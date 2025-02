MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 - nowy monitor dla graczy z panelem WQHD. Regulowana podstawa i wysokie odświeżanie

Do świata monitorów dla graczy trafiła właśnie nowa pozycja od marki MSI. Tym razem możemy liczyć na panel QD-OLED trzeciej generacji, który zapewni nam świetny kontrast i bardzo nasycone kolory. Przy okazji jego rozdzielczość i rozmiar będą wystarczające, aby zapewnić odpowiednio ostry obraz. Nie zabraknie także technologii, która ma przeciwdziałać potencjalnemu wypalaniu się matrycy. Monitor jest również fabrycznie skalibrowany i zapewnia wysokie odświeżanie.

Nowy monitor dla graczy MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 wyróżnia się niemal 27-calową matrycą QD-OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Spotkamy się z 240-hercowym odświeżaniem obrazu, a także naprawdę niskim czasem reakcji, którego wartość to zaledwie 0,03 ms (GtG). Ze względu na zastosowany panel możemy liczyć na świetny kontrast oraz jasność szczytową. Nie zabrakło również obsługi trybu HDR. MSI zapewnia w swoim modelu technologię MSI OLED Care 2.0, która analizuje wyświetlany obraz i automatycznie zmniejsza jasność na wybranym obszarze, aby zapobiec wspomnianemu wypalaniu się matrycy.

MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 Matryca QD-OLED Przekątna 26,5" (67,31 cm) Proporcje ekranu 16:9 Rozdzielczość 2560 x 1440 (WQHD) Delta E ≤ 2 Rozmiar plamki 0,2292 mm Odświeżanie 240 Hz Adaptive-Sync Tak Czas reakcji 0,03 ms (GtG) Współczynnik kontrastu 1500000:1 Luminancja SDR - 250 nitów

HDR (peak) - 1000 nitów HDR VESA DisplayHDR True Black 400 Głębia kolorów 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw sRGB - 138%

DCI-P3 - 99 %

Adobe RGB - 98% Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4a

1 x USB typu C (DP Alt Mode) Inne złącza 1 x Audio-Jack 3.5 mm Certyfikaty ClearMR 13000 Funkcje MSI OLED Care 2.0, VRR VESA 100x100 Regulacja nachylenia -5° ~ 20° Regulacja obrotu -30° ~ 30° Regulacja wysokości 0 ~ 110 mm Pivot 90 stopni Pobór mocy Włączony - 40 W

Tryb czuwania - 0,5 W Waga z podstawą 8 kg Wymiary z podstawą 609 x 242 x 416 mm Gwarancja 3 lata Cena 3299 złotych

Samo odwzorowanie kolorów również stoi na wysokim poziomie, co potwierdza choćby wartość parametru Delta E. Na pokładzie znalazły się dwa porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4a, a także gniazdo słuchawkowe oraz złącze USB typu C, które umożliwia przesyłanie obrazu. Monitor wypada też całkiem dobrze pod względem ergonomii, gdyż możemy zmienić kąt nachylenia i obrotu, a także dostosować wysokość. Warto wspomnieć o obsłudze zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) oraz o wbudowanym joysticku, którym można się poruszać po menu monitora. Nowość jest już dostępna w sklepach, a najniższa cena, za jaką jesteśmy w stanie ją nabyć, to 3299 zł (choć producent kieruje w stronę sklepu, w którym model sprzedawany jest w kwocie 3999 zł).

Źródło: MSI