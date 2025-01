EHA Tech Tour 2024: Monitory MSI QD-OLED ze złączami DisplayPort 2.1 oraz zestawy komputerowe z procesorami Intel Core Ultra

Podczas pobytu w głównej siedzibie firmy MSI w Tajpej, podczas EHA Tech Tour 2024, mogliśmy zobaczyć nie tylko wizję na płyty główne pod rynek DIY, ale również nowe urządzenia, które dopiero trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach oraz miesiącach. Tym razem skupimy się na tematyce monitorów oraz płyt głównych. MSI jeszcze przed końcem roku oficjalnie zapowiedziało model MSI MPG 322URX z nowej generacji panelem QD-OLED oraz złączem DisplayPort 2.1 UHBR20. My ten monitor widzieliśmy w listopadzie, ale to nie wszystkie modele jakie zaplanowano na 2025 rok. Monitorów QD-OLED z DisplayPort 2.1 UHBR20 będzie więcej i myślę, że entuzjaści PC znajdą tutaj coś dla siebie. Oprócz monitorów, zobaczyliśmy również nowe, gotowe zestawy komputerowe.

Autor: Damian Marusiak

W 2024 roku, firma MSI wprowadzała do sprzedaży całą gamę monitorów QD-OLED o bardzo dobrej jakości obrazu. Większość z tych modeli oferowała jednak zbliżoną, podstawową specyfikację. Mowa o wykorzystaniu matryc o przekątnej 31,5" oraz rozdzielczości 4K. W sprzedaży pojawiały się również modele Quad HD 27" z 360 Hz częstotliwością odświeżania. Wszystkie modele na 2024 rok posiadały wbudowane porty HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4a. W tym roku oferta będzie bardziej zróżnicowana, bo dochodzą nie tylko różne rozmiary dla rozdzielczości 4K, ale w końcu na szeroką skalę zostaną wprowadzone złącza DisplayPort 2.1, w najwyższym standardzie UHBR20.

Podczas EHA Tech Tour 2024 w Tajpej, zobaczyliśmy najnowsze monitory oraz zestawy komputerowe od firmy MSI. W przypadku monitorów QD-OLED na 2025 rok, największą zmianą będzie szerokie wprowadzenie najnowszego standardu DisplayPort 2.1 UHBR20.

W tym roku do sprzedaży zostaną wprowadzone m.in. 27-calowe wyświetlacze QD-OLED o rozdzielczości 4K. Firma MSI chętnie korzysta z tych matryc, dzięki czemu przygotowano najnowszą propozycję o nazwie MSI MPG 272URX QD-OLED. Monitor ten zaoferuje 27-calowy ekran 4K (co daje gęstość pikseli na poziomie 166 PPI) o częstotliwości odświeżania 240 Hz oraz z czasem reakcji na poziomie 0.03 ms. Tym razem jednak, do dyspozycji oddano złącze DisplayPort 2.1 UHBR20 o przepustowości blisko 80 Gb/s, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie natywnej rozdzielczości 4K, przy odświeżaniu 240 Hz i z HDR, bez konieczności uciekania się do kompensacji obrazu (DSC). Monitor zaoferuje oczywiście w pełni 10-bitowy panel z 99% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 oraz ze średnim błędem deltaE poniżej 2 pkt. Oprócz DisplayPort 2.1 UHBR20, monitor został wyposażony także w HDMI 2.1 oraz USB-C, zgodny z protokołem DisplayPort oraz z możliwością ładowania mocą do 98 W. Automatyczny KVM również będzie tutaj dostępny. Dla osób preferujących większy rozmiar, będzie dostępny model MSI MPG 322URX, który także korzysta z nowej generacji panelu QD-OLED w połączeniu z dostępnym portem DisplayPort 2.1 UHBR20. Jego specyfikacja będzie taka sama z wyjątkiem gęstości upakowania pikseli (PPI) - mniejsza liczba wynika z większej przekątnej ekranu.

