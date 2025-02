MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT - niereferencyjny model karty graficznej wprost z targów CES 2024

Oficjalna premiera odświeżonych modeli kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 40 z dopiskiem SUPER jest już za nami, więc pierwsi producenci przedstawiają swoje niereferencyjne układy wybranych wariantów. Tym razem na trwających targach elektroniki CES 2024 zaprezentowano rozwiązanie od firmy MSI, a mianowicie edycję GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT. Wyróżnia się ona przede wszystkim swoim całkiem oryginalnym systemem chłodzenia.

Jedną z pierwszych niereferencyjnych kart graficznych, która będzie dumnie reprezentować odświeżone układy NVIDIA GeForce RTX z serii 40 (SUPER), jest MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G EXPERT. Wariant ten wyposażono w autorski system chłodzenia o interesującej konstrukcji.

Omawiana karta graficzna wspierana jest przez technologię Zero Frozr, która utrzymuje obecne dwa wentylatory w bezruchu, aż do momentu, kiedy faktycznie będzie wymagane ich uruchomienie. Co do samych wentylatorów, to nie tylko mają one opatentowaną konstrukcję, która ma wpływać na lepszy przepływ powietrza, a więc także rozpraszanie ciepła. Cały system opiera się na małej kolaboracji, wszak jeden z nich wciąga chłodne powietrze do radiatora, a drugi wydmuchuje ciepło, co pozwala ograniczyć jego gromadzenie się w środku.

GeForce RTX 4080 SUPER GeForce RTX 4070 Ti SUPER GeForce RTX 4070 SUPER Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD103-400 AD103-275 AD104-350 Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Jednostki SP 10240 8448 7168 Jednostki TMU 320 264 224 Jednostki ROP 112 112 80 Jednostki RT 80 66 56 Jednostki Tensor 320 264 224 Taktowanie bazowe 2295 MHz 2340 MHz 1980 MHz Taktowanie boost 2550 MHz 2610 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 23 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Ilość pamięci 16 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 736 GB/s 672 GB/s 504 GB/s Złącze 1 x 12VHPWR 1 x 12VHPWR 1 x 12VHPWR Współczynnik TGP 320 W 285 W 220 W Premiera w sklepach 31 stycznia 2024 roku 24 stycznia 2024 roku 17 stycznia 2024 roku Cena sugerowana Od 4999 zł Od 3999 zł Od 2999 zł

Sam układ GPU, a także moduły pamięci są wspierane przez komorę parową, która sprawnie przekazuje ciepło do odpowiednich ciepłowodów. Te ostatnie mają za zadanie rozprowadzać je po całej powierzchni radiatora. Konstrukcja została wykonana z aluminium. Na ten moment nie wiemy jednak, czy sama częstotliwość taktowania bazowego uległa zmianie (choć zapewne tak), ani jakie konkretne "poprawki" zaszły pod względem samej specyfikacji. Modele niereferencyjne zawsze różnią się od oryginałów, jednak musimy jeszcze nieco poczekać, aż firma MSI opublikuje więcej informacji, które dotyczą zarówno terminu wejścia na rynek, jak i kwoty zakupu.

