EHA Tech Tour 2024: Czym odznaczają się i co oferują płyty główne MSI, przeznaczone na rynek DIY?

W ramach tegorocznego wyjazdu EHA Tech Tour 2024, wraz ze wszystkimi pozostałymi redakcjami z grupy EHA, odwiedziliśmy na Tajwanie kilku czołowych producentów sprzętu komputerowego. Byliśmy m.in. w głównej siedzibie firmy MSI w Tajpej, gdzie mogliśmy posłuchać oraz porozmawiać na temat funkcjonalności płyt głównych dla rynku DIY (w wolnym tłumaczeniu - zrób to sam). W ostatnich latach doczekaliśmy się bowiem wprowadzenia wielu nowych funkcji dla użytkowników, które albo pozwalają na lepszą kontrolę samych płyt głównych lub umożliwiają znacznie łatwiejszy montaż lub upgrade poszczególnych komponentów, które umieszczamy na płytach głównych. Czym obecnie charakteryzuje się segment DIY w przypadku płyt głównych od MSI?

Autor: Damian Marusiak

Firma MSI posiada w swojej ofercie bogate portfolio płyt głównych pod procesory Intel Core oraz AMD Ryzen. Są one oferowane w różnych cenach, dzięki czemu użytkownicy mogą dobrać sobie taki model, jaki ich najbardziej interesuje. Z kolei im bardziej rozbudowana płyta główna, tym więcej funkcjonalności w niej znajdziemy. W trakcie warsztatów z przedstawicielami firmy MSI, mogliśmy z bliska przyjrzeć się topowej płycie głównej MSI MEG X870E Godlike - oferuje ona bowiem możliwości, których nie znajdziemy w żadnej innej propozycji tajwańskiej firmy. Przypominamy przy okazji, że omawiana płyta bazuje na chipsecie AMD X870E, a więc oferuje ona podstawkę AM5, przygotowaną głównie z myślą o procesorach AMD Ryzen 9000.

W ramach EHA Tech Tour 2024 odwiedzililiśmy główną siedzibę firmy MSI w Tajpej, gdzie posłuchaliśmy i porozmawialiśmy na temat funkcjonalności płyt głównych dla rynku DIY (zrób to sam).

Czym w ogóle jest hasło EZ DIY w kontekście płyt głównych? Mowa o wykorzystaniu szeregu rozwiązań, dzięki którym samodzielne składanie komputera będzie maksymalnie uproszczone przy jednoczesnym zachowaniu bardziej różnorodnego dostosowania komputera do własnych potrzeb. Może to być ułatwiony montaż płyty do obudowy komputera, szybsze możliwości wpinania nośników SSD czy szybka zmiana ustawień BIOS za pomocą jednego kliknięcia. Pierwszym rozwiązaniem, oferowanym w płytach głównych MSI jest EZ Slide Installation. Mowa o fabrycznie zamontowanej tylnej osłonie dla złączy We/Wy (wejścia/wyjścia), przyspieszającej proces montażu płyty do obudowy komputera. Dodatkowo tył takiej płyty posiada metalową płytę, której obecność podyktowana jest dwiema rzeczami. Po pierwszej ma ona lepiej chronić komponenty zainstalowane z tyłu laminatu. Po drugie jej obecność sprawia, że płytę trzyma się bardziej stabilnie w dłoniach podczas montażu.

Kilka ciekawych funkcji wprowadzono z myślą o szybkim montażu nośników SSD. Po pierwsze, zamiast ręcznie mocować dysk na płycie za pomocą elementów montażowych (potrzebujemy wówczas śrubki oraz wkrętaka), wszystkie złącza M.2 wyposażone są w specjalne, elastyczne klipsy (oficjalnie MSI określa funkcję jako EZ M.2 Clip II). Montując SSD, wystarczy umieścić dysk w odpowiednim złączu, a następnie nacisnąć na nośnik tak, aby wszedł we wspomniany klips. Jeśli chcemy wyjąć dysk, wystarczy lekko poruszyć klipsem w drugą stronę i w ten sposób natychmiastowo możemy usunąć np. starszy SSD i zastąpić go nowszym. Nowe płyty główne od MSI (mowa konkretnie o seriach MEG oraz MPG), oczywiście dotyczy to również prezentowanego MEG X870E Godlike, posiadają dodatkowe magnetyczne zatrzaski, nazywane EZ Magnetic M.2 Shield Frozr II, które upraszczają proces instalacji bądź demontażu radiatora z nośników SSD.

