NVIDIA prezentuje wyniki finansowe za Q3 FY2023 - GeForce RTX 4090 nie poprawił kondycji działu Gaming

Wczoraj wieczorem NVIDIA ujawniła kwartale wyniki finansowe, a dokładniej mówiąc za trzeci kwartał roku fiskalnego 2023 (tak, 2023). Rezultaty te skupiły się jednak głównie na głównym przychodzie firmy oraz przychodach dla poszczególnych segmentów tj. Gaming, Data Center czy Automotive. Jesteśmy już jednak po najnowszym sprawozdaniu finansowym, które okazały się bardzo interesujące. Trzy miesiące temu NVIDIA potwierdziła bardzo duży spadek przychodu oraz zysku netto. Jak wygląda to teraz, gdy jesteśmy nieco ponad miesiąc po premierze karty graficznej GeForce RTX 4090?

NVIDIA ujawniła wyniki finansowe za trzeci kwartał roku fiskalnego 2023. Potwierdzono dalszy spadek przychodów, zwłaszcza w sektorze gaming. Nieco wyższy jest czysty zysk netto, choć w tym wypadku za wzrost odpowiada przede wszystkim rozpoczęcie wysyłki akceleratora NVIDIA H100.

NVIDIA za trzeci kwartał roku fiskalnego 2023 wygenerowała łączny przychód na poziomie 5,931 mld dolarów, co jest rezultatem niższym o 12% względem poprzedniego zestawienia oraz o 17% niższym rok do roku. Zdecydowanie najlepiej poradził sobie segment Data Center, który po załamaniu rynku kryptowalut osiąga najwyższe wyniki w kontekście przychodu. W Q3 FY2023 rezultat ten wynosił 3,83 mld dolarów, co jest zasługą przede wszystkim rozpoczęcia wysyłek akceleratorów NVIDIA H100 Hopper oraz ogólnej dostępności nowego układu. Dalsze spadki widoczne są w dziale Gaming i jak widać nawet premiera nowej architektury Ada Lovelace oraz topowego modelu GeForce RTX 4090 nie poprawiła specjalnie sytuacji w tym segmencie.

Non-GAAP Q3 FY2023 Q3 FY2022 Q2 FY2023 Przychód 5,931 mld USD 7,103 mld USD 6,704 mld USD Koszty operacyjne (R&D) 1,793 mld USD 1,375 mld USD 1,749 mld USD Zysk operacyjny 1,536 mld USD 1,325 mld USD 1,325 mld USD Marża brutto 56,1% 67% 45,9% Zysk netto 1,456 mld USD 2,973 mld USD 1,292 mld USD Zysk na akcję 0,58 USD 1,17 USD 0,51 USD

Q3 FY2023 Q3 FY2022 Q2 FY2023 Przychód - Gaming 1,57 mld USD 3,22 mld USD 2,042 mld USD Przychód - Data Center 3,83 mld USD 2,94 mld USD 3,806 mld USD Przychód - Professional Visualization 200 mln USD 577 mln USD 496 mln USD Przychód - Automotive & Embedded 251 mln USD 135 mln USD 220 mln USD Przychód - OEM & Others 80 mln USD 231 mln USD 140 mln USD Przychód - łącznie 5,931 mld USD 7,103 mld USD 6,704 mld USD

Dział Gaming wygenerował przychód na poziomie 1,57 mld dolarów - jest to wynik niższy o 23% względem drugiego kwartału roku fiskalnego 2023 oraz o 51% niższy w porównaniu rok do roku (a więc do Q3 FY2022). Pomimo spadków w większości działów (dotyczy nie tylko Gamingu, ale również Professional Visualization oraz OEM), czysty zysk netto jest nieco wyższy niż w poprzednim kwartale i wynosi 1,456 mld USD (Non-GAAP). Duża w tym zasługa zauważalnie wyższej marży brutto, która z 45,9% w Q2 FY2023 podniosła się do 56,1% w Q3 FY2023. Prognozowany przychód za Q4 FY2023 sięga 6 miliardów dolarów, z kolei marża ma dobić już do 66% (zapewne duża w tym zasługa wyceny takich kart jak GeForce RTX 4080).

Źródło: NVIDIA