MSI MPG 322URX MSI MPG 272URX MSI MPG 272QR X50 Matryca QD-OLED QD-OLED QD-OLED Przekątna 31.5 cala 27 cali 27 cali Rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) Odświeżanie 240 Hz 240 Hz 500 Hz Zakrzywienie - - - Czas reakcji 0.03 ms GtG 0.03 ms GtG 0.03 ms GtG Kontrast statyczny ∞:1 ∞:1 ∞:1 Luminancja 275 nitów (typowo, SDR), do 1000 nitów (HDR) 275 nitów (typowo, SDR), do 1000 nitów (HDR) 275 nitów (typowo, SDR), do 1000 nitów (HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 500 Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 2.1 UHBR20

1x HDMI 2.1

1x USB-C (DP / PD do 98 W) 1x DisplayPort 2.1 UHBR20

1x HDMI 2.1

1x USB-C (DP / PD do 98 W) 1x DisplayPort 2.1 UHBR20

1x HDMI 2.1

1x USB-C (DP / PD do 98 W) Pokrycie barw 100% sRGB, 99% DCI-P3 100% sRGB, 99% DCI-P3 100% sRGB, 99% DCI-P3 Gwarancja 3 lata (także na wypalenia) 3 lata (także na wypalenia) 3 lata (także na wypalenia)

MSI przygotowało również coś dla osób, które poszukują monitora Quad HD, a nie 4K. Nowa, 4.generacja QD-OLED, pozwoliła na osiągnięcie jeszcze wyższej częstotliwości odświeżania. Jeśli dla kogoś 360 Hz to było za mało, to co powiecie na 500 Hz? Właśnie takie parametry zaoferuje monitor MSI MPG 272QR QD-OLED X50. Jest to urządzenie z ekranem o przekątnej 27 cali oraz rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Odświeżanie to wspomniane 500 Hz, natomiast czas reakcji to 0.03 ms. Ekran o takich parametrach powinien charakteryzować się niezrównaną wręcz płynnością, co zostanie jednak wykorzystane chyba głównie w dynamicznych grach online o względnie niewielkich wymaganiach sprzętowych. Wszystkie monitory będą zgodne z technikami odświeżania AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-SYNC Compatible. Co również istotne i co zapytałem firmę MSI na miejscu - monitory te otrzymają pasywne systemy chłodzenia.



MSI MPG 272URX QD-OLED (2025)

Wszystkie monitory MSI QD-OLED na 2025 rok ponownie zaoferują wsparcie dla OLED Care 2.0. Wśród nowości warto wymienić m.in. automatyczną detekcję statycznych logotypów na ekranie czy wyświetlającego się paska zadań. W obu przypadkach oprogramowanie po wykryciu takich elementów, automatycznie obniży jasność do poziomu, który można uznać za bezpieczny w celu zapobiegania wypalaniu się statycznych fragmentów obrazu. Kolejnym punktem dla OLED Care 2.0 jest tzw. Boundary Protection, czyli ochrona dostosowująca luminancję pomiędzy dwoma obrazami lub pomiędzy obrazem oraz tłem. Ponadto nie zabraknie w monitorach funkcji AI. W menu urządzeń pojawi się AI Navigator dla każdego z trybów obrazu. Panel AI Navigator posiada w sobie zintegrowane opcje AI Crosshair (zmiana koloru celowników), AI Vision (lepsza widoczność w ciemnych partiach obrazu) oraz AI Menu (zbiór ustawień, które można dostosować dla każdej gry z osobna - po włączeniu gry, opcje te zostaną automatycznie aktywowane). Tak przygotowane profile można potem eksportować oraz importować. Firma postanowiła ponadto stworzyć coś w rodzaju ekosystemu AI. Po podłączeniu monitorów do zestawu komputerowego MSI MEG Vision X AI, wszystkimi ustawieniami dla wyświetlacza można na bieżąco sterować za pośrednictwem dotykowego ekranu, znajdującego się na froncie komputera.



