NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - nowa karta graficzna tylko nieco szybsza od układu RTX 4070 Ti SUPER w testach 3DMark

Od wielu tygodni GeForce RTX 5070 Ti zapowiada się na najciekawszą kartę z całej nowej serii - ma być tylko nieco słabsza od RTX-a 5080, ale to za powinna być znacznie bardziej opłacalna. Problem tylko w tym, że rozczarowujące wyniki dotychczas wydanych modeli Blackwell zrodziły wątpliwości dotyczące ogólnej dyspozycji nadchodzącego modelu. Czy okaże się choćby nieco szybszy od poprzedników? Cóż, najnowsze wyniki testów powinny uspokoić wielu entuzjastów.

GeForce RTX 5070 Ti w testach 3DMark okazuje się średnio o 16,6% mocniejszy od GeForce'a RTX 4070 Ti SUPER. To z kolei prowadzi do wniosku, że nowy model powinien osiągać wydajność na poziomie RTX-a 4080 bądź RTX-a 4080 SUPER.

Serwis VideoCardz zestawił właśnie pierwsze wyniki wydajności karty GeForce RTX 5070 Ti. Układ został sparowany z procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D oraz 48 GB pamięci RAM DDR5-6000, a nowość NVIDII sprawdzono w 3DMarku przy użyciu kilku popularnych testów. Dla porównania dodano również wyniki modeli GeForce RTX 5080 oraz GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Jak widać poniżej, nadchodzący model z generacji Blackwell plasuje się niemal idealnie pomiędzy nimi. Przewaga wyżej pozycjonowanego produktu jest wyraźna, jednak mimo to GeForce RTX 5070 Ti i tak okazuje się średnio o 16,6% mocniejszy od wspomnianego układu Ada Lovelace. To z kolei prowadzi do wniosku, że nowy model powinien osiągać wydajność na poziomie RTX-a 4080 bądź RTX-a 4080 SUPER - przynajmniej jeśli mowa o tego typu testach.

RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 4070 Ti SUPER Speed Way 1440p 8 902 pkt 7 646 pkt 6 466 pkt Steel Nomad 4K 8 163 pkt 6 532 pkt 5 694 pkt Port Royal 1440p 22 034 pkt 19 045 pkt 16 024 pkt Time Spy 1440p 32 045 pkt 27 384 pkt 24 684 pkt Time Spy Extreme 4K 16 084 pkt 13 485 pkt 12 045 pkt Fire Strike 1080p 76 483 pkt 68 741 pkt 59 198 pkt Fire Strike Extreme 1440p 41 192 pkt 35 483 pkt 29 934 pkt Fire Strike Ultra 4K 21 256 pkt 18 065 pkt 14 435 pkt

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti oficjalnie zadebiutuje już 20 lutego wyłącznie w niereferencyjnych wersjach. Model ten ma bazować na rdzeniu GB203 z 8960 jednostkami CUDA, a na pokładzie ma się znaleźć 16 GB pamięci VRAM typu GDRR7 (28 Gbps, magistrala 256-bit). Ceny mają startować od 3899 zł, jednak biorąc pod uwagę aktualne oferty RTX-a 5090 i RTX-a 5080 można wnioskować, że RTX 5070 Ti raczej nie będzie dostępny w cenie sugerowanej - mówiąc krótko, lepiej przygotować się na nieco wyższe sumy...

Źródło: VideoCardz