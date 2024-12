FSP Computex 2024 - Nowe systemy chłodzenia, obudowy, zasilacze i wentylatory z wyświetlaczem LCD

Firmę FSP powinniście kojarzyć, nawet niekoniecznie z dokonań pod własną nazwą, ponieważ jest jednym z największych producentów zasilaczy komputerowych na świecie. Ostatnio rozwija jednak kolejne gałęzie oferty, dostarczając już obudowy komputerowe i systemy chłodzenia procesorów. Podczas targów Computex 2024 odwiedziliśmy stanowisko producenta, gdzie zaprezentował kilka nowości. Ewidentnie widać, że oprócz pełnienia funkcji dużego dostawcy OEM, zamierza budować własną tożsamość i zawalczyć o klienta końcowego.

FSP na targach Computex 2024 pokazał sporo nowych produktów, zarówno dla mniej wymagających odbiorców, jak i zapalonych entuzjastów pecetów.

Stanowisko L1209a na czwartym poziomie widoczne było z większej odległości, więc FSP postanowiło wyraźnie zaakcentować swoją obecność na targach Computex 2024. Strefę podzielono na kilka tematycznych odnóg, zawierających produkty z różnych kategorii i wspólną część ekspozycyjną, gdzie umieszczono gotowe zestawy komputerowe bazujące na sprzęcie FSP. Najpierw rzućmy okiem na powietrzne systemy chłodzenia dla procesorów, będące przedstawicielami klasycznych towerów. FSP dopiero zamierza nawiązać tutaj konkurencję z weteranami branży, dlatego serwuje podstawowe konstrukcje bez zbędnych fajerwerków.

Model FSP NE5 otrzyma pojedynczy 120 mm wentylator ARGB z podkładkami antywibracyjnymi, cztery miedziane heat-pipe'y i aluminiowy radiator. Charakteryzować będzie się smukłą sylwetką, która nie koliduje ze slotami pamięci RAM. Cooler występuje również w wersji powiększonej z dwoma 120 mm wentylatorami ARGB, przypominając dobrze znanego SPC Grandis i rozwiązania Thermalright. Podobnymi propozycjami są modele FSP MP5-B i FSP MP7-B, jednak występują w całkowicie czarnym malowaniu bez podświetlenia. Oferta może niezbyt rewolucyjna, ale dodatkowa konkurencja jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

Zdecydowanie więcej działo się w sekcji poświęconej systemom chłodzenia wodnego, gdzie pokazano kompletną rodzinę nowych AiO. Wszystkie otrzymają wentylatory oraz pompki z efektownym podświetleniem, która imituje efekt fazowania czasami nazywany także nieskończonością (albo jakoś podobnie). Rodzina FSP AE obejmuje chłodnice w rozmiarach 240 / 360 / 480 mm, gdzie ostatni z wymienionych zahacza o rejony dotychczas zarezerwowane dla customowych zestawów. Producent zastosował tutaj specjalną maskownicę na przewody, a sadząc po zdjęciach, wszystko będzie zasilane za pomocą pojedynczej wtyczki.

Kolejną nowością są zasilacze, jakich zdecydowanie brakuje w sprzedaży - niedrogie jednostki spełniające normę ATX 3.1 oraz zgodne z PCIe 5.1. Model FSP Vita BD startuje z mocą znamionową 850 W, niemniej w najbliższej przyszłości powinniśmy doczekać się słabszych wariantów. Zasilacz otrzymał certyfikat 80 PLUS Bronze, ciekawą stylistykę maskownicy wentylatora i całkowicie modularne (płaskie) okablowanie. Wersja czarna powinna trafić do sprzedaży niebawem, natomiast biała dopiero w pierwszym kwartale 2024 roku.

Oferta producenta zostanie także uzupełniona o prawdziwe potwory m.in. FSP Hydro PTM PRO 1650 W, który oprócz zgodności z ATX 3.1 / PCIe 5.1, zaoferuje półpasywną pracę z możliwością ręcznego wyłączenia tego trybu. Zasilacz będzie charakteryzował się zwiększoną odpornością na czynniki zewnętrzne i certyfikatem 80 PLUS Platinum. Kolejna solidna elektrownia to FSP MEGA Ti 1650 W, który względem poprzednika otrzymał certyfikat 80 PLUS Titanium. Obydwa posiadają też dwie wtyczki 12V-2x6. Stawkę zamyka iście potworny FSP Cannon PRO 2500 W, dysponujący czterema złączami 12V-2x6 oraz sprawnością na poziomie 80 PLUS Platinum.

Przechodzimy teraz do obudów komputerowych, gdzie w pierwszej kolejności sprawdziliśmy modele FSP S380-WA oraz FSP M580-WP. Wyglądają bardzo podobnie, będąc konstrukcjami horyzontalnymi, ale druga posiada jednolitą szybę spajającą front z prawym bokiem. Obydwie będą dostarczane z trzema 120 mm wentylatorami ARGB, które posiadają ciekłokrystaliczny wyświetlacz. Pomieszczą także niejedną chłodnicę 360 mm i zapewniają sporo miejsca na komponenty. Obudowy są również przystosowane do płyt głównych z odwróconymi złączami. Aktualnie niemal każdy producent wprowadza skrzynki o zbliżonej stylistyce.

Kolejna nowość to potężne akwarium FSP U690-WP, posiadające wbudowaną stację kontrolą z cyfrowym wyświetlaczem, odpowiadająca za sterowanie wentylatorami CF12FAD, które również dysponują indywidualnymi wyświetlaczami. Front, prawy bok i górna pokrywę wykonano z hartowanego szkła, więc FSP U690-WP jest bardzo przejrzystą konstrukcją. Dodatkowo też pojemną i funkcjonalną, bowiem pomieści 420 mm AiO i płyty główne z odwróconymi złączami. Fabryczne zamontowano paski ARGB, a uwagę zwraca także głębokość konstrukcji.

Ostatnia z nowości to specyficzna obudowa FSP U700-B przeznaczona przede wszystkim do stacji roboczych. Tutaj zamiast fajerwerków wizualnych, wymyślnych wentylatorów i hartowanego szkła, postawiono na przestronność oraz stabilność. Całość jest metalowa, posiada dodatkowy podłużny wspornik dla kart graficznych i pojemne zaplecze, gdzie trafiają zasilacz plus nośniki. FSP U700-B zmieści nawet 480 mm AiO, które producent również zaprezentował. Obudowa powinna charakteryzować się niezła przewiewnością, ponieważ większość powierzchni frontu i tyłu zajmuje metalowe kratownica o dużych kwadratowych otworach.

Źródło: PurePC