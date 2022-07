AMD Ryzen 7000 - premiera procesorów już na dniach? Producent zapowiedział wydarzenie Meet The Expert

Choć od dłuższego czasu wiadomo, że AMD przygotowuje się do premiery swoich nowych procesorów Ryzen 7000, to jednak chyba mało kto sądził, że zapowiedź konkretnych modeli może nastąpić już w najbliższych dniach. Nic dziwnego - w końcu ostatnimi czasy więcej mówiło się na temat chipów Intel Raptor Lake... Tymczasem okazuje się, że Czerwoni na 5 sierpnia zaplanowali już konferencję Meet The Expert. Co to dokładnie oznacza?

Konferencja Meet The Expert ma się odbyć 5 sierpnia o godzinie 18:00 czasu polskiego, a głównym tematem będą płyty główne z chipsetem X670E / X670. Mamy więc pełne prawo zakładać, że wydarzenie dotyczące procesorów AMD Ryzen 7000 odbędzie się przed tym pokazem.

Nie byłoby w tym wszystkim nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zazwyczaj wydarzenie Meet The Expert odbywa się już po premierze układów nowej generacji. Sam opis konferencji zdaje się zresztą potwierdzać tę tezę - fraza "Supporting the recent launch of AMD Ryzen 7000 Series processors" jasno sugeruje nam, że niebawem dowiemy się czegoś nt. modeli Ryzen 7000. Pokaz ma się odbyć 5 sierpnia o godzinie 18:00 czasu polskiego, a jego głównym tematem będą płyty główne X670E / X670 od takich producentów, jak ASRock, ASUS, Biostar, GIGABYTE i MSI.

Poza tym po cichu możemy liczyć na garść informacji o płytach głównych AM5 z mniej zaawansowanymi chipsetami (B650) czy informacji o obsłudze dysków twardych SSD PCIe 5.0 NVMe czy pamięci DDR5. Tak czy siak, mamy pełne prawo zakładać, że wydarzenie dotyczące procesorów Ryzen 7000 odbędzie się nawet wcześniej niż 5 sierpnia. Możliwe jednak, że będziemy mieli do czynienia z tzw. papierową premierą. Według dotychczasowych przecieków oficjalny debiut chipów AMD Ryzen 7000 został zaplanowany na 15 września. Warto więc śledzić temat. Już niebawem wszystko powinno się wyjaśnić.

Źródło: AMD, @planet3dnow