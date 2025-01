Karty graficzne MSI SUPRIM, Vanguard, Gaming oraz Ventus z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5000

Podczas inauguracyjnego wystąpienia, rozpoczynającego targi CES w Las Vegas, NVIDIA zaprezentowała nową generację kart graficznych GeForce RTX 5000, opartych na architekturze Blackwell. Wraz z ujawnieniem nowych kart przez NVIDIĘ, swoje propozycje z chęcią pokazali także wszyscy partnerzy firmy. Jednym z takich producentów jest MSI, który oferuje dla graczy łącznie cztery serie produktowe: SUPRIM, Vanguard, Gaming oraz Ventus. Sprawdzamy, czym odznaczają się poszczególne serie autorskich modeli kart.

Podczas targów CES 2025 w Las Vegas, firma MSI pokazała najnowsze karty graficzne z serii SUPRIM, Vanguard, Gaming oraz Ventus, napędzane przez układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000.

Flagową serią MSI dla układów GeForce RTX 5000 będzie SUPRIM LIQUID oraz SUPRIM. Zarówno wariant z tradycyjnym chłodzeniem powietrzem jak również wersja z hybrydowym chłodzeniem (łączącym w sobie chłodzenie powietrzem oraz cieczą), zostały przygotowane dla układów GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080. MSI SUPRIM LIQUID charakteryzuje się najskuteczniejszym zarządzaniem w odprowadzaniu ciepła zarówno z procesora graficznego (rdzenie GB202 / GB203 odpowiednio) jak i z pamięci GDDR7. Pompa, powstała na bazie chłodziwa klasy samochodowej, została zaprojektowana z myślą o optymalnym przepływie cieczy przez rurki do chłodnicy w celu utrzymania niskich temperatur dla całej karty graficznej. MSI w serii SUPRIM LIQUID wykorzystuje także opatentowany blok wodny ze specjalnym kanałem wodnym, chłodzącym rdzeń GPU oraz pamięć GDDR7, co pozwala utrzymać niskie temperatury obu komponentów podczas maksymalnego obciążenia. Podstawa kart graficznych MSI SUPRIM LIQUID jest wykonana z miedzi, dodatkowo umieszczając drobne mikrożebra, które są zanurzane w strumieniu cieczy, co również pomaga w efektywnym odprowadzaniu ciepła z układów GPU oraz pamięci VRAM. W zestawie znajduje się również aluminiowy radiator 360 mm oraz wentylator STORMFORCE. Połączenie pomiędzy 360 mm radiatorem, a główną częścią karty zapewniane są przez plecione rurki wykonane z PVC, które są odporne na ewentualne przenikanie cieczy. Dodatkowo posiadają one osłonę zapewniającą ochronę przed zarysowaniami, co ma zwiększyć trwałość podczas montażu kart. Backplate MSI SUPRIM LIQUID z kolei jest metalowy, jak przystało na karty z wysokiej półki.

Jeśli ktoś nie chce lub nie ma możliwości montażu kart z hybrydowym chłodzeniem, ma również możliwość wyboru standardowej wersji karty z serii MSI SUPRIM. System chłodzenia bazuje m.in. na trzech wentylatorach STORMFORCE, każdy z nich wyposażony w siedem zakrzywionych łopatek, które zostały zaprojektowane z myślą o cichej i wydajnej pracy. Główną częścią systemu chłodzenia jest komora parowa, stykająca się bezpośrednio z rdzeniem graficznym oraz pamięciami GDDR7. Zadaniem komory parowej jest przyspieszenie odprowadzania ciepła, poprzez szybkie przenoszenie go do ciepłowodów (nazywanych tutaj Core Pipe). Te z kolei dalej rozprowadzają ciepło na całej długości radiatora. Finalnie ciepło jest wyrzucane za pomocą wspomnianych wentylatorów STORMFORCE. Karty MSI SUPRIM posiadają również podwójny BIOS, umożliwiający wybór pomiędzy trybem Gaming (maksymalna wydajność) oraz Silent (nieco niższe osiągi, ale przy zachowaniu znacznie lepszej kultury pracy).

Wraz z kartami GeForce RTX 5000, MSI do swojej oferty wprowadza nową serię Vanguard, która będzie pozycjonowana pomiędzy SUPRIM oraz Gaming. Nie brakuje tutaj mocno eksponowanego podświetlenia Mystic Light, jednak główna część chłodzenia jest niemal tak rozbudowana jak w serii SUPRIM. Cały system bazuje na trzech wentylatorach STORMFORCE z zakrzywionymi łopatkami (po 7 łopatek na wentylator) oraz komorze parowej, odprowadzającej ciepło do ciepłowodów i potem dalej przez radiator. Na spodzie znajdziemy metalowy backplate, z boku z kolei kartę wyposażono w cztery wejścia wideo: 3x DisplayPort 2.1a UHBR20 oraz 1x HDMI 2.1. O ile jednak serię SUPRIM przygotowano wyłącznie z myślą o układach GeForce RTX 5080 / GeForce RTX 5090, tak Vanguard będzie dostępny ze wszystkimi czterema układami Blackwell, które zapowiedziano na targach CES: GeForce RTX 5090 / RTX 5080 / RTX 5070 Ti / RTX 5070. Bliżej premiery poznamy natomiast szczegóły dotyczące zegarów czy limitów mocy. Ciekawostką może być fakt, że premierowa wersja tych kart otrzyma dopisek "Launch Edition", gdzie w pudełku znajdziemy również figurkę Lucky'ego, czyli maskotki MSI.

