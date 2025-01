EHA Tech Tour 2024: Najnowsze zasilacze, chłodzenia procesorów oraz obudowy FSP dla wymagających użytkowników

Tajwańska firma FSP znana jest z produkcji podzespołów komputerowych takich jak zasilacze czy chłodzenia dla procesorów, które później są dostarczane innym producentom, tj. chociażby be quiet!. FSP w ostatnich miesiącach coraz chętniej jednak wchodzi sama na rynek wspomnianych komponentów, przygotowując się w ten sposób do szerszej ekspansji. Próbkę nowych podzespołów - zasilaczy, chłodzenia procesorów czy obudów komputerowych, widzieliśmy już podczas targów Computex 2024 w Tajpej. Z kolei podczas EHA Tech Tour 2024, wraz z innymi europejskimi redakcjami, odwiedziliśmy główną siedzibę FSP, gdzie mieliśmy również więcej czasu na przyjrzenie się nadchodzącym, rynkowym nowościom.

Autor: Damian Marusiak

Podczas pobytu w siedzibie FSP, mogliśmy zobaczyć najnowsze rozwiązania z zakresu zasilaczy, obudów komputerowych oraz chłodzenia procesorów. Nowe produkty będą w najbliższych miesiącach debiutować na europejskich rynkach, a biorąc pod uwagę wysoką renomę FSP w zakresie ogólnej jakości, spodziewamy się naprawdę dobrych komponentów komputerowych. Omawianie poszczególnych grup produktowych zaczniemy od kategorii zasilaczy. Tutaj FSP ma dla użytkowników propozycje z trzech głównych grup: High-End (zasilacze dla najbardziej wymagających graczy, entuzjastów sprzętu komputerowego oraz do wydajnych stacji roboczych). W High-Endzie znajdziemy trzy serie zasilaczy: FSP MEGA TI, FSP MEGA PM oraz FSP MEGA GM.

Firma FSP wprowadza na rynek nowe zasilacze, obudowy oraz systemy chłodzenia procesora. Wyróżniają się przede wszystkim trzy modele: zasilacz FSP MEGA TI 1650 W, obudowa FSP M580 Premium Fish Tank ATX Curved Tempered Glass oraz chłodzenie FSP MP7 Black Dual Tower.

FSP MEGA TI na początek dostarczany będzie w wersjach o mocy 1650 W oraz 1350 W. Jest to najbardziej zaawansowany produkt, wykorzystujący wysokiej klasy japońskie kondensatory, których dopuszczalna temperatura pracy wynosi maksymalnie 105 stopni. Dodatkowo zasilacze te zostały pokryte specjalną powłoką, mającą na celu ochronę przeciw zachlapaniu, zaplamieniu oraz przeciw kurzowi. FSP MEGA TI posiada certyfikaty 80 PLUS Titanium, Cybernetics A++ oraz Cybernetics Titanium. Certyfikat 80 PLUS Titanium oznacza, że taki zasilacz charakteryzuje się 90% sprawnością przy 10% obciążeniu, 92% sprawnością przy 20% obciążeniu, 94% sprawnością przy 50% obciążeniu oraz 90% sprawnością przy pełnym obciążeniu. FSP MEGA TI jest również kompatybilny ze wszystkimi najnowszymi standardami, takimi jak PCIe 5.1, ATX12V 3.1 czy PCIe 12V-2x6 (na pokładzie znajdują się dwa takie złącza).

FSP MEGA TI wykonany został w dużej mierze z anodyzowanego aluminium, a w górnej części zamontowano kratę wentylacyjną, przez którą możemy zobaczyć działający wentylator. Na froncie znajdziemy dwa przyciski - jeden to klasyczny włącznik, a drugi to przycisk Eco, którego uruchomienia aktywuje tryb, gdzie wentylator nie uruchamia się przy mniejszym obciążeniu. Początkowo w ofercie na początek 2025 roku, zasilacz ten będzie oferowany w dwóch wariantach o mocy 1650 W oraz 1350 W - będą to propozycje przygotowane dla najbardziej wymagających użytkowników, zarówno dla graczy jak i osób budujących np. wydajną stację roboczą. W późniejszym czasie do oferty FSP MEGA TI dołączy jeszcze wariant o mocy 1000 W. Oprócz tego, seria High-End będzie posiadała jeszcze dwie serie produktowe: MEGA PM oraz MEGA GM, jednak ich premiera odbędzie się w późniejszym czasie (ale nadal w 2025 roku). W przypadku MEGA PM mowa o zasilaczach z certyfikatem 80 PLUS Platinum (stąd P w nazwie), natomiast MEGA GM to zasilacze 80 PLUS Gold (stąd literka G w nazwie).

