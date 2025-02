MSI MPG 491QCP, MPG 271QRX, MPG 321URX, MAG 321URX, MPG 272QPX, MEG 342C, MEG 321URX - monitory QD-OLED i Mini LED

Firma MSI przywiozła w tym roku do Las Vegas mnóstwo nowego sprzętu - począwszy od zestawów komputerowych, przez karty graficzne, notebooki aż do monitorów. Jedną z ciekawszych nowości była również przenośna konsola MSI Claw, którą opisaliśmy w osobnym materiale. Tutaj chcielibyśmy skupić się na monitorach do gier, bowiem w tym aspekcie tajwański producent ma bardzo ambitne plany, czego dowodzi tegoroczny line-up, niemal w całości podporządkowany technologii QD-OLED.

Na stoisku MSI na targach CES w Las Vegas zobaczyliśmy cały tegoroczny line-up monitorów dla graczy. Dominują tutaj wyświetlacze QD-OLED, które znalazły się w aż sześciu z siedmiu prezentowanych modeli.

Monitorem, który wręcz królował na stoisku MSI na CES 2024 jest 49-calowy MPG 491QCP. Korzysta on z matrycy QD-OLED (swoją drogą, z ciekawości dopytałem czy firma planuje wykorzystać także ekrany WOLED od LG Display, jednak w tym zakresie nie ma obecnie takich planów; MSI ściśle współpracuje z Samsungiem i wydaje się, że ten drugi jest po prostu lepszym partnerem strategicznym dla tajwańskiego producenta monitorów) o przekątnej 49 cali oraz rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli. Oferuje także częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz. Wprawdzie konkurencyjne firmy (na czele z Samsungiem) wprowadzają warianty z odświeżaniem 240 Hz, jednak MSI przynajmniej na razie zdecydowało się zachować nieco skromniejszą specyfikację, ale jednocześnie wpływającą także na niższą cenę. Ze względu na złożoność tejże konstrukcji, wewnątrz obudowy skrywa się system chłodzenia, na który składa się warstwa grafenowa oraz niestandardowe radiatory. Wszystkie monitory MSI z ekranami QD-OLED posiadają także technologię ClearMR, która ma pozwalać na prezentowanie ostrych i doskonale widocznych konturów tekstów.

MSI MPG 491QCP MSI MPG 321URX MSI MPG 271QRX Matryca QD-OLED QD-OLED QD-OLED Przekątna 49" (32:9) 31,5" (16:9) 26,5" (16:9) Rozdzielczość 5120 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1440 Odświeżanie 144 Hz 240 Hz 360 Hz Technika odświeżania Adaptive Sync Adaptive Sync Adaptive Sync Zakrzywienie 1800R - - Czas reakcji 0.03 ms 0.03 ms 0.03 ms Kontrast statyczny ∞:1 ∞:1 ∞:1 Luminancja 250 nitów (typowo)

1000 nitów (peak) 250 nitów (typowo)

1000 nitów (peak) 250 nitów (typowo)

1000 nitów (peak) HDR HDR10

VESA DisplayHDR 400 True Black HDR10

VESA DisplayHDR 400 True Black HDR10

VESA DisplayHDR 400 True Black Pokrycie barw 100% sRGB

~99% DCI-P3

~98% Adobe RGB 100% sRGB

~99% DCI-P3

~97% Adobe RGB 100% sRGB

~99% DCI-P3

~98% Adobe RGB Głębia barw 10-bit (1.07 mld) 10-bit (1.07 mld) 10-bit (1.07 mld) Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 90 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 90 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 90 W) HUB USB 2x USB 2.0 typu A 2x USB 2.0 typu A 2x USB 2.0 typu A Powłoka antyrefleksyjna Tak Tak Tak Pivot Nie Nie Tak Zabezpieczenie Kensington Lock Kensington Lock Kensington Lock Standard VESA 100x100 100x100 100x100

Zanim przejdę do kolejnych monitorów QD-OLED, na chwilę zatrzymam się przy jedynym modelu, który wykorzystuje panel IPS (tutaj nazwany Rapid IPS) wraz z podświetleniem typu Mini LED. MSI MPG 272QPX, bo o nim mowa, charakteryzuje się dosyć imponującymi parametrami. Z jednej strony mamy tutaj 27-calowy ekran Quad HD (a więc o rozdzielczości 2560 x 1440) oraz system lokalnego podświetlenia wraz z 1152 strefami wygaszania. Z drugiej jednak strony częstotliwość odświeżania to imponujące 500 Hz. W ramach sprawdzenia na żywo można było na tym monitorze zagrać w Counter Strike 2. Prawdopodobnie jednak nie jestem aż tak biegły w temacie tak wysokich częstotliwości, ponieważ szczerze mówiąc nie widziałem specjalnych różnic pomiędzy 500 Hz a starymi, dobrymi 240 Hz. Być może jednak ktoś z dużo większym doświadczeniem będzie w stanie wychwycić nawet najdrobniejsze różnice.

