Test MSI MPG 274URF QD - Monitor do gier z matrycą Rapid IPS. Ekran 4K 160 Hz z bardzo dobrą jakością obrazu w ruchu

W ostatnich miesiącach widzimy wzmożone zainteresowanie producentów monitorów ekranami OLED od LG Display (WOLED) oraz Samsung Display (QD-OLED), dzięki czemu rynek ten bardzo szybko się rozwija. Nie oznacza to jednak, że technologia LCD usuwa się całkowicie w cień. Przykładem niech będzie prezentowana dzisiaj nowość od firmy MSI. Monitor MPG 274URF QD wykorzystuje bardzo szybki panel IPS i już teraz powiem, że to jedna z najszybszych obecnie na rynku matryc, nie będąca jednocześnie OLED-em. Dla wielu osób może okazać się zatem ciekawym wyborem, o ile są w stanie zaakceptować typowe wady ekranu IPS. Generalnie do pełni szczęścia brakuje chyba tylko wykorzystania technologii IPS Black, choć z drugiej strony na rynku nie ma obecnie w ogóle monitorów, które łączyłyby w sobie niski czas reakcji oraz znacznie podwyższony współczynnik kontrastu względem typowego IPS-a.

Autor: Damian Marusiak

MSI MPG 274URF QD to nowa propozycja, oferująca 27-calowy ekran o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli wraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 160 Hz. Sam ekran jest tutaj określany jako Rapid IPS (lub też Fast IPS), co widzieliśmy już w przeszłości w przynajmniej kilku innych monitorach. Do tego producent zdecydował się na poszerzenie palety barw DCI-P3 za pomocą warstwy kropek kwantowych, jednocześnie nie znajdziemy tutaj systemu lokalnego wygaszania za pomocą diod Mini LED. Z jednej strony wpływa to na kontrast, czerń i jakość HDR, z drugiej otrzymujemy całkiem rozsądnie wyceniony sprzęt (2299 złotych w Polsce), biorąc pod uwagę że to jednak panel 4K z wysokim odświeżaniem oraz warstwą Quantum Dot.

MSI MPG 274URF QD to najnowszy monitor tajwańskiego producenta, który bazuje na technologii LCD. Oferuje 27-calowy ekran 4K z matrycą Rapid IPS o częstotliwości odświeżania 160 Hz oraz z obsługą NVIDIA G-SYNC Compatible i AMD FreeSync Premium. Jego cena w Polsce wyniesie 2299 złotych.

Monitor MSI MPG 274URF QD wykorzystuje matrycę typu IPS, czyli In-plane Switching. Ekran typu IPS charakteryzuje się specyficznym ułożeniem ciekłych kryształów względem powierzchni ekranu - ułożone są one równolegle w stosunku do powierzchni, a więc inaczej niż choćby w matrycach typu TN, gdzie kryształy są rozłożone bardziej prostopadle. Głównymi cechami paneli IPS jest wierniejsze odwzorowanie barw oraz bardzo dobre kąty widzenia - te bowiem są równie szerokie gdy patrzymy z góry, z dołu lub też z boków. Monitory z matrycami IPS są często rekomendowane dla grafików właśnie ze względu na wspomniane kąty widzenia, które nie zaburzają kolorów oraz z powodu możliwości szerszego odwzorowania palety barw Adobe RGB. Nie jest to jednak technologia bez wad - stosunkowo niski kontrast powoduje, że czerń bardziej przypomina szare odcienie.

MSI MPG 274URF QD Philips Momentum 27M1F5800/00 LG UltraGear 27GR93U-B Matryca Fast IPS Nano IPS IPS Podświetlenie LED LED LED Zakrzywienie ekranu - - - Przekątna 27 cali, 16:9 27 cali, 16:9 27 cali, 16:9 Rozdzielczość 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 Rozmiar plamki 0.155 mm 0.155 mm 0.155 mm Odświeżanie 160 Hz 144 Hz 144 Hz NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible (nieoficjalnie) Brak informacji G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium Pro FreeSync Premium Czas reakcji 0.5 ms GtG 1 ms GtG 1 ms GtG Współczynnik kontrastu 1000:1 1000:1 1000:1 Luminancja 400 nitów 450 nitów 400 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 HDR10, VESA DisplayHDR 600 HDR10, VESA DisplayHDR 400 Głębia kolorów 10-bit (8-bit + FRC; 1.07 mld odcieni barw) 10-bit (8-bit + FRC; 1.07 mld odcieni barw) 10-bit (8-bit + FRC; 1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw ~100% sRGB

~96% DCI-P3

~95% Adobe RGB ~100% sRGB

~98% DCI-P3

~93% Adobe RGB ~100% sRGB

~95% DCI-P3

~90% Adobe RGB Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4a

1x USB-C (DP 1.4 / PD do 65 W) 2x HDMI 2.1

2x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4 HUB USB 2x USB 2.0 typu A 4x USB 3.2 typu A Gen.1 2x USB 3.2 typu A Gen.1 Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm 1x Audio-jack 3.5 mm Głośniki - - - VESA 75x75, 100x100 100x100 100x100 Waga z podstawą 6.4 kg 6.1 kg 6.4 kg Wymiary z podstawą 613.5 x 227.8 x 406.6 mm 609 x 552 x 235 mm 613.5 x 467.7 - 577.7 x 253.7 mm Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata Cena 2299 złotych 2299 złotych 2499 złotych

W teście monitora MSI MPG 274URF QD, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.