Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5070 oraz GeForce RTX 5060 z opóźnioną premierą. Powodem nowe Radeony RX 9070 XT?

Za tydzień zadebiutuje kolejna karta graficzna NVIDIA GeForce RTX z serii 50 - tym razem będzie to GeForce RTX 5070 Ti (no chyba, że skończy się premierą teoretyczną, jak to było w przypadku GeForce RTX 5090 i RTX 5080). Jeszcze w lutym do sprzedaży miał trafić także słabszy GeForce RTX 5070. Od wczoraj jednak w sieci krążą informacje, jakoby premiera miała się opóźnić. Teraz dowiedzieliśmy się również, że podobny los może spotkać GeForce RTX 5060.

Jeszcze wczoraj informowano, że premiera karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5070 odbędzie się na początku marca, co miało być swoistą odpowiedzią na nadchodzące Radeony RX 9070 (podobno ich debiut planowany jest w pierwszej dekadzie marca). Nowe doniesienia z Azji sugerują, że finalnie debiut GeForce RTX 5070 opóźni się o około miesiąc względem pierwotnych planów. Ta sama decyzja miała zostać podjęta także w kontekście GeForce RTX 5060. Oznacza to, że drugi z wymienionych modeli pojawi się na rynku w kwietniu, a nie marcu.

Gamers and power users are eager to get the RTX 5090 and 5080, but chip supply constraints are causing shortages. Supply issues will likely push back mass production of the RTX 5070/5060 from the original Feb/Mar to Mar/Apr. Limited supply means these two cards will sell out…