MSI MPG 27QR QD-OLED X50 (2025)

W 2025 roku pojawią się również monitory od MSI, niewykorzystujące ekranów QD-OLED. MSI MPG 272QRF X36 to czwarty (patrząc ogólnie na rynek monitorów) model z certyfikatem NVIDIA G-SYNC Pular. Jest to sprzęt z ekranem Rapid IPS o przekątnej 27 cali, rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, z odświeżaniem 360 Hz oraz czasem reakcji 0.5 ms GtG. Będzie on także wyposażony w port HDMI 2.1 oraz otrzyma certyfikat VESA DisplayHDR 400. Kolejnym monitorem będzie MSI MPG 242R X60N. Jest to propozycja oparta o 23,8" ekran Rapid TN o rozdzielczości Full HD oraz odświeżaniu 600 Hz (czas reakcji to 0.5 ms GtG). Monitor otrzyma m.in. automatyczny KVM oraz złącze USB-C z możliwością ładowania mocą do 98 W. Nie zabraknie ponadto zintegrowanych funkcji AI - AI Vision oraz AI Crosshair.

MSI MPG 274URDFW E16M MSI MAG 321CUPDF MSI MAG 322URDF E16 MSI MAG 272URDF E16 Matryca Rapid IPS + podświetlenie Mini LED (1152 stref) Rapid VA Rapid IPS Rapid IPS Przekątna 27 cali 32 cali 32 cali 27 cali Rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) Odświeżanie Dual Mode:

4K do 160 Hz

FHD do 320 Hz Dual Mode:

4K do 160 Hz

FHD do 320 Hz Dual Mode:

4K do 160 Hz

FHD do 320 Hz Dual Mode:

4K do 160 Hz

FHD do 320 Hz Zakrzywienie - 1500R - - Czas reakcji 0.5 ms GtG 0.5 ms GtG 0.5 ms GtG 0.5 ms GtG Kontrast statyczny 1000:1 Brak informacji 1000:1 1000:1 HDR HDR10, VESA DisplayHDR 1000 HDR10, VESA DisplayHDR 400 HDR10, VESA DisplayHDR 400 HDR10, VESA DisplayHDR 400 Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 Pokrycie barw 100% sRGB

97% DCI-P3

93% Adobe RGB Brak informacji Brak informacji Brak informacji Technika odświeżania AMD FreeSync Premium (VESA Certified Adaptive-Sync) Brak informacji Brak informacji Brak informacji

Z pewnością pamiętacie doskonale, iż kilka miesięcy temu wprowadzono kilka monitorów OLED (nie QD-OLED) z trybem Dual Mode. Możliwa była praca w rozdzielczości 4K 240 Hz lub Full HD przy 480 Hz. W tym roku zostaną wprowadzone podobne rozwiązania, jednak bazujące na ekranach LCD. U firmy MSI takim flagowym monitorem będzie model MSI MPG 274URDFW E16M. Wykorzystuje on panel Rapid IPS oraz dodatkowy system podświetlenia Mini LED (1152 stref wygaszania). Monitor zaoferuje funkcję Dual Mode: 4K 160 Hz lub Full HD 320 Hz. Jest to ponadto panel szerokogamutowy z pełnym pokryciem przestrzeni barw sRGB, 93% pokryciem dla Adobe RGB oraz 97% dla DCI-P3. Czas reakcji to 0.5 ms GtG, a dzięki wysokiej luminancji oraz rozbudowanemu systemowi lokalnego wygaszania, monitor otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Na przestrzeni 2025 roku do sprzedaży trafią jeszcze trzy inne monitory od MSI z funkcją Dual Mode, jednak tylko opisany przed momentem MPG 274URDFW E16M otrzyma dodatkowy system podświetlenia Mini LED. Ich wstępną specyfikację znajdziecie w tabeli.

