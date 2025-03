MSI MPG 321URX, MSI MPG 271QRX oraz MSI MPG 491QCP - poznaliśmy ceny najnowszych monitorów QD-OLED

W styczniu, podczas targów CES 2024 w Las Vegas, firma MSI zaprezentowała szereg nowych monitorów dla graczy, które w zdecydowanej większości korzystają z matryc QD-OLED od Samsung Display. Na niektóre z zaprezentowanych tam modeli trzeba będzie poczekać nieco dłużej, z kolei inne zaczynają już pojawiać się w sklepach, także w Polsce. Na razie poznaliśmy ceny trzech modeli: MSI MPG 321URX, MSI MPG 271QRX oraz MSI MPG 491QCP, z czego dwa pierwsze zostały wycenione także w Polsce.

Poznaliśmy ceny najnowszych monitorów MSI z matrycami QD-OLED: MPG 321URX, MPG 271QRX oraz MSI 491QCP. Dwa pierwsze modele można już także znaleźć w polskich sklepach, choć na wysyłkę MSI MPG 321URX trzeba jeszcze trochę poczekać - jego premiera spodziewana jest pod koniec lutego.

MSI MPG 321URX oferuje 31,5" ekran QD-OLED (płaski) o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli oraz z 240 Hz częstotliwością odświeżania. Do dyspozycji oddano m.in. porty HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a oraz USB-C z możliwością ładowania mocą do 90 W. Warto przypomnieć, iż w późniejszym czasie wyjdzie także jego bardziej zaawansowana wersja - MAG 321URX, który zamiast DisplayPort 1.4a będzie dysponował złączem DisplayPort 2.1. MSI MPG 321URX został wyceniony na 949 dolarów, natomiast w Polsce będzie kosztować dokładnie 5999 złotych. U nas model ten spodziewany jest od 27 lutego, jednak przedsprzedaż jest już dostępna chociażby na oficjalnej stronie MSI Polska. Przy okazji informujemy, że monitor MSI MPG 321URX przyjechał już do naszej redakcji na testy, wobec czego niedługo przeczytacie o nim znacznie więcej.

MSI MPG 491QCP MSI MPG 321URX MSI MPG 271QRX Matryca QD-OLED QD-OLED QD-OLED Przekątna 49" (32:9) 31,5" (16:9) 26,5" (16:9) Rozdzielczość 5120 x 1440 3840 x 2160 2560 x 1440 Odświeżanie 144 Hz 240 Hz 360 Hz Technika odświeżania Adaptive Sync Adaptive Sync Adaptive Sync Zakrzywienie 1800R - - Czas reakcji 0.03 ms 0.03 ms 0.03 ms Kontrast statyczny ∞:1 ∞:1 ∞:1 Luminancja 250 nitów (typowo)

1000 nitów (HDR) 250 nitów (typowo)

1000 nitów (HDR) 250 nitów (typowo)

1000 nitów (HDR) HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black HDR10, VESA DisplayHDR 400 True Black Pokrycie barw 100% sRGB

~98% Adobe RGB

~99% DCI-P3 100% sRGB

~97% Adobe RGB

~99% DCI-P3 100% sRGB

~98% Adobe RGB

~99% sRGB Głębia barw 10-bit (1.07 mld) 10-bit (1.07 mld) 10-bit (1.07 mld) Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 90 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 90 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD 90 W) HUB USB 2x USB 2.0 typu A 2x USB 2.0 typu A 2x USB 2.0 typu A Pivot Nie Nie Tak Zabezpieczenie Kensington Lock Kensington Lock Kensington Lock Powłoka antyrefleksyjna Tak Tak Tak VESA 100x100 100x100 100x100 Waga z podstawą 16 kg 12,3 kg 10,9 kg Gwarancja 3 lata (także na wypalenia) 3 lata (także na wypalenia) 3 lata (także na wypalenia) Cena 1099,99 USD 949,99 USD (w Polsce 5999 złotych) 799,99 USD (w Polsce 4599 złotych)

Monitor MSI MPG 271QRX to model z 26,5" ekranem QD-OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz z 360 Hz częstotliwością odświeżania. Urządzenie zostało wycenione finalnie na 799,99 dolarów, jednak w Polsce przyjdzie nam za niego zapłacić 4599 złotych. Zarówno przy tym jak i wspomnianym akapit wcześniej monitorze MPG 321URX na pewno zwrócicie uwagę, że ceny w Polsce wydają się być mocno zawyżone względem przelicznika z dolarów na złotówki i po dodaniu 23% podatku VAT. Ostatni z omawianych modeli - MSI MPG 491QCP - oferuje 49" ekran QD-OLED o rozdzielczości 5120 x 1440 oraz ze 144 Hz częstotliwością odświeżania. Ten monitor wyceniono na 1099,99 dolarów, jednak jego cena w Polsce jest jeszcze nieznana, a biorąc pod uwagę dość niekorzystne przeliczniki dla wcześniejszych modeli, wolę jednak nie zgadywać jaka będzie finalna cena u nas.

Źródło: VideoCardz, MSI Polska (Oficjalny sklep)