nie może się tu równać z czołowymi Alder Lake. Nie ma jednak co wyciągać pochopnych wniosków po najnowszych testach - choć AMD Ryzen 5 7600X zapowiada się bardzo obiecująco, to jednak nie sądzimy, by w realnych zastosowaniach układ tak mocno odskakiwał od konkurentów.

Źródło: VideoCardz, @TUM_APISAK