Dla rynku DIY oraz osób poszukujących dobrze zbalansowanych zasilaczy pod względem możliwości do ceny, FSP będzie miało w ofercie zasilacze ADVAN PM (80 PLUS Platinum) o mocy 1000 W, 850 W oraz 750 W; ADVAN GM (80 PLUS Gold) o mocy 1000 W, 850 W, 750 W oraz 650 W, a także ADVAN BD+ (80 PLUS Bronze) o mocy 850 W, 750 W, 650 W, 550 W, 450 W oraz 350 W. Do podstawowych zestawów komputerowych, w tym także komputerów biurowych, firma FSP przygotowuje zasilacze z linii VITA GM (80 PLUS Gold) o mocy 1000 W, 850 W, 750 W, 650 W; VITA GD (80 PLUS Gold) o mocy 850 W, 750 W, 650 W, 550 W oraz VITA BD (80 PLUS Bronze) o mocy 850 W, 750 W, 650 W oraz 550 W. Na końcu pozostaje propozycja dla wyspecjalizowanych stacji roboczych czy urządzeń dla rynku militarnego. To FSP Cannon PRO o mocy 2500 W, posiadający certyfikat 80 PLUS Platinum (230 V EU), zgodny z ATX12V V3.1, PCIe 5.1 oraz posiadający aż 4 złącza PCIe 12V-2x6.

FSP MEGA TI Moc zasilacza 1650 W, 1350 W, 1000 W (wariant dostępny w późniejszym czasie w 2025 roku) Zastosowanie Topowe komputery dla graczy, stacje robocze Certyfikaty 80 PLUS Titanium, Cybernetics A++ (certyfikat dotyczący wysokiej jakości kultury pracy), Cybernetics Titanium Złącza PCIe 12V-2x6 Tak, 2x Inne złącza MB 20+4 PIN, CPU 4+4 PIN (x2), PCIe 6+2 PIN (x2), SATA (10), MOLEX (6) Budowa Anodyzowane aluminium, wysokiej klasy japońskie kondensatory działające z temperaturą do 105 stopni Wymiary 180 x 150 x 86 mm

FSP Cannon PRO Moc zasilacza 2500 W Zastosowanie Wyspecjalizowane stacje robocze Certyfikaty 80 PLUS Platinum 230V EU, Cybernetics Platinum 230V Złącza PCIe 12V-2x6 Tak, 4x Inne złącza MB 20+4 PIN, CPU 4+4 PIN (x3), PCIe 6+2 PIN (x3), SATA (14), MOLEX (6) Zabezpieczenia OVP, OCP, UVP, SCP, OPP, OTP

FSP ADVAN GM Moc zasilacza 1000 W, 850 W, 750 W, 650 W Zastosowanie Rynek DIY, komputery dla graczy Certyfikaty 80 PLUS Gold, Cybernetics Gold Złącza PCIe 12V-2x6 1x (wersja 1000 W, 850 W, 750 W)

Brak dla wersji o mocy 650 W Inne złącza MB 20+4 PIN, CPU 4+4 PIN (x2), PCIe 6+2 PIN (x4), SATA (8), MOLEX (4) Zabezpieczenia OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP

FSP VITA GM / VITA GM WHITE Moc zasilacza 1000 W, 850 W, 750 W, 650 W Zastosowanie Komputery dla graczy, komputery biurowe Certyfikaty 80 PLUS Gold, Cybernetics Gold Złącza PCIe 12V-2x6 1x (wersja 1000 W, 850 W, 750 W)

Brak dla wersji o mocy 650 W Inne złącza MB 20+4 PIN, CPU 4+4 PIN (x2), PCIe 6+2 PIN (x4), SATA (8), MOLEX (4) Zabezpieczenia OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP

FSP VITA GD Moc zasilacza 850 W, 750 W, 650 W, 550 W Zastosowanie Komputery dla graczy, komputery biurowe Certyfikaty 80 PLUS Gold, Cybernetics Gold Złącza PCIe 12V-2x6 1x (wersja 850 W, 750 W)

