MSI na targach CES 2025: Relacja ze stoiska - nowe karty graficzne, laptopy, monitory, płyty główne i chłodzenia wodne

W ostatnich dniach odbyła się kolejna edycja targów CES 2025 w Las Vegas. W tym roku wydarzenie było bardzo ciekawe, wszak to właśnie tutaj odbyła się premiera układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000, a wraz z prezentacją pokazano szereg nowych kart - zarówno referencyjnych projektów Founders Edition, jak również autorskich konstrukcji. Pokazano także najnowsze notebooki, które będą napędzane przez układy GeForce RTX 5000 Laptop GPU. Nie zabrakło również nowych monitorów, w końcu debiutujących wraz ze złączem DisplayPort 2.1. Bardzo dużo nowości pokazała firma MSI, której bardziej szczegółową relację pokazywaliśmy w osobnych materiałach. Ten tekst z kolei jest swoistym skrótem dla wszystkich, których z różnych powodów ominęły wcześniejsze materiały.

Na stoisku MSI można było zobaczyć najnowsze karty graficzne, oparte na układach NVIDIA GeForce RTX 5000 (Architektura Blackwell). Do sprzedaży trafi pięć serii: SUPRIM / SUPRIM LIQUID (najwyższa seria, najbardziej dopakowana funkcjonalnościami oraz technologiami), Vanguard (nowa linia, umieszczona pomiędzy SUPRIM oraz Gaming, w dalszym ciągu wykorzystująca m.in. system chłodzenia z komorą parową), Gaming (trochę tańsza linia, ale nadal oferująca wydajne chłodzenie), Ventus (2X lub 3X, najbardziej podstawowa seria produktowa) oraz INSPIRE (odznaczająca się bardziej eleganckim wyglądem). Karty SUPRIM i SUPRIM LIQUID będą ograniczone do modeli GeForce RTX 5080 / RTX 5090, z kolei w linii INSPIRE nie znajdziemy topowego układu GeForce RTX 5090.

Bogato zapowiada się również linia laptopów na 2025 rok. Tak jak oczekiwaliśmy, nowe notebooki będą wykorzystywały mobilne układy graficzne GeForce RTX 5000 Laptop GPU. Flagowcem pozostanie Titan 18 HX AI, korzystający z procesorów Intel Arrow Lake-HX oraz do GeForce RTX 5090 Laptop GPU włącznie (TGP 175 W). Dla osób preferujących procesory AMD, najlepszym wyborem może okazać się model MSI Raider A18 HX, który połączy topowe obecnie podzespoły, a więc procesor AMD Ryzen 9 9955HX3D z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU (TGP 175 W). Wśród nowości warto również wymienić m.in. biznesowe modele MSI Venture oraz VenturePro, które mają oferować z jednej strony wystarczającą moc obliczeniową na co dzień, a z drugiej odznaczać się eleganckim wyglądem.

Firma MSI w Las Vegas pokazała również najnowsze rozwiązania z segmentu monitorów, które w nadchodzących miesiącach trafią do sprzedaży. Doczekamy się trzech nowych monitorów z matrycami QD-OLED. MSI MPG 322URX oraz MSI MPG 272URX to modele z ekranami 4K i o przekątnych odpowiednio 31,5" oraz 26,5". Tym samym zwiększy się wybór dla osób, które preferują np. mniejszą przekątną, ale o większej rozdzielczości. Z kolei użytkownicy, którzy wybierając model 26,5", wolą otrzymać rozdzielczość Quad HD, powinni skierować swoją uwagę ku monitorowi MSI MPG 272QR 50. Będzie się on charakteryzował m.in. imponującą częstotliwością odświeżania na poziomie 500 Hz. Wszystkie trzy monitory otrzymają porty DisplayPort 2.1 UHBR20 oraz zaktualizowany HUB ze złączami USB 3.2 typu A zamiast USB 2.0.

Nie zabraknie również gotowych zestawów komputerowych. Na stoisku MSI można było zobaczyć ich flagowy produkt w postaci modelu MEG Vision X AI 2. gen, który będzie wykorzystywał procesory Intel Arrow Lake-S (do układu Intel Core Ultra 9 285K włącznie) oraz karty graficzne GeForce RTX 5000, do modelu GeForce RTX 5090 włącznie. Komputer odznacza się również wyjątkowo dużym, bo 13,3" ekranem IPS, zajmującym niemal cały front. Pokazuje on nie tylko najważniejsze parametry pracy komputera, ale dodatkowo można go synchronizować np. z monitorami, dzięki czemu za pomocą tego jednego ekranu byłaby możliwość dostosowania parametrów zarówno PC jak i monitorów firmy. W sprzedaży pojawią się również nowe Mini PC do pracy biurowej czy obsługi multimediów. Są to zestawy MSI Cubi NUC AI z procesorami Intel Meteor Lake oraz MSI Cubi NUC AI+, bazujący na układach Intel Lunar Lake.

Na targach CES w Las Vegas można było zobaczyć także kilka nowych płyt głównych, zarówno pod procesory Intel Core Ultra (LGA 1851) jak i AMD Ryzen (AM5). Spośród propozycji pod układy Arrow Lake, możemy wymienić takie modele jak MSI MEG Z890 Godlike, MSI MAG B860 Tomahawk Wi-Fi, MSI MAG B860M MORTAR Wi-Fi, MSI MAG Z890 Tomahawk Wi-Fi PZ White czy MSI PRO Z890-S Wi-Fi PZ. Oznaczenie PZ oznacza przyporządkowanie do serii Project Zero. Są to płyty, w których złącza oraz gniazda zostały przeniesione na tył. W ten sposób oferowana jest opcja łatwiejszego i bardziej przejrzystego zarządzania okablowaniem. Spośród płyt głównych, bazujących na sockecie AMD AM5, można było zobaczyć m.in. topowego MSI MEG X870E Godlike, MSI MPG X870E Carbon Wi-Fi, MSI MAG X870E Tomahawk Wi-Fi, MSI MAG B850 Tomahawk MAX Wi-Fi oraz MSI MAG B850M MORTAR Wi-Fi.

Do sprzedaży w najbliższym czasie trafią także nowe systemy chłodzenia cieczą. MSI MAG CORELIQUID A15 oferowany będzie w dwóch rozmiarach - 240 mm oraz 360 mm. Wariant 240 mm ma w zestawie dwa wentylatory (120 mm) CycloBlade 9, podczas gdy wersja 360 mm oferuje trzy takie wentylatory. Chłodzenie zaoferuje m.in. hybrydową konstrukcję łopatek, wydajną pompę z łożyskami ceramicznymi oraz miedzianą podstawę. MSI MAG CORELIQUID A15 będzie kompatybilny zarówno z procesorami Intela pod podstawki LGA 1700 i LGA 1851, jak również z jednostkami AMD Ryzen na socketach AM4 oraz AM5. Drugą nowością było chłodzenie MSI MPG CORELIQUID P13 360, oferujący dodatkowo 2,1" wyświetlacz IPS, który może informować użytkownika o parametrach działania procesora, ale może również wyświetlać niestandardowe, animowane tapety, jeśli tylko będziemy chcieli. Podobnie jak w przypadku MAG CORELIQUID A15, także MPG CORELIQUID P13 360 zaoferuje uchwyt UNI Bracket, umożliwiający instalację pod procesory Intel Core (LGA 1700 / LGA 1851), jak również AMD Ryzen (AM4 / AM5).

Źródło: PurePC