MSI MAG 321UPX MSI MEG 321URX MSI MEG 342C Matryca QD-OLED QD-OLED QD-OLED Przekątna 31,5" (16:9) 31,5" (16:9) 34" (21:9) Rozdzielczość 3840 x 2160 3840 x 2160 3440 x 1440 Odświeżanie 240 Hz 240 Hz 175 Hz Technika odświeżania Adaptive Sync Adaptive Sync Adaptive Sync Zakrzywienie - - 1800R Czas reakcji 0.03 ms 0.03 ms 0.03 ms Kontrast statyczny ∞:1 ∞:1 ∞:1 Luminancja 250 nitów (typowo)

1000 nitów (peak) 250 nitów (typowo)

1000 nitów (peak) 250 nitów (typowo)

1000 nitów (peak) HDR HDR10

VESA DisplayHDR 400 True Black HDR10

VESA DisplayHDR 400 True Black HDR10

VESA DisplayHDR 400 True Black Pokrycie barw 100% sRGB

~99% DCI-P3

~97,5% Adobe RGB 100% sRGB

~99% DCI-P3

~97% Adobe RGB 100% sRGB

~99,3% DCI-P3

~97,8% Adobe RGB Głębia barw 10-bit (1.07 mld) 10-bit (1.07 mld) 10-bit (1.07 mld) Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 15 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 2.1

1x USB-C (DP 1.4 / PD 90 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 65 W) HUB USB - USB 2.0 4x USB 3.2 typu A Gen.1 Powłoka antyrefleksyjna Tak Tak Tak Zabezpieczenie Kensington Lock Kensington Lock Kensington Lock Pivot - - - Standard VESA 100x100 100x100 100x100

Kolejnym ciekawym monitorem będzie MSI MEG 321URX, który wyposażono nie tylko w matrycę QD-OLED, ale również jako jedyny ze wszystkich prezentowanych modeli miał wbudowany port DisplayPort 2.1 (również z obsługą DSC). Sprzęt ten jest również ciekawy z tego względu, iż posiada wbudowane funkcje AI, które mają pomagać graczom podczas ogrywania ulubionych produkcji. W ramach wykorzystania sztucznej inteligencji, monitor został wyposażony w trzy dodatkowe funkcje: Health Indicator Spectrum Bar, AI SkySight oraz AI Upgrade Possibility. Pierwsza synchronizuje podświetlany pasek LED RGB pod ekranem z ilością dostępnego zdrowia w grze. Zostało to zaprezentowane na przykładzie gry League of Legends, gdzie postać podczas walki traciła kolejne punkty życia. W tym samym czasie pasek LED RGB coraz bardziej się skracał, tym samym dodatkowo informując o utraconych punktach życia w grze (funkcja ta jest niespecjalnie praktyczna w mojej opinii).

MSI MPG 272QPX Matryca IPS (Rapid IPS) Podświetlnie Mini LED (1152 strefy wygaszania) Przekątna 26,5" (16:9) Rozdzielczość 2560 x 1440 Odświeżanie 500 Hz Technika odświeżania Adaptive Sync / G-SYNC Compatible Zakrzywienie - Czas reakcji 0.5 ms GtG Kontrast statyczny 1000:1 Luminancja Do 1000 nitów HDR HDR10 Pokrycie barw Brak informacji Głębia barw Brak informacji Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 90 W) HUB USB 2x USB 3.2 typu A Gen.1 Powłoka matrycy Matowa Pivot Tak Zabezpieczenie Kensington Lock Standard VESA 100x100

Być może kolejna funkcjonalność - AI SkySight - okaże się ciekawsza w rzeczywistości. Po jej włączeniu monitor bowiem oznacza na ekranie przeciwników, dzięki czemu lepiej się możemy zorientować gdzie znajdują się w danym momencie. Zadaniem AI SkySight jest skanowanie mini-mapy w grze, by zidentyfikować, w którym miejscu znajdują się wrogie, w którym sojusznicy. Na stoisku zaprezentowano jeszcze kilka monitorów QD-OLED, jednak zamiast rozpisywać się o podobnych właściwościach każdego z nich, zachęcamy do przejrzenia specyfikacji w podanych w newsie tabelach. Dokładne ceny zostaną ogłoszone w późniejszym czasie, podobnie jak terminy dostępności w Europie (jak również i w Polsce). Na kolejnej stronie znajdziecie z kolei galerię zdjęć ze stoiska MSI w Las Vegas, gdzie prezentowane były omawiane modele.

Źródło: PurePC