Topowa płyta MSI MEG X870E Godlike ma jeszcze jedną opcję montażu SSD i jest nią dodatkowa karta rozszerzeń M.2 XPANDER-Z SLIDER Gen.5. Wewnątrz jest miejsce na dwa nośniki SSD PCIe 5.0 x4 oraz dedykowany wentylator, który usprawnia proces chłodzenia magazynu danych. M.2 XPANDER-Z SLIDER Gen.5 jest bardzo niewielką konstrukcją, zajmującą tylko jeden slot PCIe, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca i bez problemu zmieści się w różnych obudowach, zarówno tych większych jak i mniejszych. Karta rozszerzeń posiada dwa osobne gniazda, które możemy łatwo wyjmować (w celu montażu lub wymiany SSD), bez konieczności każdorazowego odpinania karty ze slotu PCIe. Obok każdego z tych gniazd, firma zaimplementowała po dwie diody LED. Jedna z nich informuje o tym, że SSD jest w środku i działa, a drugi migocze, jeśli dysk jest wykorzystywany do większych transferów danych.

MSI w nowych płytach głównych znacząco uprościło temat montażu nośników SSD, naturalnym następnym krokiem okazał się zatem demontaż kart graficznych. W tym celu wprowadzono przycisk nazwany EZ PCIe Release. Po jego naciśnięciu można w łatwiejszy sposób wyjąć kartę graficzną ze slotu PCIe, a więc z płyty głównej. Przy guziku widać również nadrukowane symbole, oznaczające kiedy slot jest zablokowany a kiedy odblokowany. To również dodatkowa wskazówka dla użytkownika, któremu łatwiej będzie się zorientować, czy po naciśnięciu przycisku faktycznie można bezpiecznie usunąć kartę ze slotu PCIe. Dodatkową zmianą w nowych płytach głównych MSI jest wzmocniona osłona PCIe Steel Armor II, która jest charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na ciężar (co jest istotne biorąc pod uwagę coraz większe rozmiary współczesnych kart graficznych). Osłona PCIe Steel Armor II wykorzystuje zarówno lepszej jakości materiały, ma większą grubość oraz zwiększoną liczbę punktów lutowniczych. Wszystko to ma na celu stabilniejsze połączenie karty ze slotem PCIe.

Kolejną nowością jest EZ Link i jest to funkcja obecna (przynajmniej na razie) tylko w płytach głównych MSI MEG z serii Godlike. My akurat na pokazie korzystaliśmy z wariantu przeznaczonego dla procesorów AMD Ryzen 9000, a więc MEG X870E Godlike. EZ Link to nic innego jak system zarządzania kablami, pozwalająca na redukcję niechcianej plątaniny kabli. System umożliwia schludniejsze oraz bardziej uporządkowane manewrowanie niektórymi typami kabli: tymi od przedniego panelu, od wentylatorów czy tych służących do podświetlenia ARGB. Dzięki mostkowi EZ Bridge oraz koncentratora EZ Control HUB można je wówczas układać z tyłu lub z boku płyty głównej. EZ Bridge jest również łatwo wyjmowany.

Podczas warsztatów mogliśmy również zobaczyć kolejny dodatek dla nowych płyt głównych, w tym także dla modeli Godlike. Mowa o EZ Wi-Fi Antenna. Akcesorium można podłączyć w krótkim czasie do odpowiednich gniazd z boku płyty głównej, czym oszczędza się czas na instalacje lub demontaż systemu łączności bezprzewodowej. Jeśli chodzi o nowości bardziej ukierunkowane na software, to z pewnością należy wspomnieć o systemie Dynamic Dashboard III, który został zaimplementowany do płyt głównych MSI MEG Godlike. Monitoring umożliwia śledzenie m.in. temperatur procesora / karty graficznej, prędkości wentylatorów, częstotliwość taktowania pracy podzespołów czy aktualny pobór mocy. W tym celu wykorzystywany jest 3,99" panel LCD, będący zintegrowany z mostkiem EZ Bridge.

