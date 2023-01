Google Chrome kończy wsparcie dla Windows 7 i 8/8.1 już 7 lutego. Co to oznacza dla ponad 200 milionów użytkowników?

Przeglądarki oparte na Chromium w wersji 109 (Chrome, Edge, Opera, Brave, Vivaldi) kończą wparcie dla systemów Windows 7 i Windows 8/8.1 już 7 lutego. Wg Statcounter użytkowników tych trzech systemów jest ponad 200 milionów. Nieaktualna przeglądarka to duży problem. Pozostaje Firefox, wydany również w wersji 109, ale na jak długo? Toczy się dyskusja na Bugzilli, decyzja nie została jeszcze podjęta.

Chrome 109 to ostatnia wersja, która obsługuje Windows 7 i Windows 8/8.1. Chrome 110 (premiera wstępnie zaplanowana na 7 lutego 2023 r.) to pierwsza wersja Chrome, która wymaga systemu Windows 10 lub nowszego. Oznacza to też brak aktualizacji przeglądarek zbudowanych na Chromium, takich jak Microsoft Edge, Opera, Brave czy Vivaldi, o czym możemy się dowiedzieć na blogach wydawców. Zbiega się to z końcem wsparcia Microsoftu dla Windows 7 Extended Security Update (ESU) i Windows 8.1, które nastąpiło 10 stycznia.

Microsoft chwali się, że ma ponad 1,4 miliarda aktywnych urządzeń w ciągu miesiąca. Wg danych z serwisu Statcounter, na koniec grudnia z systemów Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1 korzystało odpowiednio 11,2, 0,66 i 2,6 proc. użytkowników, co oznacza ponad 200 milionów osób! Dla nich nieaktualna przeglądarka będzie stanowić duży problem. Przede wszystkim będzie rosło zagrożenie bezpieczeństwa, mogą wystąpić problemy z nawiązaniem szyfrowanego połączenia, banki mogą odmówić dostępu.

I tu przychodzi z pomocą Firefox (wydany również w wersji 109). Mozilla zaczęła dyskutować o zakończeniu wsparcia dla Windows 7 i 8.1 trzy lata temu. Decyzja nie została jeszcze podjęta. Są rozważane trzy propozycje: zakończenie wsparcia 14 marca, przejście na wersję 102 ESR (ostatnie wydanie będzie miało miejsce 29 sierpnia) lub przedłużenie wsparcie do czasu wydania kolejnej wersji Firefoksa ESR 115. Miejmy nadzieję, że zwycięży ostatnia opcja, która pozwoli cieszyć się bezpieczną przeglądarką do 3 kwartału 2024.