MSI Modern MD272UPSW Matryca IPS Przekątna 27 cali Rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) Odświeżanie 60 Hz Zakrzywienie - Czas reakcji 4 ms GtG Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja Brak informacji HDR - Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 1.4a

1x HDMI 2.0b

1x USB-C (DP / PD do 65 W) HUB USB 2x USB 3.2 typu A Gen.1 (5 Gbps) Inne złącza 1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45

Bezprzewodowa: Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) + Bluetooth 5.0 Głośniki System głośników zgodny z Dolby Audio Pivot Tak Dodatkowe funkcje System Google TV + pilot zdalnego sterowania

Ostatnim monitorem, który chcielibyśmy omówić, jest model MSI Modern MD272UPSW. Jest to tzw. "Smart Monitor", co oznacza że wyposażony został w oprogramowanie typu Smart TV z telewizorów. W tym konkretnym przypadku mowa o systemie Google TV. Nie zabraknie również wbudowanych głośników zgodnych z systemem Dolby Audio oraz łączności bezprzewodowej Wi-Fi. Korzystając z systemu Google TV, będziemy mieli dostęp chociażby do popularnych aplikacji VOD, tj. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, MAX czy Apple TV. Do monitora będzie dołączony również pilot, w którym znajdziemy przyciski odpowiadające nie tylko za wywoływanie asystenta Google, ale również szybkie uruchamianie aplikacji YouTube, Netflix, Amazon Prime Video oraz Disney+. Monitor oferuje ponadto funkcję Multi Control, które pozwala umieszczać na ekranie materiały z dwóch źródeł. Przykładowo laptop możemy podłączyć za pomocą kabla USB-C, natomiast smartfon z systemem Android połączymy bezprzewodowo. Wykorzystywanie dwóch urządzeń na raz będzie także możliwe za pomocą podłączonych do monitora peryferii, takich jak mysz oraz klawiatura. Co do samego wyświetlacza - będzie to panel IPS o rozdzielczości 4K z częstotliwością odświeżania 60 Hz oraz czasem reakcji 4 ms GtG. Jednocześnie mowa o panelu szerokogamutowym, w pełni pokrywającym przestrzeń sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.



MSI MPG 274URDFW E16M Dual Mode Monitor (2025)



MSI Modern MD272UPSW Smart Monitor (2025)

Podczas targów CES 2025 zostaną także zaprezentowane nowe zestawy komputerowe. Zacznijmy od niewielkich zestawów MSI Cubi NUC AI oraz Cubi NUC AI+. Pierwsza z wymienionych serii będzie napędzana przez procesory Intel Meteor Lake (do Intel Core Ultra 7 155H włącznie), natomiast MSI Cubi NUC AI+ będzie oferowany z najnowszymi układami Intel Lunar Lake (do Intel Core Ultra 9 288V włącznie). Będą to zatem znacznie mocniejsze komputery klasy Mini PC w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań. Nowe warianty będą miały także większe możliwości w zakresie AI, a MSI Cubi NUC AI+ otrzyma dodatkowo certyfikat Copilot+ PC (moc NPU sięga w tym wypadku do 48 TOPS). Komputery otrzymają również dwa sloty SO-DIMM na pamięć RAM (wariant z Intel Meteor Lake, w przypadku Lunar Lake pamięć jest częścią procesorów), dwa złącza M.2 dla nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (1x 2280 i 1x 2230) oraz dodatkowy slot 2,5" na dysk HDD/SSD. W obu wersjach komputerów, nie zabraknie na pokładzie zarówno łączności przewodowej (2.5 Gbit Ethernet RJ-45) jak i bezprzewodowej (Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4). Dzięki dwóm portom Thunderbolt 4 oraz jednemu HDMI 2.1, do zestawu MSI Cubi NUC AI+ (Intel Lunar Lake), będziemy mogli podłączyć łącznie trzy ekrany 4K, podczas gdy w modelu MSI Cubi NUC AI będzie opcja podpięcia czterech wyświetlaczy (dwa złącza Thunderbolt 4 oraz dwa porty HDMI 2.1).



