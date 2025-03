MSI MPG 491CQP QD-OLED - premiera nowego monitora o szerokim 49-calowym ekranie QD-OLED i niezłych parametrach

Monitory dla graczy działające w rozdzielczościach szerszych niż standardowe formaty 16:9 oraz 16:10 nie należą na razie do najpopularniejszych. Rozwiązanie takie ma szereg poważnych zalet, ale i wady. Sprawdza się przede wszystkim w najnowszych grach i zastosowaniach, które zakładają wykorzystanie monitora także do pracy. Ciekawą propozycję z tego segmentu zaprezentowała firma MSI. MPG 491CQP QD-OLED to monitor o bardzo szerokim ekranie 32:9.

MSI wprowadziło na rynek monitor MPG 491CQP QD-OLED. Urządzenie jest skierowane głównie do graczy. Ma niezwykle szeroki ekran o imponującej rozdzielczości i wysokiej częstotliwości odświeżania.

Monitor MPG 491CQP QD-OLED firmy MSI oferuje 49-calowy ekran o bardzo wysokiej rozdzielczości horyzontalnej 5120 x 1440. Producent zdecydował się też na częstotliwość odświeżania 144 Hz, co powinno zadowolić większość graczy. Zyskująca na popularności matryca QD-OLED, pozwala uzyskać bardzo dobry czas reakcji. Wynosi on zaledwie 0,03 ms GTG. Można liczyć także na wsparcie dla technologii VRR (Variable Refresh Rate) w formie Adaptive Sync oraz ALLM (Auto Low Latency Mode), której zadaniem jest minimalizacja opóźnień w grach. Nowy sprzęt firmy MSI otrzymał certyfikaty VESA ClearMR 8000 i DisplayHDR True Black 400, co ma zapewnić najwyższą jakość wyświetlanego obrazu.

MSI MPG 491CQP QD-OLED Matryca QD-OLED Przekątna 49" Rozdzielczość 5120 x 1440 Częstotliwość odświeżania 144 Hz Czas reakcji 0,03 ms (GTG) Zakrzywienie Tak Kontrast b.d. Luminacja b.d. HDR DisplayHDR True Black 400 Pokrycie przestrzeni barw 99% DCI-P3 Złącza cyfrowe 1 x USB-C (DisplayPort)

2 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4a

1 x Audio Jack

2 x USB-A 2.0

1 x USB-B 2.0 Głośniki Nie Wymiary z podstawą 1195 x 328 x 410 mm Waga z podstawą 10,3 kg

Matryca QD-OLED pozwala w tym przypadku na uzyskanie 99% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3. Monitor wyposażono także w szereg technologii zapobiegających wypaleniu ekranu. Jeśli wykryte zostaną statyczne elementy obrazu, monitor skanuje automatycznie ich kształt i zmniejsza podświetlenie w danym rejonie ekranu, a po upływie określonej liczby sekund dostosowuje luminację granicy pomiędzy obrazami lub obrazem i jego tłem. Ma to zminimalizować ryzyko wystąpienia zjawiska wypalenia. Producent zastosował także grafenową folię i specjalny radiator, które mają zadbać o odpowiednią temperaturę pracy urządzenia. Na monitor przewidziano trzyletnią gwarancję obejmującą także potencjalne wypalenie ekranu. Urządzenie jest już dostępne na polskim rynku, a jego oficjalna cena wynosi 6590 zł.

Źródło: MSI