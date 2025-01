Monitory MSI MPG 322URX, MPG 272URX, MPG 272QR X50 oraz komputer MEG Vision X AI z pełną prezentacją na targach CES 2025

Na targach CES 2025 w Las Vegas, firma MSI prezentuje nie tylko najnowsze karty graficzne z układami GeForce RTX 5000 czy notebooki z mobilnymi odpowiednikami, ale również szereg peryferii. Na pierwszy ogień idą przede wszystkim monitory, a tutaj dzieje się całkiem sporo. Główną atrakcją są najnowsze modele z ekranami QD-OLED w postaci MSI MPG 322URX, MPG 272URX oraz MPG 272QR X50. Z kolei osoby preferujące połączenie wyświetlacza IPS oraz podświetlenia Mini LED, powinni zwrócić uwagę na model MPG 274URDFW E16M.

MSI kontynuuje ekspansję na rynek monitorów OLED wraz z trzema nowymi propozycjami, opartymi na najnowszej generacji panelach QD-OLED. Pierwszy to MSI MPG 322URX z ekranem o przekątnej 31,5". Drugi to MSI MPG 272URX z matrycą 26,5". Oba monitory charakteryzują się rozdzielczością 4K oraz odświeżaniem 240 Hz. Trzecim monitorem jest MSI MPG 272QR X50, który oferuje panel QD-OLED o przekątnej 26,5", rozdzielczości 2560 x 1440 oraz częstotliwości odświeżania aż 500 Hz. Wszystkie trzy modele posiadają po jednym złączu DisplayPort 2.1a UHBR20, co czyni je idealnym połączeniem dla najnowszych kart GeForce RTX 5000.

MSI MPG 322URX MSI MPG 272URX MSI MPG 272QR X50 Matryca QD-OLED QD-OLED QD-OLED Przekątna 31,5 cali 26,5 cali 26,5 cali Rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) 3840 x 2160 (16:9) 2560 x 1440 (16:9) Odświeżanie 240 Hz 240 Hz 500 Hz NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible Zakrzywienie - - - Czas reakcji 0.03 ms GtG 0.03 ms GtG 0.03 ms GtG Kontrast statyczny ∞:1 ∞:1 ∞:1 Luminancja 275 nitów (typowo, SDR), do 1000 nitów (HDR) 275 nitów (typowo, SDR), do 1000 nitów (HDR) 275 nitów (typowo, SDR), do 1000 nitów (HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400 HDR10, VESA DisplayHDR True Black 500 Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 2.1a UHBR20

2x HDMI 2.1

1x USB-C (DP / PD do 98 W) 1x DisplayPort 2.1a UHBR20

2x HDMI 2.1

1x USB-C (DP / PD do 98 W) 1x DisplayPort 2.1a UHBR20

2x HDMI 2.1

1x USB-C (DP / PD do 98 W) HUB USB 2x USB 3.2 typu A Gen.1 2x USB 3.2 typu A Gen.1 2x USB 3.2 typu A Gen.1 Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm Pokrycie barw 100% sRGB, 99% DCI-P3 100% sRGB, 99% DCI-P3 100% sRGB, 99% DCI-P3 Głębia barw 10-bit (1.07 mld odcieni) 10-bit (1.07 mld odcieni) 10-bit (1.07 mld odcieni) Pivot Tak Tak Tak VESA 100x100 100x100 100x100 Chłodzenie Pasywne Pasywne Pasywne Kable w zestawie 1x kabel HDMI 2.1

1x kabel DisplayPort 2.1 UHBR20

1x kabel USB-B na USB-A 1x kabel HDMI 2.1

1x kabel DisplayPort 2.1 UHBR20

1x kabel USB-B na USB-A 1x kabel HDMI 2.1

1x kabel DisplayPort 2.1 UHBR20

1x kabel USB-B na USB-A Gwarancja 3 lata (także na wypalenia) 3 lata (także na wypalenia) 3 lata (także na wypalenia)

Kilka miesięcy temu na rynek wprowadzono kilka monitorów OLED z trybem Dual Mode. Możliwa była praca w rozdzielczości 4K 240 Hz lub Full HD przy 480 Hz. W tym roku zostaną wprowadzone podobne rozwiązania, jednak bazujące na ekranach LCD. U firmy MSI takim flagowym monitorem będzie model MSI MPG 274URDFW E16M. Wykorzystuje on panel Rapid IPS oraz dodatkowy system podświetlenia Mini LED (1152 stref wygaszania). Monitor zaoferuje funkcję Dual Mode: 4K 160 Hz lub Full HD 320 Hz. Jest to ponadto panel szerokogamutowy z pełnym pokryciem przestrzeni barw sRGB, 93% pokryciem dla Adobe RGB oraz 97% dla DCI-P3. Czas reakcji to 0.5 ms GtG, a dzięki wysokiej luminancji oraz rozbudowanemu systemowi lokalnego wygaszania, monitor otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 1000.

