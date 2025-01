Test karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5080 Blackwell - Czy następca GeForce RTX 4080 dogodni GeForce RTX 4090?

Premiera karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090 cieszyła się rekordowym zainteresowaniem, aczkolwiek z perspektywy statystycznego gracza ważniejszym wydarzeniem pozostaje dzisiejszy debiut NVIDIA GeForce RTX 5080, znacznie słabszej lecz jednocześnie tańszej odmiany architektury Blackwell. Jednak nadal rozmawiamy o urządzeniu kosztującym ponad 5000 złotych, dlatego oczekiwania względem sukcesora modelu NVIDIA GeForce RTX 4080 i GeForce RTX 4080 SUPER okazują się wysokie. Podstawowe pytanie brzmi następująco: czy NVIDIA GeForce RTX 5080 dogoni topowego przedstawiciela poprzedniej generacji? Dotychczas taka zmiana hierarchii stanowiła stosunkowo pewny scenariusz...

Autor: Sebastian Oktaba

Architektura NVIDIA Blackwell wprowadza zmodyfikowane bloki SM względem Ada Lovelace, głównie w kontekście budowy shaderów. Poprzednik posiadał 64 jednostki arytmetyczne dla obliczeń FP32 oraz 64 jednostki umożliwiające przeprowadzanie obliczeń FP32 i INT32, natomiast teraz otrzymujemy 128 jednostek arytmetycznych działających w zakresie FP32 i INT32. Blackwell wspiera również funkcję SER, czyli Shader Execution Reordering, umożliwiającą efektywne zarządzanie shaderami w obliczeniach związanych ze śledzeniem promieni. Rdzenie RT 4. generacji potrafią obliczyć dwukrotnie więcej przecięć promieni w porównaniu do rdzeni RT 3. generacji, natomiast zamiast silnika Triangle Intersection wprowadzony został Triangle Cluster, zoptymalizowano pod kątem efektywniejszego wykorzystania technologii Mega Geometry. Usprawniono także rdzenie Tensor 5. generacji, mogące wykonywać obliczenia FP4, a dodatkowo dostarczać części zasobów obliczeniowej do neuronowych shaderów. Nowe jednostki obsługują również Multi Frame Generation, jako najważniejszą nowość techniki DLSS 4. Więcej o architekturze NVIDIA Blackwell możecie przeczytać w osobnym opracowaniu.

NVIDIA GeForce RTX 5080 to drugi w kolejności Blackwell, jednak znacznie odchudzony w stosunku do topowego NVIDIA GeForce RTX 5090. Czy ma jakiekolwiek szanse, żeby dogonić topowe modele poprzedniej generacji?

NVIDIA GeForce RTX 5080 wykorzystuje układ graficzny GB203, będący niemalże połową monstrualnego GB202, stosowanego w topowym NVIDIA GeForce RTX 5090. Zamiast 170 bloków SM pozostawiono zaledwie 84 SM owocujące 10752 jednostkami cieniującymi, 336 jednostkami teksturującymi, 128 jednostkami renderującymi, 84 jednostkami RT oraz 336 jednostkami Tensor. Tymczasem topowy Blackwell posiada kolejno 21760 / 680 / 192 / 170 / 680 jednostek, zatem dysproporcja okazuje się znacznie większa niż pomiędzy NVIDIA GeForce RTX 4090 i GeForce RTX 4080. Warto natomiast zauważyć, że NVIDIA GeForce RTX 5080 charakteryzuje się identycznym rozmiarem rdzenia i ilością tranzystorów jak odpowiednik generacji Ada Loevlace, korzystając zresztą z takiego samego procesu technologicznego. Ogółem wszystkich jednostek wykonawczych względem NVIDIA GeForce RTX 4080 dołożono około 10% więcej, co zapowiada stosunkowo niewielki wzrost wydajności, zważywszy jak utuczono NVIDIA GeForce RTX 5090, który pomimo tego przyspieszył o niezbyt imponujące 30% względem poprzednika.

GeForce RTX 5080 GeForce RTX 4080 GeForce RTX 3080 Architektura Blackwell Ada Lovelace Ampere Rdzeń GB203 AD103 GA102 Litografia 5 nm 5 nm 8 nm Rozmiar 378 mm² 379 mm² 628 mm² Tranzystory 46 mld 46 mld 28 mld Jednostki SP 10752 9728 8704 Jednostki TMU 336 304 272 Jednostki ROP 128 112 96 Jednostki RT 84 76 68 Jednostki AI 336 304 272 Taktowanie bazowe 2295 MHz 2205 MHz 1440 MHz Taktowanie boost 2620 MHz 2505 MHz 1710 MHz Taktowanie pamięci 30000 MHz 22400 MHz 19000 MHz Ilość pamięci 16 GB GDDR7 16 GB GDD6X 10 GB GDDR6X Szyna pamięci 256-bit 256-bit 320-bit Przepustowość 960 GB/s 717 GB/s 760 GB/s Interfejs PCI-E 5.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 360 W 320 W 320 W Cena MSRP 999 USD 1199 USD 699 USD

Wielkiej rewolucji nie dokonano również w zakresie pamięci graficznej, ponieważ NVIDIA GeForce RTX 5080 podobnie jak prekursor dysponuje 16 GB, które w przypadku najwyższych ustawień oraz rozdzielczości 3840x2160 jest wartością co najwyżej wystarczającą. Producent zastosował wprawdzie moduły GDDR7 o taktowaniu 30000 MHz i przepustowości 960 GB/s, czym teoretycznie dorównuje NVIDIA GeForce RTX 4090, aczkolwiek fizycznego braku pamięci takimi zabiegami nie zrekompensuje. Nieminiona pozostała także 256-bitowa magistrala, podczas gdy topowy Blackwell posiada 32 GB GDDR7 512-bit. Taktowanie bazowe i GPU Boost orbitują wokół wartości bardzo zbliżonych do NVIDIA GeForce RTX 4080, bowiem 5 nm proces nie pozwala wydusić dodatkowych megaherców. Niewielkiemu podsieniu uległo jeszcze TGP (320 → 360 W), natomiast wśród nowości znalazł się interfejs PCI-Express 5.0 x16, którego wprowadzenie jest zasadniczo nieodczuwalne. Cena startowa 999 USD, to wprawdzie 200 USD mniej niż NVIDIA GeForce RTX 4080 na premierę, jednak GeForce RTX 4080 Super również tyle kosztował.