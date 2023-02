NVIDIA DLAA dostępne w większości tytułów obsługujących DLSS dzięki zastosowaniu specjalnego wrappera

DLSS to przełomowa technika NVIDII, której zastosowanie poprawia radykalnie wydajność gier. Efekt udaje się osiągnąć przy jedynie nieznacznym pogorszeniu jakości wyświetlanego obrazu. Amerykańska firma opracowała także mniej znane rozwiązanie – DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing). Dzięki pracy pewnego modera możliwe jest zaimplementowanie jej do wielu tytułów obsługujących DLSS, co powinno pozytywnie wpłynąć na popularność techniki.

W serwisie GitHub opublikowano specjalny wrapper, który umożliwia implementację mało popularnej dotychczas techniki DLAA w większości tytułów obsługujących DLSS.

DLAA jest odmianą antyaliasingu przestrzennego. Jej celem jest poprawa jakości wyświetlanego obrazu, kosztem obniżenia wydajności. Tak jak w przypadku DLSS, działanie techniki opiera się na mechanizmach sztucznej inteligencji i wymaga do funkcjonowania rdzeni Tensor obecnych w kartach graficznych NVIDII od serii GeForce RTX 2000 wzwyż. Teoretycznie zastosowanie DLAA powinno przekładać się na lepszą jakość wyświetlanego obrazu, w porównaniu do bardziej popularnej techniki wygładzania krawędzi - TAA.

Z pewnością dużą wadą DLAA była do tej pory krótka lista wspieranych tytułów. O ile DLSS doczekał się implementacji w szerokim spektrum gier, to nie można tego samego powiedzieć o wspieranej przez AI technice wygładzania krawędzi. To może się jednak zmienić, ponieważ moder emoose opublikował na GitHubie specjalny wrapper DLSSTweaks, który ma umożliwić zastosowanie DLAA w większości tytułów obsługujących DLSS. Na chwilę obecną rozwiązanie zostało przetestowane w szeregu gier, spośród których w szczególności należy wymienić:

Dying Light 2,

Death Stranding,

Cyberpunk 2077,

Red Dead Redemption 2,

God of War,

Deathloop.

Pełną listę tytułów, w których sprawdzono działanie moda można znaleźć na GitHubie. Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest to lista zamknięta, ponieważ przypuszczalnie modyfikacja działa także z innymi grami obsługującymi DLSS. Należy mieć jednak na uwadze, że w niektórych przypadkach mogą pojawić się problemy. Na tę chwilę odnotowano je w F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, Mortal Shell i Minecraft Bedrock Edition. Mod umożliwia także konfigurowanie predefiniowanych ustawień wprowadzonych przez nowy pakiet bibliotek SDK 3.1 dla DLSS. Wysoce niezalecane jest stosowanie omawianej modyfikacji w grach sieciowych, ponieważ może skończyć się to zbanowaniem konta. Rozwiązanie zaproponowane przez emoose z pewnością zwiększy popularność DLAA wśród użytkowników, choć mało prawdopodobne jest, żeby wyparło ono bardziej standardowe techniki wygładzania krawędzi.