Brak dla wersji o mocy 650 W, 550 W Inne złącza MB 20+4 PIN, CPU 4+4 PIN (x2), PCIe 6+2 PIN (x4 dla wersji 850 W i 750 W; x2 dla wersji 650 W i 550 W), SATA (6), MOLEX (2) Zabezpieczenia OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP

Jeśli chodzi o rynek obudów komputerowych, to firma FSP przygotowuje coś ciekawego dla wszystkich fanów oszklonych obudów. Mowa o modelu FSP M580 ATX Mid Tower. Jest to obudowa horyzontalna, posiadająca jednolitą szybę spajającą front z prawym bokiem. Dzięki bardzo dużej ilości miejsca wewnątrz, nie straszne tej obudowie będą rozbudowane systemy chłodzenia AiO 360 mm oraz największe karty graficzne, na czele z takimi modelami jak NVIDIA GeForce RTX 4090 (przypuszczalnie również karty GeForce RTX 5000 czy Radeon RX 8000 także bez problemu się zmieszczą). Fabrycznie obudowa ta została wyposażona także w trzy wentylatory 120 mm z odwróconymi łopatkami na froncie, w ten sposób doprowadzając do przepływu powietrza w kierunku przeciwnym niż przy standardowych wentylatorach. Czwarty wentylator, także 120 mm, umieszczony został z tyłu obudowy. Wszystkie cztery wentylatory są również wyposażony w system podświetlenia ARGB - to coś dla osób, które lubią gdy komputer w środku się świeci przez przeszkloną obudowę. Warto również nadmienić, iż FSP M580 ATX Mid Tower wspiera płyty główne "BTF", a więc takie, w których złącza zostały przeniesione na spód, co docelowo ma ułatwić proces zarządzania kabli, w ten sposób pozytywnie wpływając na minimalizm całej konstrukcji.

W 2025 roku firma FSP wprowadzi do sprzedaży przynajmniej kilka modeli obudów. Mowa o takich modelach jak FSP S140 (M-ATX Mid Tower), FSP S190 (M-ATX Mid Tower), FSP S380 (M-ATX Mid Tower), FSP M580 (ATX Mid Tower), FSP U690 Pro (ATX Full Tower), FSP U500 (E-ATX Workstation) oraz FSP U700 (AI Workstation). Co stoi za akurat takim, a nie innym nazewnictwem poszczególnych modeli? Okazuje się, że producent ma konkretne wyjaśnienie dla każdego elementu nomenklatury - pierwszej litery, pierwszej cyfry oraz drugiej cyfry. W założeniu ma to pomóc w łatwiejszej identyfikacji konkretnej obudowy i szybszego jej przyporządkowania dla konkretnego typu użytkownika. W poniższej tabeli przedstawiamy założenia owej nomenklatury:

Oznaczenie Objaśnienie danego oznaczenia Pierwsza litera nazwy obudowy Rozmiar obudowy:

S - ITX / M-ATX

M - ATX / E-ATX

U - CEB / Dual RTX 4090 VGA Pierwsza cyfra w nazwie Cena MSRP obudowy:

1 - około 49 dolarów

2 - cena od 50 do 79 dolarów

3- cena od 80 do 99 dolarów

5 - cena od 100 do 139 dolarów

6 - cena od 140 do 169 dolarów

7 - cena powyżej 170 dolarów Druga cyfra w nazwie Zastosowanie i cechy charakterystyczne obudowy:

0 - Workstation (stacja robocza)

1 - Metal Mesh (siatka metalowa)

2 - Mesh (siatka)

3 - Plastic (plastik)

4 - Glass (szkło)

5 - Front PSU (zasilacz na froncie)

6 - HDD (możliwość montażu HDD)

7 - Acrylic (akryl)

8 - Curved Glass (zakrzywione szkło)

9 - Premium Trzecia cyfra Generacja danej obudowy

Od 0 do 9 Druga litera nazwy obudowy Kolor:

B - Black (Czarny)

W - White (Biały) Trzecia litera nazwy obudowy Inne funkcjonalności:

A - ARGB

C - Złącze(a) USB-C

G - Glass (szkło)

K - USB

P - Pro

S - Silent (cicha praca)

