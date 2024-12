Test MSI MPG 321URX - 32-calowy monitor 4K QD-OLED dla graczy z odświeżaniem 240 Hz oraz z HDMI 2.1

W styczniu, podczas targów CES 2024 w Las Vegas, firma MSI zaprezentowała szereg nowych monitorów dla graczy, w zdecydowanej mierze wykorzystujące także nowe panele QD-OLED od Samsung Display. Pierwszym tegorocznym modelem, który przyjechał do naszej redakcji, jest MSI MPG 321URX. Kilka dni temu rozpoczęła się jego sprzedaż, natomiast u nas przyjdzie nam zapłacić za niego 5999 złotych. Specyfikacja jednak prezentuje się bardziej niż dobrze, wszak producent oferuje tutaj 32-calowy ekran 4K z wysoką częstotliwością odświeżania. Z kolei wykorzystanie panelu QD-OLED daje już jasną wskazówkę, jakiej jakości powinniśmy oczekiwać po samym obrazie. A tutaj, jak można się spodziewać, jest naprawdę dobrze.

Autor: Damian Marusiak

MSI MPG 321URX jest jednym z dwóch modeli tajwańskiego producenta, w którym znajdzie się 32-calowy panel 4K z odświeżaniem 240 Hz. Najpierw jednak do sprzedaży wchodzi prezentowany wariant, który charakteryzuje się obecnością portów HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4a. Żaden z portów nie jest jednak utrzymać takich parametrów natywnie, wobec czego wykorzystywana jest tutaj technika kompresji DSC. Dopiero za jakiś czas wyjdzie do sprzedaży drugi wariant - MSI MEG 321URX, który zaoferuje DisplayPort 2.1 zamiast DP 1.4a. Prezentowany model możemy jednak bez problemu wykorzystać z natywną rozdzielczością 4K i odświeżaniem 120 Hz bez kompresji barw - tutaj wystarczy przepustowość złącza HDMI 2.1.

MSI MPG 321URX to najnowszy monitor tajwańskiego producenta, który po raz pierwszy zaprezentowano na targach CES 2024 w Las Vegas. Oferuje nowej generacji panel QD-OLED o rozdzielczości 4K i z odświeżaniem do 240 Hz.

W przeciwieństwie do ekranów LG OLED WRGB, Samsung korzysta z niebieskiej matrycy OLED oraz warstwy czerwonych i zielonych kropek kwantowych, będącymi konwerterami barw, umieszczonych bezpośrednio nad niebieską diodą OLED. Zmiana ta ma pozwolić na uzyskanie jeszcze bardziej dopracowanych barw. Nowa generacja Quantum Dot OLED pozwala na uzyskanie jeszcze większej częstotliwości obrazu w wysokiej rozdzielczości, ale także charakteryzuje się lepszą czytelnością czcionek dzięki zmodyfikowanemu układowi subpikseli. W przypadku testowanego modelu MSI mamy do czynienia z panelem z czymś w rodzaju półmatowej powłoki. Choć na pozór ekran wygląda jak błyszczący, to jednak ilość odbijających się jasnych elementów otoczenia jest zredukowana (ale nie w całości wyeliminowana) względem typowych, błyszczących paneli. Monitor od MSI posiada także najwyższy certyfikat VESA ClearMR 13000, określający wydajność odwzorowania ruchu na ekranie wyświetlacza. Wartość CMR reprezentuje procentowy zakres wydajności rozmycia obrazu uzyskany w oparciu o stosunek wyraźnych do rozmytych pikseli.

MSI MPG 491QCP MSI MPG 321URX MSI MPG 271QRX Matryca QD-OLED QD-OLED QD-OLED Przekątna 49" (32:9) 31,5" (16:9) 26,5" (16:9) Rozdzielczość 5120 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1440 Odświeżanie 144 Hz 240 Hz 360 Hz Technika odświeżania Adaptive Sync Adaptive Sync Adaptive Sync Zakrzywienie 1800R - - Czas reakcji 0.03 ms 0.03 ms 0.03 ms Kontrast statyczny ∞:1 ∞:1 ∞:1 Luminancja 250 nitów (typowo)

1000 nitów (HDR) 250 nitów (typowo)

1000 nitów (HDR) 250 nitów (typowo)

1000 nitów (HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black Pokrycie barw 100% sRGB

~98% Adobe RGB

~99% DCI-P3 100% sRGB

~97% Adobe RGB

~99% DCI-P3 100% sRGB

~98% Adobe RGB

~99% sRGB Głębia barw 10-bit (1.07 mld) 10-bit (1.07 mld) 10-bit (1.07 mld) Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 90 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 90 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 90 W) HUB USB 2x USB 2.0 typu A 2x USB 2.0 typu A 2x USB 2.0 typu A Pivot Nie Nie Tak Zabezpieczenie Kensington Lock Kensington Lock Kensington Lock Powłoka antyrefleksyjna Tak Tak Tak VESA 100x100 100x100 100x100 Waga z podstawą 16 kg 12,3 kg 10,9 kg Gwarancja 3 lata (także na wypalenia) 3 lata (także na wypalenia) 3 lata (także na wypalenia) Cena 1099,99 USD 949,99 USD (w Polsce 5999 złotych) 799,99 USD (w Polsce 4599 złotych)

W teście monitora MSI MPG 321URX, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz prezentacji jakości czerni. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.