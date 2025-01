NVIDIA GeForce RTX 4000 - firma CableMod twierdzi, że problem ze stopionymi wtyczkami 16-pin nie jest zbyt rozpowszechniony

Jak wiadomo, wyżej pozycjonowane modele kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 wykorzystują do zasilania złącze 16-pin. Rozwiązanie to wywoływało sporo kontrowersji z uwagi na problemy z topiącymi się adapterami, których doświadczyła pewna grupa użytkowników. Choć prawdziwa skala zjawiska nie jest do końca znana, to trochę światła na sprawę postanowiła rzucić firma CableMod. Według jej szacunków problemy odnotował jedynie niewielki odsetek posiadaczy kart.

Firma CableMod sprzedała kilkadziesiąt tysięcy przejściówek 16-pin do kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Wśród nich odnotowano jedynie 20 przypadków stopionych adapterów.

Przedsiębiorstwo podzieliło się swoją opinią na Reddicie. CableMod specjalizuje się w kablach i przejściówkach komputerowych. Adaptery 12VHPWR, popularnie określane mianem 16-pin, były jednym z najczęściej wybieranych produktów firmy od czasu ich debiutu. Choć nie podała ona dokładnych danych sprzedażowych, to po przejściówki przedsiębiorstwa miały sięgnąć łącznie dziesiątki tysięcy klientów. Skarg na topiące się wtyki było zaś bardzo mało, bo zaledwie 20. Jest to zatem nieznaczący ułamek procenta osób, które zdecydowały się na adaptery CableMod.

Dodatkowo, jak twierdzi firma, przyczyną zjawiska w większości przypadków było rzeczywiście niedociśnięcie wtyku do karty graficznej, czyli powód, na który wskazywała sama NVIDIA. Wadliwe adaptery stanowiły mniejszość spośród wspomnianych 20 zgłoszeń. Firma chwali się także bardzo dobrą obsługą klienta. W przypadkach, kiedy reklamacja GPU nie była uwzględniana, CableMod oferowało pełne pokrycie kosztów zakupu układu, nawet w sytuacji niedociśnięcia wtyku przez użytkownika. Przedsiębiorstwo pokrywało także koszty przesłania kart do centrów naprawczych producentów.

Oczywiście na dane ujawnione przez firmę trzeba brać pewną poprawkę. Po pierwsze, adaptery CableMod nie są jedynymi dostępnymi na rynku, a zjawisko stopionych wtyczek obejmowało prawdopodobnie głównie przejściówki dołączane bezpośrednio do kart graficznych. Po drugie, zapewne nie wszyscy użytkownicy rozwiązań CableMod zgłosili ten problem do producenta. Nie zmienia to jednak faktu, że zjawisko stopionych adapterów 16-pin może być mniej rozpowszechnione, niż się ogólnie przyjmuje.

Źródło: CableMod (Reddit)