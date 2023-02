Google Chrome ze wsparciem dla NVIDIA RTX Video Super Resolution. Brakuje jednak na razie odpowiednich sterowników

Technika NVIDIA RTX Video Super Resolution to ciekawe rozwiązanie zwłaszcza dla posiadaczy ekranów 4K. Większość filmików dostępnych na platformie YouTube odtwarzanych jest w standardzie 1080p. NVIDIA RTX VSR pozwoli upscalować obraz do rozdzielczości 4K. Okazuje się, że technika jest już zaimplementowana w testowej wersji przeglądarki Google, choć będziemy musieli poczekać na odpowiednie sterowniki, pozwalające aktywować opcję.

Już wkrótce zadebiutuje przeglądarka Google Chrome w wersji 110, która wprowadzi obsługę techniki NVIDIA RTX VSR. Rozwiązanie spodoba się zwłaszcza posiadaczom ekranów 4K.

Mowa tutaj o Chrome w wersji 110.0.5481.77, która na razie jest testowana przez ograniczoną liczbę użytkowników. Premierę zaktualizowanej przeglądarki zaplanowano na 7 lutego bieżącego roku. Choć Google Chrome 110 wspiera NVIDIA RTX VSR, to żeby technika działała niezbędne są także odpowiednie sterowniki. Nie zadebiutowały one jeszcze na rynku, ale wydaje się to jedynie kwestią czasu. Dodatkowo konieczne będzie ręczne aktywowanie funkcji w ich ustawieniach, gdyż domyślnie będzie ona wyłączona. Technika będzie początkowo działała wyłącznie na kartach graficznych z serii GeForce RTX 3000 i 4000. Potwierdzono także oficjalnie dodanie wsparcia dla GPU z serii GeForce RTX 2000, ale na tę chwilę nie wiadomo, kiedy to nastąpi.

Technika NVIDII nie ograniczy się wyłącznie do upscalowania z rozdzielczości 1080p do 4K. Możliwe będzie jej zastosowanie także w przypadku 360p czy 1440p. Choć głównym zastosowaniem NVIDIA RTX VSR ma być upscalowanie materiałów wideo dostępnych w serwisie YouTube, można podejrzewać, że znajdzie zastosowanie (oficjalne lub nieoficjalne) także na niektórych platformach streamingowych, a nawet w usługach pokroju GeForce NOW. Z pewnością dla graczy interesujące byłoby zobaczyć technikę w akcji podczas streamów w serwisie Twitch. Transmisje na żywo są bowiem oficjalnie dostępne na platformie Amazona, co najwyżej w Full HD. Nie wiadomo, czy w przyszłości zostanie dodana możliwość upscalowania materiałów wideo do innych rozdzielczości niż 4K.

Źródło: VideoCardz