MSI Claw - nowa, przenośna konsola do gier, napędzana przez procesory Intel Meteor Lake i układy Intel ARC Graphics

W zeszłym roku byliśmy świadkami premier kilku przenośnych konsol do gier (tzw. handheldów) od największych producentów elektroniki. Oprócz odświeżonej odsłony Steam Deck, tym razem wykorzystującej ekran OLED, doczekaliśmy się chociażby takich premier jak ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion Go. Podczas targów CES 2024 w Las Vegas, podobne urządzenie wprowadziła także firma MSI. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych modeli, MSI postanowiło wybrać najnowsze układy Intela z generacji Meteor Lake.

MSI Claw to pierwsze podejście tajwańskiej firmy do tematu przenośnych konsol do gier. Sprzęt wyposażono w procesory Intel Meteor Lake wraz z wbudowanymi układami graficznymi Intel ARC Graphics.

Z MSI Claw, podczas targów CES 2024, mogłem już korzystać dwukrotnie - raz na pokazie Intela, raz na stoisku MSI. Mowa w tym wypadku o dosyć smukłej, przenośnej konsoli, której wymiary wynoszą odpowiednio 294 x 117 x 21,2 mm. W przeciwieństwie jednak do ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go czy Steam Deck (OLED), MSI poszło w stronę procesorów Intel Core Ultra 5 135H oraz Core Ultra 7 155H z generacji Meteor Lake. Podczas prezentacji można było ogrywać kilka różnych tytułów, w tym m.in. Assassin's Creed Mirage. Choć przez zdecydowaną większość czasu gameplay był odpowiednio płynny (w grze był włączony zawsze XeSS w trybie Performance), zdarzały się jeszcze momenty, gdzie animacja miewała chwilowe "freezy". Drobne problemy będą rozwiązywane drogą aktualizacji oprogramowania. Ogólnie jednak wydajność prezentowała się bardzo optymistycznie, co jest zasługą znacznie mocniejszego, zintegrowanego układu graficznego Intel ARC Graphics zamiast Iris Xe Graphics (gdyby postawiono hipotetycznie na poprzednią generację).

MSI Claw ASUS ROG Ally Lenovo Legion Go Procesor Intel Core Ultra 5 135H

14C/18T: 4 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core



Intel Core Ultra 7 155H

16C/22T: 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core AMD Ryzen Z1 Extreme

8C/16T (Zen 4)

AMD Ryzen Z1

6C/12T (Zen 4) AMD Ryzen Z1 Extreme

8C/16T (Zen 4) Układ graficzny Intel ARC Graphics

7 Xe-Core, 896 SP (Core Ultra 5 135H)



Intel ARC Graphics

8 Xe-Core, 1024 SP (Core Ultra 7 155H) AMD Radeon 780M (Z1 Extreme)

12 CU RDNA 3, 768 SP

AMD Radeon 760M (Z1)

8 CU RDNA 3, 512 SP AMD Radeon 780M

12 CU RDNA 3, 768 SP Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 6400 MHz 16 GB LPDDR5 6400 MHz 16 GB LPDDR5X 7500 MHz Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe: 512 GB lub 1 TB 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe: 512 GB 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe: 512 GB lub 1 TB Ekran 7" 1920 x 1080, IPS

120 Hz, 100% sRGB

500 nitów, dotyk 7" 1920 x 1080, IPS

120 Hz, 100% sRGB

500 nitów, dotyk 8,8" 2560 x 1600, IPS

144 Hz, 97% DCI-P3

500 nitów, dotyk Złącza 1x Thunderbolt 4 (DP 1.4, Power Delivery 3.0)

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x ROG XG Interface (wraz z USB 3.2 typu C z DP 1.4)

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 2x USB 4.0 typu C (DP 1.4, Power Delivery 3.0)

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Akumulator 6-komorowy, 53 Wh 40 Wh Konsola: 49,2 Wh

Kontrolery: 900 mAh Łączność Intel Killer BE Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.1 Wymiary 294 x 117 x 21,2 mm 280 x 113 x 39 mm 298,8 x 131 x 40,7 mm (z kontrolerami) Waga 675 gramów 608 gramów 854 gramy (z kontrolerami) System Windows 11 Home Windows 11 Home Windows 11 Home Zasilacz 65 W 65 W 65 W Cena Core Ultra 5 / 16 GB / 512 GB - 699 dolarów

Core Ultra 7 / 16 GB / 1 TB - 799 dolarów Ryzen Z1 - 2999 zł

Ryzen Z1 Extreme - 3799 zł Wersja z SSD 512 GB - 3799 zł

To na co zwróciłem uwagę to fakt, iż MSI Claw pozostał chłodny nawet przy intensywniejszym (i przede wszystkim długotrwałym, bowiem urządzenia te na targach są praktycznie stale włączone). Za chłodzenie odpowiada tutaj system Cooler Boost HyperFlow, na który składają się m.in. dwa wentylatory oraz dwa ciepłowody. W przeciwieństwie do konsol Valve, ASUS-a czy Lenovo, MSI zaimplementowało również większy akumulator o pojemności 53 Wh. Podczas rozmowy z przedstawicielem firmy MSI uzyskałem informację, iż wbudowane ogniwo pozwoli na około 4,5 godziny stałej gry, bez konieczności podpinania konsoli do ładowania. Jak na urządzenie o tak niewielkich rozmiarach, pojemność oraz wydajność ogniwa robi niemałe wrażenie. Jeśli chodzi o ekran, to producent postawił na 7" wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD, wraz ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Ekran wydaje się być niemal kopią (pod względem parametrów) do tego, co otrzymaliśmy już w ASUS ROG Ally. MSI Claw trafi do sprzedaży w pierwszej połowie roku, a ceny rozpoczynają się od 699 dolarów - cenowo będzie zatem bardzo konkurencyjny w stosunku do ASUS ROG Ally oraz Lenovo Legion Go.

Źródło: PurePC