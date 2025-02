Test MSI Bravo 15 - Laptop do gier z AMD Ryzen 7 7735HS i GeForce RTX 4060, który nie kosztuje majątku

Niedawno mieliśmy okazję testować topowy model notebooka MSI na 2024 rok, czyli flagowy MSI Titan 18 HX. Sprzęt pod wieloma względami imponujący i o świetnej wydajności (jak na notebooka), choć cechujący się równie imponującą ceną. Jako że nie każdy może sobie pozwolić na wydatek ponad 25 tysięcy złotych, tym razem przychodzimy z czymś na czym również można swobodnie pograć, ale jednocześnie nie trzeba się aż tak mocno wykosztowywać. MSI Bravo 15 - bo o nim mowa - jest jednym z podstawowych modeli w ofercie tajwańskiej firmy. Wyróżnia się z pewnością obecnością procesora AMD Ryzen z generacji APU Rembrandt. W połączeniu z efektywnie energetycznym układem graficznym od NVIDII powinniśmy liczyć na sprzęt o przynajmniej solidnym współczynniku perf/wat. Czy tak będzie w rzeczywistości, o tym dowiecie się z poniższej recenzji, do której serdecznie zapraszamy.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU to mobilny układ graficzny Ada Lovelace, który zaprezentowano w styczniu 2023 roku. Wykorzystuje on pełny rdzeń AD107 z 3072 procesorami CUDA FP32. Podobnie jak w przypadku GeForce RTX 4070 Laptop GPU, także GeForce RTX 4060 Laptop GPU oferuje mniej jednostek obliczeniowych od swojego poprzednika (3072 CUDA w AD107 vs 3840 CUDA w GA106). Otrzymujemy za to o 2 GB pamięci więcej - dla przypomnienia mobilny GeForce RTX 3060 był pod tym względem bardzo skromny, bo do dyspozycji mieliśmy zaledwie 6 GB VRAM na 192-bitowej szynie. GeForce RTX 4060 Laptop GPU oferuje natomiast 8 GB GDDR6 na 128-bitowej magistrali. Przepustowość VRAM jest taka sama jak dla GeForce RTX 4070 Laptop GPU i wynosi 256 GB/s. Z drugiej strony powiększono cache L2, co ma przynajmniej w części rekompensować tę zmianę. Sama architektura Ada Lovelace jest taka sama dla desktopów jak i laptopów. Otrzymujemy zatem m.in. wydajniejsze rdzenie CUDA, przebudowane rdzenie RT do akceleracji obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, a także nowe rdzenie Tensor z obsługą techniki Frame Generation oraz korzystających z układu Optical Flow Accelerator. Do testów otrzymaliśmy notebooka MSI Bravo 15, w którym moc układu NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU wynosi maksymalnie 105 W (w rzeczywistości wariant ten działa praktycznie tak samo jak ten o mocy teoretycznej do 140 W). Całość opracowano w dużo bardziej zaawansowanej litografii TSMC 4N (zmodyfikowane 5 nm).

MSI Bravo 15 to obecnie jeden z bardziej opłacalnych laptopów do gier od producenta. W kwocie poniżej 5000 złotych oferowany jest model z AMD Ryzen 7 7735HS oraz kartą NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU.

W przypadku architektury Ada Lovelace nie można zapomnieć również o wsparciu dla techniki DLSS 3, którego najistotniejszą nowością jest funkcja Frame Generation, gdzie pomiędzy dwiema wyrenderowanymi już klatkami umieszczana jest trzecia, stworzona z pomocą AI i rdzeni Tensor, a do przygotowania której wykorzystano m.in. wektory ruchu z dwóch sąsiadujących po sobie klatek oraz silnika Optical Flow Accelerator. Dzięki DLSS 3 wydajność może zostać znacząco zwiększona, bez istotnego wpływu na jakość obrazu. W laptopach, gdzie ekrany mają znacznie mniejszą przekątną a tym samym gęstsze upakowanie pikseli, ewentualne różnice w obrazie będą jeszcze mniej dostrzegalne w porównaniu do dużo większych monitorów. Lista obsługiwanych gier regularnie się powiększa, a wśród wspieranych tytułów warto wymienić chociażby Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Horizon Forbidden West czy Marvel's Spider-Man & Miles Morales.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD107 AD106 GA104 GA106 Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Powierzchnia 158 mm² 188 mm² 392 mm² 276 mm² Tranzystory 18,9 mld 22,9 mld 17 mld 12 mld Jednostki SP 3072 4608 5120 3840 Jednostki TMU 96 144 160 120 Jednostki ROP 40 48 64 48 Jednostki RT 24 (3. gen) 36 (3. gen) 40 (2. gen) 30 (2. gen) Jednostki Tensor 96 (4. gen) 144 (4. gen) 160 (3. gen) 120 (3. gen) Taktowanie Boost Do 2370 MHz Do 2175 MHz Do 1620 MHz Do 1702 MHz Pamięć 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 14 Gbps) 6 GB GDDR6 (do 14 Gbps) Szyna pamięci 128-bit 128-bit 256-bit 192-bit Przepustowość Do 256 GB/s Do 256 GB/s Do 448 GB/s Do 336 GB/s DLSS Frame Generation Tak Tak Nie Nie Współczynnik TGP Od 35 do 115 W

+ 25 Dynamic Boost Od 35 do 115 W

+ 25 W Dynamic Boost Od 80 do 125 W

+ 15 W Dynamic Boost Od 60 do 125 W

+ 15 W Dynamic Boost

Testowany MSI Bravo 15 C7V obecnie jest jednym z bardziej opłacalnych modeli laptopów do gier od tajwańskiego producenta. Sprzęt został zaopatrzony również w solidny procesor AMD Ryzen 7 7735HS z 8 rdzeniami Zen 3+, 16 GB RAM DDR5, 1 TB SSD PCIe 4.0 oraz systemem Windows 11 Home. Całość kosztuje od około 4849 złotych i w tej kwocie trudno będzie znaleźć coś zauważalnie mocniejszego do gier. Dodatkowo obecnie w sklepach RTV Euro AGD oraz x-kom trwa akcja promocyjna, w której przy zakupie notebooka otrzymacie za złotówkę gamingową mysz MSI Clutch GM31. Na tle kilku poprzednich modeli, gdzie testowaliśmy high-endowe konstrukcje w pięciocyfrowych kwotach, myślę że taki MSI Bravo 15 może być potencjalnie interesujący dla większego grona osób, tym bardziej że jest to naprawdę solidna konstrukcja i tak naprawdę tylko z jednym problemem, który jest odczuwalny - mowa o matrycy IPS.