Dla użytkowników sporym ułatwieniem będzie także samo wyposażenie płyt głównych w najpotrzebniejsze akcesoria, służące do montażu samego procesora (mowa także o paście termoprzewodzącej) jak i chłodzenia CPU. W celu unifikacji elementów montażowych, w pudełkach znajduje się wspólny zestaw dla procesorów Intel Core oraz AMD Ryzen, przy czym każdy z elementów montażowych został jasno podpisany, tak aby od razu po spojrzeniu na pudełko było wiadome, które śrubki czy mostki są przyporządkowane układom Intela, a które dla jednostek AMD.

Tegoroczne płyty główne MSI posiadają również unikalne gniazda JAF_V1 (te znajdziemy przede wszystkim w modelach PRO) oraz JAF_V2 (modele przeznaczone już typowo dla graczy). Pierwszy z nich jest gniazdem 7-pinowym (4 piny dla wentylatora oraz 3 piny dla systemu ARGB), co pozwala na łatwy montaż wentylatorów wyposażonych w system podświetlenia. Z kolei JAF_V2 jest gniazdem 11-pinowym (w systemie 4 piny dla wentylatora, 3 piny dla ARGB oraz 4 piny dla USB), przygotowanym chociażby z myślą o montażu systemu chłodzenia wodą MSI MPG CORELIQUID z serii P za pomocą tylko jednego kabla. Jeśli natomiast nie zamierzamy wyposażyć się w ten konkretny system chłodzenia od MSI, wówczas JAF_V2 można wykorzystać do podłączenia (z pomocą kabla EZ Conn-Cable, dołączonego do płyty głównej wyposażonej w to gniazdo) od 1 do 3 standardowych urządzeń ARGB, wentylatora oraz wewnętrznego portu USB z innego systemu chłodzenia typu AiO, z którego chcielibyśmy skorzystać. Taki system również pozwala na uproszczenie okablowania w komputerze, tym samym ciesząc się z bardziej minimalistycznego projektu wnętrza PC.

Z kolei w celu łatwiejszej identyfikacji potencjalnych problemów z rozruchem systemu po montażu wszystkich komponentów, na płytach głównych MSI z serii MEG, MAG oraz MPG wprowadzono system diod EZ Digi-Debug LED - jest to wyświetlacz kodów typu POST, które pozwalają na szybszą identyfikację problemów związanych z rozruchem. Ponadto tuż przy pamięciach RAM zaimplementowano tzw. EZ Memory Detection LED. Jeśli komputer ma problemy, których źródłem jest pamięć RAM, tuż przy nich zapali się specjalna dioda. Może to oznaczać, że pamięć jest wadliwa, źle zamontowana lub w ogóle nie ma jej w gnieździe. Płyty główne MSI dodatkowo są wyposażone w kilka funkcjonalnych przycisków - niektóre są bezpośrednio na laminacie, inne umieszczone są z boku, wraz z innymi złączami. Przyciski bootowania / resetowania służą - jak sama nazwa wskazuje - do szybkiego uruchamiania oraz resetowania systemu, na wypadek ewentualnych problemów z działaniem OS. Flash BIOS pozwala na szybką aktualizację oprogramowania BIOS, z kolei Clear CMOS umożliwia szybki reset BIOS-u bez konieczności ręcznego wyjmowania baterii CMOS. Płyty główne posiadają dodatkowo przełącznik Dual BIOS, z którego możemy skorzystać jeśli przykładowo zaszłaby sytuacja, gdzie główny BIOS stał się niesprawny i konieczne jest przełączenie na drugą wersję, czystą i pozbawioną błędów. Jak widać firma MSI zadbała o to, by najnowsze generacje płyt głównych oferowały sporą liczbę funkcjonalności, które pozwolą chociażby na szybszy i łatwiejszy montaż poszczególnych podzespołów jak i również umożliwią sprawniejszą identyfikację ewentualnych błędów, pozwalając na szybszą ich eliminację.