MSI Cubi NUC AI (2025)

W 2025 roku w sprzedaży pojawi się także komputer MSI PRO DP80 AI, który będzie wykorzystał zarówno procesory Intel Core Ultra (do serii Core Ultra 9 włącznie) - tutaj jednak nie mamy jeszcze pewności, czy chodzi o starsze procesory Meteor Lake czy nowsze Arrow Lake, nie zostało to doprecyzowane. Spodziewamy się jednak nowszych modeli Arrow Lake, wszak MSI PRO DP80 AI będzie obsługiwał do 192 GB pamięci RAM DDR5 w czterech slotach UDIMM. Komputer będzie ponadto oferował osobne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX. MSI PRO DP80 AI będzie dość bogato wyposażonym PC, przynajmniej pod względem liczby portów. Na pokładzie znajdzie się m.in. Thunderbolt 4, dwa HDMI 2.1, DisplayPort, jeden port typu COM, siedem złączy USB 3.2 typu A Gen.2, jeden USB 3.2 typu C Gen.2, czytnik kart pamięci SD, dwa porty Ethernet RJ-45 2.5 Gbit oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. MSI PRO DP80 AI posiada również wbudowane głośniki, co przyznam - nie jest rozwiązaniem często spotykanym w tego typu komputerach. Co ciekawe, na froncie tego konkretnego modelu znajdzie się ukryta wnęka, do której będziemy mogli wsadzić dodatkowy dysk 2,5" (HDD/SSD). Ostatnią ciekawostką jest fakt, że zestaw MSI PRO DP80 AI został wyprodukowany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - zostało to doprecyzowane przez producenta.



MSI Cubi NUC AI+ (2025)

W siedzibie głównej MSI w Tajpej, widzieliśmy również gotowy zestaw komputerowy MSI MEG Vision X AI. Jest to nowy PC skierowany głównie do graczy. Ma on być wyposażony w najnowszej generacji procesory Intel Core Ultra (Arrow Lake, do Core Ultra 9 285K włącznie) oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX (na pewno GeForce RTX 4000, możliwe że dojdzie także do aktualizacji o generację GeForce RTX 5000). Komputer ten wyróżnia się olbrzymim (jak na standardy zestawów PC) ekranem dotykowym IPS o przekątnej 13", który umieszczony został na froncie urządzenia. Pokazuje on zarówno podstawowe informacje jak datę i godzinę (w połączeniu z wygaszaczami ekranu) jak i bardziej dokładne dane dotyczące np. działania komponentów. Nie zabraknie tutaj personalizacji ustawień pod konkretny zestaw gier.

Tak jak wspomnieliśmy kilka akapitów wcześniej, po podłączeniu do niego monitorów MSI MPG QD-OLED, będzie możliwość sterowania zarówno PC jak i monitorem za pośrednictwem tego jednego panelu. Atutem AI HMI (tak nazywany jest ekran) mają być duże możliwości personalizacji, zarówno w zakresie prezentacji wymyślonych przez siebie obrazków i wygaszaczy, jak również w kontekście doboru informacji o sprzęcie czy skrótów do zainstalowanych aplikacji. MSI MEG Vision X AI wspiera zarówno pamięć DDR5 jak również nośniki SSD PCIe 5.0 x4 NVMe (maksymalnie 4 nośniki, w tym jeden klasy PCIe 5.0 oraz trzy klasy PCIe 4.0). Wewnątrz znajdziemy także 360 mm zestaw AiO do chłodzenia procesora. Zamontowana płyta główna jest z kolei zgodna z tzw. MSI Project Zero, celem którego jest zarówno lepsza organizacja okablowania jak i poprawa działania systemu chłodzenia.



MSI MEG Vision X AI

Dodatkowe zdjęcia (MSI PRO DP80 AI):

Dodatkowe zdjęcia (MSI Cubi NUC AI):

Dodatkowe zdjęcia (MSI Cubi NUC AI+):