AMD ogłasza wyniki finansowe za cały 2021 rok - firma osiągnęła przychód o blisko 70% wyższy w porównaniu z 2020 rokiem

Kilka dni temu informowaliśmy o wynikach finansowych Intela za czwarty kwartał 2021 roku oraz cały ubiegły rok. Pisaliśmy wówczas, że w ostatnich trzech miesiącach roku firma zdołała uzyskać przychód na poziomie 19,5 miliardów dolarów, z kolei za cały zeszły rok - 74,7 mld dolarów. Tym razem przyglądamy się firmie AMD, która swoje wyniki finansowe opublikowała dzisiejszej nocy, podczas spotkania z inwestorami. Choć przedsiębiorstwo nie może obecnie nawet marzyć o takich wynikach Intel, nie da się ukryć, że producent radzi sobie coraz lepiej. Widać to w bardzo dużym wzroście przychodu rok do roku. Wynik z 2021 roku jest prawie 70% lepszy w porównaniu do 2020 roku. Udane produkty oraz coraz większa marża brutto sprawiają, że AMD zyskuje coraz wyższe wyniki przychodów oraz zysków netto.

AMD podzieliło się wynikami finansowymi za czwarty kwartał 2021 roku oraz ostatnie 12 miesięcy. W całym 2021 roku, AMD uzyskało przychód na poziomie 16,4 miliardów dolarów, co jest wynikiem o 68% wyższym w porównaniu do 2020 roku, gdzie przedsiębiorstwo uzyskało 9,8 mld dolarów przychodu.

AMD w czwartym kwartale 2021 roku zanotowało przychód w wysokości 4,8 miliarda dolarów, co jest wynikiem wyższym o 49% w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku (3,2 mld USD). Z kolei w ostatnich 12 miesiącach, producent zanotował przychód na poziomie 16,4 mld dolarów. Z jednej strony jest to mniej niż Intel wygenerował w samym czwartym kwartale. Z drugiej jednak strony w dalszym ciągu o mowa o 68% wzroście rok do roku. Wcześniejszy rok firma zamknęła z wynikiem 9,8 miliarda dolarów. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosła także marża brutto - z 45% do 48%. Wygląda również na to, że trend się utrzyma, ponieważ zakładana marża w pierwszym kwartale 2022 roku ma sięgać już 50,5%. Warto także zauważyć, że największy wzrost rok do roku odnotował dział "Enterprise, Embedded, Semi-Custom), gdzie wzrost przychodu wynosi 113% (7,102 mld USD vs 3,331 mld USD). Duża w tym zasługa zarówno niesłabnącej popularności konsol jak również coraz mocniejszego napierania firmy na rynek serwerowy, gdzie wprowadzane są kolejne generacje układów EPYC.

W dalszym ciągu wzrastają także koszty związane z utrzymywaniem działań badawczych, które skutkują opracowywaniem nowych rozwiązań z technologicznej branży. W czwartym kwartale ubiegłego roku, koszty operacyjne wynosiły nieco ponad 1,1 mld dolarów - rok do roku jest to wzrost o 40% (z 789 milionów dolarów). Łącznie w 2021 roku wydano na ten cel ponad 3,8 miliarda dolarów. AMD może cieszyć się także z coraz wyższego zysku netto. W poprzednim kwartale udało się bowiem zanotować zysk na poziomie 1,122 mld USD - to wzrost o 76% rok do roku (636 mld USD) oraz o 26% względem trzeciego kwartału (893 mld USD). Na pierwszy kwartał tego roku firma prognozuje przychód na poziomie 5 mld dolarów (+/- 100 mln) oraz marżę brutto na poziomie 50,5% (51% w całym 2022 roku, a więc wzrost o kolejne 3 PPT względem ubiegłego roku). Koszty operacyjne w tym kwartale mają sięgnąć 1,2 mld dolarów. Pełny raport firmy znajduje się pod tym linkiem.

Non-GAAP Q4 2021 Q3 2021 FY 2021 FY 2020 Przychód - łącznie 4,826 mld USD 4,313 mld USD 16,4 mld USD 9,7 mld USD Przychód - Computing and Graphics 2,584 mld USD 2,398 mld USD 9,332 mld USD 6,432 mld USD Przychód - Enterprise, Embedded, Sumi-Custom 2,242 mld USD 1,915 mld USD 7,102 mld USD 3,331 mld USD Koszty operacyjne 1,103 mld USD 1,035 mld USD 3,877 mld USD 2,696 mld USD Marża brutto 50% 48% 48% 45% Wpływy operacyjne 1,328 mld USD 1,055 mld USD 4,069 mld USD 1,657 mld USD Zysk netto 1,122 mld USD 893 mln USD 3,435 mld USD 1,575 mld USD Zysk na akcję 0,92 USD 0,73 USD 2,79 USD 1,29 USD

Źródło: AMD