MSI MPG 322URX QD-OLED to monitor do gier, oferujący rozdzielczość 4K, odświeżanie 240 Hz i DisplayPort 2.1a UHBR20

Tajwańska firma MSI zaprezentowała nowy monitor dla graczy, który zapewnia matrycę QD-OLED o całkiem dobrych parametrach. Oprócz rozdzielczości 4K możemy bowiem liczyć na wysokie odświeżanie, niski czas reakcji, opcję, która ma chronić panel przed wypaleniem, a także obsługę kilku technologii synchronizacji obrazu. Nie zabraknie złącza DisplayPort 2.1a w wersji UHBR20 oraz podstawki, która umożliwi nam regulację wysokości, kąta nachylenia i obrotu ekranu.

Monitor MSI MPG 322URX QD-OLED, który oferuje panel o rozdzielczości 4K i wysokim odświeżaniu, powinien trafić na półki sklepowe w 2025 roku. Cechą wyróżniającą jest obecność portu DisplayPort 2.1a UHBR20.

Nowy gamingowy monitor MSI MPG 322URX QD-OLED opiera się na 31,5-calowej matrycy, która częściowo została już omówiona we wstępie. Oprócz rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli można liczyć na odświeżanie wynoszące 240 herców, a jasność szczytowa (w trybie HDR) ma się plasować na poziomie 1000 nitów. Technologia MSI OLED Care 2.0 ma za zadanie zapobiegać ewentualnym wypaleniom, w czym pomoże także specjalny, pasywny układ chłodzenia oraz film grafenowy. Na dodatek firma zapewnia 3-letnią gwarancję, która obejmuje ten aspekt. Monitor oferuje wsparcie dla kilku technologii synchronizacji obrazu, które oczywiście zostały wymienione w poniższej tabeli.

MSI MPG 322URX QD-OLED Matryca QD-OLED Przekątna 31,5" Proporcje ekranu 16:9 Rozdzielczość 3840 x 2160 px (UHD) Rozmiar plamki 0,1814 mm Odświeżanie 240 Hz Delta E (ΔE) ≤2 NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium Czas reakcji 0,03 ms (GtG) Współczynnik kontrastu ∞:1 Luminancja SDR - 250 nitów

HDR (peak) - 1000 nitów HDR VESA DisplayHDR True Black 400, HDR10 Głębia kolorów 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw sRGB - 100%

DCI-P3 - 99 %

Adobe RGB - 98% Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 2.1a (UHBR20)

1 x USB typu C (DP Alt Mode; 98 W PD) Inne złącza 2 x USB 3.2 Gen 1 typu A (5 Gb/s)

1 x USB 3.2 Gen 1 typu B (5 Gb/s)

1 x Audio-Jack 3.5 mm Dodatkowe informacje MSI OLED Care 2.0, VRR, VESA ClearMR 13000 VESA 100x100 Regulacja nachylenia -5° ~ 15° Regulacja obrotu -30° ~ 30° Regulacja wysokości 0 ~ 110 mm Pivot -10° ~ 10° Waga z podstawą 9,6 kg Wymiary z podstawą 718 x 242 x 483 mm Zużycie energii Typowe: <270 W

Tryb czuwania Gwarancja 3 lata (również na wypalenia) Dostępność 2025

W kwestii podłączania innych urządzeń do monitora spotkamy się z dwoma portami HDMI 2.1, jednym złączem USB typu C (z obsługą technologii Power Delivery), a także gniazdem DisplayPort 2.1a z trybem UHBR20 (oznacza to, że łączna przepustowość wynosi w tym przypadku 80 Gb/s, jednak trzeba się liczyć z tym, że wymagany jest odpowiedni przewód z certyfikatem DP80). Nie zabrakło zarazem możliwości wspomnianej zmiany pochylenia, obrotu, a także wysokości wyświetlacza. Na ten moment nie znamy dokładnej daty wejścia na nasz rynek (premiera powinna nastąpić w 2025 roku) ani też ceny, choć w ostatnim przypadku mówi się o ok. 5000 zł (cena podobna do MSI MPG 321URX QD-OLED).