X - Xtreme

FSP S140 M-ATX Mid Tower to mniejsza, oszklona obudowa (dwa kawałki szkła) z miejscem na karty do NVIDIA GeForce RTX 4070 włącznie, z możliwością montażu do 3 wentylatorów oraz systemów AiO o rozmiarze do 240 mm. FSP S190 M-ATX Mid Tower to wersja premium wcześniejszego modelu, z trzema kawałkami szkła. FSP S380 M-ATX Mid Tower to tańsza wersja M580, która została wyposażona w dwa kawałki zakrzywionego szkła (M580 ma jedną, zakrzywioną taflę szkła, przechodzącą od frontu aż do prawej strony obudowy). FSP U690 Pro jest w stanie pomieścić dwie karty graficzne GeForce RTX 4090 (w tym także wersje Founders Edition). Obudowa ta również w dolnej części ma wbudowany wyświetlacz, który w czasie rzeczywistym przedstawia parametry pracy podzespołów. FSP U500 oraz FSP U700 to olbrzymie obudowy, przeznaczone głównie na rynek stacji roboczych. O ile FSP U500 pomieści dwie karty graficzne (w tym 2x GeForce RTX 4090), tak FSP U700 ma miejsce na aż cztery karty (również 4x GeForce RTX 4090).

FSP S140 FSP S190 FSP S380 FSP M580 FSP U690 Pro FSP U500 FSP U700 Typ M-ATX Mid Tower M-ATX Mid Tower M-ATX Mid Tower ATX Mid Tower ATX Full Tower E-ATX E-ATX Wymiary 333 x 275 x 323 mm 333 x 275 x 323 mm 460 x 285 x 368 mm 460 x 285 x 398 mm 451 x 258 x 568 mm 451 x 258 x 568 mm 580 x 335 x 645 mm Porty USB 1x USB 3.2 typu A

2x USB 2.0 1x USB 3.2 typu A

2x USB 2.0 2x USB 3.2 typu A

1x USB-C 2x USB 3.2 typu A

1x USB-C 2x USB 3.2 typu A

1x USB-C 2x USB 3.2 typu A

1x USB-C 2x USB 3.2 typu A

1x USB-C Maks. wysokość chłodzenia CPU 155 mm 155 mm 160 mm 160 mm 180 mm 180 mm 1800 Maks. długość karty 325 mm 325 mm 445 mm 445 mm 420 mm 420 mm 500 mm Sloty rozszerzeń 5 5 5 7 9 9 15 Wentylatory 2x front (120 mm)

1x tył (120 mm)

ARGB 2x front (120 mm)

1x tył (120 mm)

ARGB 2x front (120 mm)

1x tył (120 mm)

ARGB 3x front (120 mm)

1x tył (120 mm)

ARGB 4x front (120 mm) lub 3x front (140 mm)

1x tył (120 / 140 mm)

ARGB 4x front (120 mm) lub 3x front (140 mm)

1x tył (120 / 140 mm) 4x front (120 mm) lub 3x front (140 mm)

Dodatkowe wentylatory na spodzie i bokach

1x tył (120 mm) AiO Do 240 mm Do 240 mm Do 360 mm Do 360 mm Do 480 mm Do 480 mm Do 480 mm Kolor Czarny / Biały Czarny / Biały Czarny / Biały Czarny / Biały Czarny / Biały Czarny Czarny Cechy 2 tafle szkła 3 tafle szkła 2 zakrzywione tafle szkła Jedna zakrzywiona tafla szkła 3 tafle szkła Montaż 2 kart GPU Montaż do 4 kart GPU

Ostatnią grupą produktową, którą zobaczyliśmy w siedzibie FSP w Tajpej, są chłodzenia dla procesorów. Mowa zarówno o rozwiązaniach powietrznych jak również wodnych. W tym wypadku firma również zdecydowała się na wprowadzenie podobnych zasad nazewnictwa dla obu grup chłodzeń procesorów. Oznaczenia przedstawiamy w poniższych tabelach, przy czym zasady są zbliżone jak w obudowach. Poszczególne litery i cyfry dotyczą m.in. typu chłodzenia, klasy wydajności, segmentu procesora lub koloru.