MSI MPG 274URDFW E16M Matryca Rapid IPS + podświetlenie Mini LED (1152 stref) Przekątna 26,5 cali Rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9) Odświeżanie Dual Mode:

4K do 160 Hz

FHD do 320 Hz AMD FreeSync FreeSync Premium (Adaptive-Sync) Zakrzywienie - Czas reakcji 0.5 ms GtG Kontrast statyczny 1000:1 HDR HDR10, VESA DisplayHDR 1000 Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1 Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm Pokrycie barw 100% sRGB

97% DCI-P3

93% Adobe RGB

Na stoisku MSI na targach CES 2025, można się było również przyjrzeć komputerowi MSI MEG Vision X AI 2. generacji. Tak jak przypuszczaliśmy, jeszcze w trakcie wydarzenia EHA Tech Tour w Tajpej, producent na targi CES zdążył przygotować odświeżoną wersję, wykorzystującą najnowsze karty graficzne GeForce RTX 5000, włącznie do modelu GeForce RTX 5090. W przypadku procesorów, otrzymamy układy Intel Arrow Lake-S, do Intel Core Ultra 9 285K w najwyższej opcji. Tym, czym komputer się wyróżnia to duży, 13,3" ekran IPS na froncie obudowy. Oferuje on rozdzielczość 1080 x 1920 pikseli, obsługuje dotyk oraz umożliwia stały podgląd na parametry pracy podzespołów. Można go również zintegrować z monitorami MSI, dzięki czemu za pomocą jednego ekranu możliwe będzie dostrajanie zarówno PC jak i monitorów. MSI MEG Vision X AI 2. generacji obsługuje do 128 GB RAM DDR5 oraz umożliwia montaż do 5 dysków, w tym trzy SSD M.2, jeden 2,5" oraz jeden 3,5" dysk. Za chłodzenie procesora odpowiada zestaw od MSI (chłodzenie wodne z radiatorem 360 mm). W zależności od karty graficznej, w komputerze znajdziemy zasilacz o mocy 850 W lub 1200 W, z certyfikatem 80 PLUS Gold oraz zgodny ze standardem ATX 3.1.

MSI MEG Vision X AI 2. Gen Procesor Do Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) Arrow Lake-S Zintegrowany układ graficzny Intel Graphics, 4 Xe-Core "Xe-LPG" Karta graficzna Do NVIDIA GeForce RTX 5090 32 GB GDDR7 Pamięć RAM Do 128 GB DDR5:

4400 MHz (2x DIMM Dual Rank na kanał)

4800 MHz (2x DIMM Single Rank na kanał)

5600 MHz (1x DIMM na kanał) Magazyn danych 1x M.2 SSD PCIe 5.0 x4 NVMe

2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe

1x slot 2,5" na dysk HDD/SSD

1x slot 3,5" na dysk HDD Ekran (na froncie komputera) 13,3" Full HD (1080 x 1920 pikseli), IPS, 60 Hz, wyświetlacz dotykowy Płyta główna Model MSI z chipsetem Intel Z890 Zasilacz 1200 W 80 PLUS Gold (zgodny z ATX 3.1)

850 W 80 PLUS Gold (zgodny z ATX 3.1)

Model zasilacza zależny od użytej karty graficznej Porty (bok) 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (Power Delivery do 15 W)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm Porty (tył) 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2x2 (20 Gbps / PD do 15 W)

3x USB 3.2 typu A Gen.2

4x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Ethernet RJ-45 5 Gbit

2x Wi-Fi Antenna

2x Audio-jack 3.5 mm

1x S/PDIF

1x Kensington Lock Chłodzenie procesora MSI AiO Liquid Cooling (360 mm) Łączność Ethernet RJ-45 5 Gbit + Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 + Bluetooth 5.4 Wymiary 502,7 x 299,3 x 423,4 mm Pojemność 42,6 litra System Windows 11 Home / Pro

Podczas targów CES 2025 pokazano również nowe zestawy komputerowe, przeznaczone głównie z myślą o pracy biurowej. Zacznijmy od niewielkich zestawów MSI Cubi NUC AI oraz Cubi NUC AI+. Pierwsza z wymienionych serii będzie napędzana przez procesory Intel Meteor Lake (do Intel Core Ultra 7 155H włącznie), natomiast MSI Cubi NUC AI+ będzie oferowany z najnowszymi układami Intel Lunar Lake (do Intel Core Ultra 9 288V włącznie). Będą to zatem znacznie mocniejsze komputery klasy Mini PC w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań. Nowe warianty będą miały także większe możliwości w zakresie AI, a MSI Cubi NUC AI+ otrzyma dodatkowo certyfikat Copilot+ PC (moc NPU sięga w tym wypadku do 48 TOPS). Komputery otrzymają również dwa sloty SO-DIMM na pamięć RAM (wariant z Intel Meteor Lake, w przypadku Lunar Lake pamięć jest częścią procesorów), dwa złącza M.2 dla nośników SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (1x 2280 i 1x 2230) oraz dodatkowy slot 2,5" na dysk HDD/SSD. W obu wersjach komputerów, nie zabraknie na pokładzie zarówno łączności przewodowej (2.5 Gbit Ethernet RJ-45) jak i bezprzewodowej (Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4). Dzięki dwóm portom Thunderbolt 4 oraz jednemu HDMI 2.1, do zestawu MSI Cubi NUC AI+ (Intel Lunar Lake), będziemy mogli podłączyć łącznie trzy ekrany 4K, podczas gdy w modelu MSI Cubi NUC AI będzie opcja podpięcia czterech wyświetlaczy (dwa złącza Thunderbolt 4 oraz dwa porty HDMI 2.1).

