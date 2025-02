GeForce RTX 5070 Ti i RTX 5070 - mamy złe wieści o nowych kartach. Jeden model okazuje się bardzo drogi, a drugi ma zostać opóźniony

Początek 2025 roku miał być okresem, w którym entuzjaści i gracze rzucą się do sklepów po nowe układy NVIDIA GeForce RTX 50, jednak niezbyt dobre recenzje, wysokie ceny kart i problemy z dostępnością powstrzymały entuzjazm chyba wszystkich zainteresowanych. Co gorsza, trudno teraz spoglądać z optymizmem na debiut kolejnych jednostek Blackwell. Krótko mówiąc, nie mamy zbyt dobrych wieści ws. kart GeForce RTX 5070 Ti oraz GeForce RTX 5070.

Karty graficzne GeForce RTX 5070 Ti oraz RTX 5070 są wyczekiwane przez wielu graczy i pasjonatów, jednak przewidywać ich sukces w świetle napływających doniesień...

Krótko po zapowiedzi nowych kart GeForce RTX 50 internauci przewidywali, że najciekawszą i zarazem najbardziej opłacalną propozycją z całej serii może okazać się model RTX 5070 Ti, bowiem pod względem specyfikacji niewiele ustępuje RTX-owi 5080, a sugerowana cena jest przecież znacznie niższa. Niestety, w niektórych zagranicznych sklepach znaleźć można już pierwsze oferty i są one dalekie od atrakcyjnych. GeForce RTX 5070 Ti ma zadebiutować 20 lutego w cenie od 749 dolarów (3899 zł), jednak układ ten znaleziono już w niemieckim MediaMarkcie w cenie 1169 euro (ok. 4875 zł) w wersji GAMING TRIO od MSI. Co gorsza, podobne oferty zaczęły pojawiać się również w pewnym francuskim sklepie. Co tu dużo mówić - trudno się nimi zachwycać.

Mogłoby się wydawać, że ratunkiem dla zwykłych graczy w tej sytuacji będzie niżej pozycjonowany GeForce RTX 5070 bez dopisku Ti, który ma startować już od 2849 złotych, jednak znany informator MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) twierdzi, że premiera tej karty zostanie przesunięta na początek marca. Powody nie są jeszcze znane, ale można się domyślać, że Zieloni nie czują się w tej półce zbyt pewnie w obliczu nadciągającej premiery Radeonów RX 9070 (XT). Kto wie, być może producent będzie chciał rozważyć ostateczną cenę tej karty lub np. dostosować taktowania? Tak czy owak, na potwierdzenie tej informacji musimy jeszcze poczekać.

Źródło: VideoCardz, @GawroskiT, @Zed__Wang