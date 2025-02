MSI implementuje w BIOS-ie płyt głównych X870E opcję, która ma zmniejszyć opóźnienia pamięci DDR5

Aktualizacja AGESA 1.2.0.2a wprowadziła obsługę procesorów AMD Ryzen 9000X3D na kompatybilnych płytach głównych. Niestety część użytkowników donosiło, że jednym efektów wdrożenia nowej wersji firmware było zwiększenie opóźnień w komunikacji z pamięcią RAM. Teraz firma MSI udostępniła opcję, która ma te opóźnienia zmniejszyć. Funkcja "Latency Killer" jest już dostępna przynajmniej na niektórych płytach głównych tajwańskiego producenta.

Włączenie opcji "Latency Killer" na płycie głównej MSI MPG X870E Carbon WiFi (działającej w trybie High-Efficiency) i procesorze AMD Ryzen 7 9800X3D daje umiarkowane efekty. Testy przeprowadzono w benchmarku AIDA64, przy wykorzystaniu modułów DDR5-8000, o opóźnieniach CL38. Niestety nie opublikowano żadnego zrzutu ekranu, ale podano, że włączenie nowej funkcji zmniejszyło opóźnienia o około 8 ns. Różnica zatem jest, ale można mieć wątpliwości, czy zwykły użytkownik ją w jakikolwiek sposób odczuje. Opcja znajdzie zapewne swoje zastosowanie tylko w przypadku overclockerów, dla których liczy się każdy dodatkowy punkt w benchmarkach.

Nowa opcja dostępna jest oczywiście w ustawieniach BIOS-u płyty głównej MSI. Można ją znaleźć w segmencie "Overclocking", dostępnym po przełączeniu interfejsu w tryb "Advanced". Warto odnotować, że funkcja jest opatrzona ostrzeżeniem, że jej aktywowanie może obniżyć wydajność procesora. Choć nie wiadomo, jakie dokładnie zmiany wprowadza "Latency Killer", to można przypuszczać, że chodzi tu o bliżej nieokreślone optymalizacje kontrolera pamięci. Należy też spodziewać się kolejnych poprawek do firmware AGESA, które powinny doprowadzić do dalszego zmniejszenia w opóźnień pamięci DDR5.

msi adds an option called latency killer in the latest bios to address amd's recent latency problem.



the description is fun:

enhances latency performance but could potentially reduce cpu performance.https://t.co/5Iuxut4VOs pic.twitter.com/m5dkg2oK4I