Monitory OLED od firm MSI oraz ASUS otrzymały rozszerzoną gwarancję w przypadku wypaleń ekranów

W ostatnich latach możemy zaobserwować coraz większe zainteresowanie producentów monitorów ekranami OLED. Niektórzy korzystają z paneli od LG Display (WOLED), inni wykorzystują matryce od Samsung Display (QD-OLED). Dopiero w tym roku jednak przekonaliśmy się, że firmy na serio kierują się w stronę OLED-ów, co było doskonale widoczne na targach CES 2024 w Las Vegas, gdzie obrodziło nowymi modelami. Pozostaje jednak wciąż kwestia ewentualnych wypaleń takich ekranów. Firmy ASUS oraz MSI postanowiły rozszerzyć opcję gwarancji takich monitorów, choć jedna z firm postanowiła w tym aspekcie wbić malutką szpilkę w stronę drugiej.

Firmy MSI oraz ASUS poinformowały o wprowadzeniu dodatkowej gwarancji na wypalenia ekranów OLED w monitorach. Pierwszy był ASUS z informacją o 2-letniej gwarancji na tego typu przypadłość, a chwilę później MSI ogłosił, iż wprowadza 3-letni okres ochrony przed wypaleniami.

Serwis TFTCentral zauważył, że ASUS zaktualizował informację na temat gwarancji dla wszystkich oferowanych monitorów OLED (także tych, które trafią do sprzedaży w tym roku, a które zapowiedziano na CES 2024). Wcześniej na kartach produktów pojawiała się wyłącznie informacja o 2 latach gwarancji, natomiast teraz dodano dopisek, iż gwarancja obowiązuje także w sytuacji, gdy nastąpi wypalenie pikseli. Na tę sytuację postanowiła bardzo szybko odpowiedzieć firma MSI, która opublikowała notatkę prasową na temat rozszerzonej gwarancji.

W przypadku konkretnych monitorów MSI OLED potwierdzono, że od teraz gwarancja na wypalenia matryc została wydłużona do 3 lat. Rozszerzona gwarancja jest w tym wypadku częścią większego projektu - MSI OLED Care 2.0, który oferuje również inne funkcje, mające na celu ochronę ekranów OLED przed wypaleniami. Na pewno warto pochwalić implementację kolejnych rozwiązań, których zadaniem jest utrzymanie matryc OLED w dobrym stanie w dłuższej perspektywie czasu. Jednak to rozszerzenie gwarancji na wypalenia jest czymś, co finalnie może wpłynąć o decyzji zakupu monitora od tej konkretnej firmy. W przypadku MSI, ogłoszenie dotyczące 3-letniej gwarancji na wypalenia dotyczy poniższych modeli monitorów:

MAG 271QPX QD-OLED

MAG 321UPX QD-OLED

MAG 341CQP QD-OLED

MPG 271QRX QD-OLED

MPG 321URX QD-OLED

MPG 491CQP QD-OLED

MEG 342C QD-OLED

Źródło: ASUS, MSI, TFTCentral