NVIDIA GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 Ti mogą zostać wyprzedane zanim pojawią się GeForce RTX 4000 Super

Kilka dni temu informowaliśmy, że NVIDIA wstrzymała produkcję GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 Ti. Krok ten jest przygotowaniem gruntu pod premierę odświeżonych modeli kart Ada Lovelace z dopiskiem "Super". Jeśli ktoś planuje zakup którejś ze starszych kart, to powinien się pospieszyć. Wiele wskazuje bowiem, że partnerzy NVIDII nie posiadają dużych zapasów magazynowych i modele bez oznaczenia "Super" mogą wkrótce zniknąć z rynku.

Ostatnie egzemplarze układów GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4070 Ti miały już zostać rozesłane do partnerów. Na tę chwilę nie ma pewności, czy jest to definitywny koniec produkcji tych jednostek, czy też wyłącznie czasowa przerwa. Wiadomo natomiast, że brak dostaw oznacza coraz gorszą dostępność bazujących na tych układach kart. Najnowsze doniesienia wskazują, że partnerzy NVIDII wyczerpią zapasy najpóźniej w grudniu, przy czym bardziej skomplikowana wydaje się aktualnie sytuacja szybszego z dwóch wymienionych GPU.

Jak wynika z wpisu na Board Channels, NVIDIA nie dostarczyła do partnerów w czwartym kwartale bieżącego roku znaczącej liczby układów GeForce RTX 4080. W rezultacie zapasy pozostają na bardzo niskim poziomie. Mogą one wyczerpać się znacznie wcześniej niż zapasy GeForce RTX 4070 Ti. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu nastąpi to jeszcze w tym miesiącu. Oczywiście od produkcji karty graficznej do momentu, gdy trafia ona do sklepów, mija trochę czasu, zatem wyczerpanie zapasów przez partnerów NVIDII nie oznacza natychmiastowego braku kart w sklepach. Biorąc jednak pod uwagę okres świąteczny, w którym wzrasta zawsze sprzedaż sprzętu komputerowego, nie jest pewne, czy starsze karty będą powszechnie dostępne w sklepach do premiery ich odświeżonych wariantów.