Oznaczenie Objaśnienie danego oznaczenia (chłodzenie powietrzem) Pierwsza litera nazwy chłodzenia Rozmiar chłodzenia:

N - Single Tower

M - Dual Tower

C - Low-Profile Druga litera nazwy chłodzenia Klasa wydajności:

X - Xtreme

P - Performance

E - Economic Pierwsza cyfra nazwy chłodzenia Klasa procesora:

9 - Intel Core i9, AMD Ryzen 9

7 - Intel Core i7, AMD Ryzen 7

5 - Intel Core i5, AMD Ryzen 5

3 - Intel Core i3, AMD Ryzen 3 Trzecia litera nazwy chłodzenia Kolor chłodzenia:

B - Black (Czarny)

W - White (Biały)

Oznaczenie Objaśnienie danego oznaczenia (chłodzenie wodne) Pierwsza litera nazwy chłodzenia Oznacza wykorzystanie chłodzenia wodnego:

A - Aqua Druga litera nazwy chłodzenia Klasa wydajności:

X - Xtreme

P - Performance

E - Economic Pierwsza liczba nazwy chłodzenia Rozmiar chłodnicy:

48 - 480 mm

36 - 360 mm

24 - 240 mm Trzecia litera nazwy chłodzenia Kolor chłodzenia:

B - Black (Czarny)

W - White (Biały)

Jednym z najwydajniejszych rozwiązań z grupy chłodzenia powietrzem, które FSP wprowadzi po Nowym Roku do sprzedaży, będzie model FSP MP7 Black. Jest to dwuwieżowe chłodzenie o klasie Performance i przeznaczone głównie dla procesorów do Intel Core i7 / Core Ultra 7 i AMD Ryzen 7 włącznie. Obudowa wykonana została głównie z aluminium, a za chłodzenie odpowiada nie tylko wentylator, ale również 6 ciepłowodów o grubości 6 mm. Obroty wentylatora można regulować w zakresie od 800 do 1800 RPM (plus minus 10%), co powinno przełożyć się na bardzo dobrą kulturę pracy. FSP MP7 Black jest kompatybilny z następującymi podstawkami: Intel LGA 1851 (Arrow Lake), LGA 1700 (Alder Lake / Raptor Lake / Raptor Lake Refresh), LGA 1200 (Comet Lake / Rocket Lake), a także z AMD AM4 (Ryzen 1000 do Ryzen 5000) oraz AM5 (Ryzen 7000 / Ryzen 8000G / Ryzen 9000). Kompatybilność jest zatem bardzo szeroka i dotyczy procesorów nawet sprzed 6-7 lat wstecz. Wymiary chłodzenia wynoszą 123,8 x 123,5 x 153 mm.

FSP MP7 w późniejszym czasie zostanie rozbudowany także o wariant ARGB, a więc z podświetlanym wentylatorem. Na rynek trafią również takie modele jak: FSP NP5 (dla procesorów klasy Intel Core i5 / AMD Ryzen 5), FSP AE24 (chłodzenie wodne z chłodnicą 240 mm i podświetleniem ARGB), FSP AE36 (chłodzenie wodne z chłodnicą 360 mm oraz pełnym podświetleniem ARGB zarówno dla wentylatorów jak i bloku wodnego) oraz FSP AE48 (najwydajniejsze chłodzenie wodne z 480 mm chłodnicą, wyposażoną w 4 wentylatory 120 mm i pełnym podświetleniem ARGB dla wentylatorów oraz bloku wodnego).

FSP NP5 Black FSP MP7 Black FSP MP7 ARGB FSP AE24 FSP AE36 FSP AE48 Typ chłodzenia Powietrzne (jednowieżowe) Powietrzne (dwuwieżowe) Wodne (AiO 240 mm) Wodne (AiO 360 mm) Wodne (AiO 480 mm) Kompatybilność Intel: LGA 1851 / LGA 1700 / LGA 1200

AMD: AM4 / AM5 Rozmiary 120 x 71 x 151 mm 123,8 x 123,5 x 153 mm 67 x 67 x 47 mm (blok wodny)

277 x 120 x 27 mm (radiator) 67 x 67 x 47 mm (blok wodny)

394 x 120 x 27 mm (radiator) 67 x 67 x 47 mm (blok wodny)

517 x 120 x 27 mm (radiator) Waga 480 gramów 915 gramów 905 gramów 760 gramów 920 gramy 1040 gramów Ciepłowody 4 ciepłowody (6 mm) 6 ciepłowodów (6 mm) - - - Regulacja prędkości 800 - 1600 RPM (+- 10%) 800 - 1800 RPM (+- 10%) 800 - 1850 RPM (+- 10%) Napięcie 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V Podświetlenie - - Tak, ARGB Tak, ARGB Tak, ARGB Tak, ARGB