W 2025 roku w sprzedaży pojawi się także komputer MSI PRO DP80 AI, który będzie wykorzystał zarówno procesory Intel Core Ultra (do serii Core Ultra 9 włącznie) - tutaj jednak nie mamy jeszcze pewności, czy chodzi o starsze procesory Meteor Lake czy nowsze Arrow Lake, nie zostało to doprecyzowane. Spodziewamy się jednak nowszych modeli Arrow Lake, wszak MSI PRO DP80 AI będzie obsługiwał do 192 GB pamięci RAM DDR5 w czterech slotach UDIMM. Komputer będzie ponadto oferował osobne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX. MSI PRO DP80 AI będzie dość bogato wyposażonym PC, przynajmniej pod względem liczby portów. Na pokładzie znajdzie się m.in. Thunderbolt 4, dwa HDMI 2.1, DisplayPort, jeden port typu COM, siedem złączy USB 3.2 typu A Gen.2, jeden USB 3.2 typu C Gen.2, czytnik kart pamięci SD, dwa porty Ethernet RJ-45 2.5 Gbit oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. MSI PRO DP80 AI posiada również wbudowane głośniki, co przyznam - nie jest rozwiązaniem często spotykanym w tego typu komputerach. Co ciekawe, na froncie tego konkretnego modelu znajdzie się ukryta wnęka, do której będziemy mogli wsadzić dodatkowy dysk 2,5" (HDD/SSD).

Na stoisku MSI na targach CES 2025 nie zabrakło również najnowszego komputera klasy All-in-One. Mowa o modelu MSI Modern AM273QP AI 1UM. W sprzedaży dostępny będzie zarówno w czarnej jak i białej wersji kolorystycznej. Sprzęt działa w oparciu o procesory Intel Meteor Lake-U oraz Meteor Lake-H w postaci: Intel Core Ultra 5 125U, Intel Core Ultra 7 155U, Intel Core Ultra 5 125H oraz Intel Core Ultra 7 155H. Jeśli chodzi o zintegrowane układy graficzne, to modele Meteor Lake-U posiadają Intel Graphics z 4 blokami Xe-Core. Procesor Intel Core Ultra 5 125H posiada iGPU Intel ARC Graphics z 7 blokami Xe-Core, natomiast Core Ultra 7 155H - Intel ARC Graphics z 8 blokami Xe-Core. Komputer AiO obsługuje także do 64 GB RAM DDR5 (2 sloty SO-DIMM). Magazyn danych może się składać z maksymalnie trzech dysków: 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe oraz jednego 2,5" nośnika SSD/HDD. Ekran z kolei to wyświetlacz IPS o przekątnej 26,5" oraz rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Może to być zatem ciekawa propozycja do biura.

MSI Modern AM273QP AI 1UM Procesor Intel Core Ultra 5 125U (12C/14T)

2 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core



Intel Core Ultra 7 125U (12C/14T)

2 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core



Intel Core Ultra 5 125H (14C/18T)

4 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core



Intel Core Ultra 7 155H (16C/22T)

6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core Zintegrowany układ graficzny Intel Graphics, 4 Xe-Core (Meteor Lake-U)

Intel ARC Graphics, 7 Xe-Core (Core Ultra 5 125H)

Intel ARC Graphics, 8 Xe-Core (Core Ultra 7 155H) Karta graficzna - Pamięć RAM Do 64 GB DDR5 (2x SO-DIMM), Dual Channel Magazyn danych 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe

1x 2,5" dysk HDD/SSD Ekran 26,5" 2560 x 1440 pikseli, IPS Porty (bok) 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.1 (DP 1.4)

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x czytnik kart pamięci

1x Audio-jack 3.5 mm Porty (tył) 4x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI-out (v2.1 TMDS, 4K 60 Hz)

1x HDMI-in

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x Kensington Lock Łączność Ethernet RJ-45 2.5 Gbit + Intel Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth 5.3 Kamera Odczepiana kamera Full HD zgodna z Windows Hello Wymiary 613,5 x 235 x 543,3 mm Waga 8,05 kg Zasilacz 120 W System Windows 11 Home / Pro

Źródło: PurePC