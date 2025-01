NVIDIA GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 Ti - karty graficzne niedługo znikną ze sklepów. Będą zastąpione wersjami SUPER

Wczoraj w końcu zaprezentowane zostały karty graficzne NVIDII z serii RTX 40 SUPER. Wielu graczy czekało na to odświeżenie oferty, bowiem nowe modele mają wyraźnie lepszą specyfikację od wariantów bez dopisku SUPER, a przy okazji mają nieco niższe ceny premierowe. Już jakiś czas temu sądzono jednak, że nie doczekamy się obniżek dotychczasowych modeli RTX 4080 i RTX 4070 Ti, a modele te zwyczajnie znikną z oferty. Teraz wieści te potwierdził sam producent.

GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 Ti osiągnęły właśnie status EOL. Takie posunięcie nie może dziwić - obie jednostki nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem, a po premierze modeli SUPER straciły rację bytu.

Jak poinformował Andreas Schilling z serwisu HardwareLuxx, NVIDIA oficjalnie zakomunikowała, że układy GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 Ti osiągnęły właśnie status EOL (end-of-life). Nie będą zatem dłużej oferowane, a sprzedawcy muszą jedynie pozbyć się ostatnich sztuk tych kart ze swoich magazynów. Takie posunięcie nie może dziwić - obie jednostki (zwłaszcza ta mocniejsza) nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem. Niewykluczone, że w obliczu odświeżonej oferty starsze układy nawet po obniżkach byłyby niechętnie wybierane przez graczy.

NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Architektura Ada Ada Układ graficzny AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" Bloki SM 76 60 Jednostki SP 9728 7680 Taktowanie GPU Boost 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 22.5 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 192-bit Przepustowość 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TGP (bazowe) 320 W 285 W TGP (Max) 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Cena początkowa 1199 USD (teraz EOL) 899 USD (teraz EOL)

Yes, wit NVIDIA directly. — Andreas Schilling (@aschilling) January 9, 2024

Nie da się ukryć, że słaba sprzedaż modeli GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 Ti nie wzięła się z niczego. Ten pierwszy układ co prawda może zachwycać wydajnością i ogólną specyfikacją, jednak od momentu premiery jest to karta zdecydowanie zbyt droga. W końcu dla wielu osób znacznie bardziej opłacalna okazała się dopłata do zupełnie bezkompromisowego RTX-a 4090. GeForce RTX 4070 Ti to z kolei model, który w pierwszej kolejności miał zadebiutować jako RTX 4080 12 GB. Dopiero po oburzeniu ze strony graczy producent zdecydował się na inne oznaczenie, nieznacznie niższą cenę i późniejszą datę premiery karty. Mimo to jednak o wielkim sukcesie tego układu raczej nie można mówić.

Źródło: HardwareLuxx