Seria Gaming jest bodaj najpopularniejszą w ofercie firmy MSI. Początkowo wszystkie cztery układy Blackwell będą oferowane w ramach linii MSI Gaming Trio OC, co oznacza wersje z trzema wentylatorami oraz fabrycznie podkręconymi zegarami rdzeni graficznych. O ile domyślna wersja wszystkich kart będzie oferowana w kolorach odcieni szarości i czerni, tak dodatkowo MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC oraz MSI GeForce RTX 5070 Gaming Trio OC będą oferowane także w białej wersji kolorystycznej. Karty z serii Gaming Trio OC oferują system chłodzenia Tri Frozr 4, na który składają się trzy wentylatory STORMFORCE, niklowana płyta bazowa (miedziana), ciepłowody oraz radiator. Jak widać, w tym wypadku zrezygnowano już z komory parowej, zamiast tego otrzymujemy miedzianą i nikowaną płytę bazową, która przechwytuje ciepło z rdzenia graficznego i pamięci GDDR7, przenosząc je dalej na ciepłowody oraz radiator. Karty posiadają cztery wejścia wideo: 3x DisplayPort 2.1a UHBR20 oraz HDMI 2.1. Podobnie jak w wyżej pozycjonowanych seriach, także Gaming Trio OC otrzyma metalowy backplate.

Najbardziej podstawową serią w ofercie producenta będzie MSI Ventus, zarówno w wersji z dwoma wentylatorami (Ventus 2X) jak również z trzema (Ventus 3X). Jest to jedyna seria, w której część przygotowanych kart będzie zgodna ze standardem SFF, dzięki czemu takie karty będzie można umieścić w mniejszych obudowach. Mowa o następujących kartach: MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC (Plus), MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC (Plus) oraz MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC. Seria Ventus będzie ponadto oferować takie karty: MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC, MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC oraz MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC WHITE - jak widać, ostatnia z wymienionych kart jako jedyna z serii będzie oferowana w białej wersji kolorystycznej, jednocześnie jednak wersje Ventus 2X nie są opisane jako SFF-Ready. Chłodzenie w tym wypadku bazuje na wentylatorach TORX Fan 5.0, miedziano-niklowanej płycie odprowadzającej ciepło z GPU oraz VRAM, ciepłowodów oraz radiatora. Podobnie jak wszystkie karty niereferencyjne od MSI z serii GeForce RTX 5000, także tutaj znajdziemy cztery cyfrowe złącza: 3x DisplayPort 2.1a UHBR20 oraz 1x HDMI 2.1, a także wtyczkę 16-pinową 12V-2x6.

Dla osób, które preferują bardziej stonowany wygląd karty graficznej, firma MSI przygotowała serię INSPIRE. Karty z tej linii są certyfikowane jako SFF-Ready, toteż będzie można je zamontować w mniejszych obudowach. Same karty oferują atrakcyjną kolorystykę, nieco przechodzącą w złoty odcień, gdy zaczniemy się im przyglądać pod pewnym kątem. System chłodzenia bazuje tutaj na trzech wentylatorach STORMFORCE, miedziano-niklowanej płytce chłodzącej, standardowych ciepłowodach oraz radiatorze. Backplate również jest metalowy, jak we wszystkich modelach kart MSI z układami GeForce RTX 5000. Sama seria INSPIRE została przygotowana dla następujących układów: GeForce RTX 5080, GeForce RTX 5070 Ti oraz GeForce RTX 5070. Do dyspozycji oddano także 3 porty DisplayPort 2.1a UHBR20 i jeden HDMI 2.1.

Karta Wymiary i waga karty MSI GeForce RTX 5090 / 5080 SUPRIM LIQUID 280 x 148 x 51 mm (karta)

394 x 121 x 55 mm (radiator)

280 mm (rurki)

Waga: Brak informacji MSI GeForce RTX 5090 / 5080 SUPRIM 359 x 150 x 76 mm

Waga: ~2,6 kg MSI GeForce RTX 5090 / 5080 Vanguard 357 x 151 x 66 mm

Waga: ~1,94 kg MSI GeForce RTX 5070 Ti / 5070 Vanguard 337 x 140 x 61 mm

Waga: Brak informacji MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC 359 x 149 x 70 mm

Waga: ~1,6 kg MSI GeForce RTX 5080 / 5070 Ti / 5070 Gaming Trio OC 338 x 140 x 50 mm

Waga: ~1,36 kg MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC 325 x 139 x 67 mm

Waga: Brak informacji MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC (Plus) 303 x 121 x 49 mm

Waga: ~1,1 kg

Źródło: PurePC