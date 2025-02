NVIDIA miała przygotowane prototypy kart GeForce RTX 4090 oraz GeForce RTX 5090 z kilkoma złączami 12VHPWR

Są podstawy, by sądzić, że niektórzy użytkownicy kart NVIDIA GeForce RTX 5090 będą musieli mierzyć się z problemami znanymi z poprzedniej generacji. Chodzi tutaj oczywiście o ryzyko stopienia się złącza zasilającego. Występowanie tego zjawiska można było prawdopodobnie zminimalizować stosując więcej niż jeden konektor 12VHPWR lub 12V-2x6. Jak wynika z informacji opublikowanych w sieci, NVIDIA miała prototypy tego typu kart.

Na jednym z forów internetowych wypłynęły zdjęcia próbki inżynieryjnej karty NVIDIA GeForce RTX 4090 z aż czterema konektorami 12VHPWR. Potwierdzono też istnienie podobnego prototypu w przypadku GeForce RTX 5090. Był to jednak sprzęt przeznaczony wyłącznie do testów.

O złączach zasilających karty graficzne NVIDII znowu jest głośno za sprawą stopionego konektora, którego doświadczył jeden z niemieckich użytkowników. Diagnoza postawiona przez znanego eksperta sprzętowego Romana "der8auera" Hartunga sugeruje, że takich sytuacji w przypadku kart GeForce RTX 5090 może być więcej. Uważa się, że główną przyczyną zjawiska jest nierównomierna dystrybucja przepływu prądu w złączach zasilających i kablu. Najprostszym rozwiązaniem byłoby zaś zastosowanie więcej niż jednego konektora zasilającego 12VHPWR lub 12V-2x6, co oczywiście nie stanie się w przypadku kart Blackwell, gdyż wymagałoby to poważnych zmian w projekcie tych GPU. Na chińskim forum internetowym Chiphell opublikowano jednak zdjęcia próbki inżynieryjnej karty NVIDIA GeForce RTX 4090, którą wyposażono w aż cztery konektory 16-pin. Podobne prototypy przygotowano też ponoć dla GeForce RTX 5090.

Nie ma stuprocentowej pewności, że mamy tutaj do czynienia z oryginalną próbką, choć zaprezentowane PCB rzeczywiście wygląda na prawdziwe. Nie należy jednak na tej podstawie wyciągać daleko idących wniosków. Prototypy te mogły służyć po prostu do testowania poszczególnych komponentów GPU. Inżynierowie podczas prac zwykle zasilają elementy wczesnych wersji kart etapami, czemu omawiane konektory mogły służyć. Nie ma zaś konkretnych dowodów na to, że NVIDIA rzeczywiście nosiła się z zamiarem wypuszczenia GeForce RTX 4090 lub GeForce RTX 5090 z więcej niż jednym złączem 16-pin. Takie sugestie pojawiały się jednak w przypadku potencjalnego GeForce RTX 5090 Ti. Niezależnie od tego, obecność aż czterech tego typu konektorów byłaby na pewno przesadą, gdyż są one w stanie udźwignąć pobór mocy rzędu 2400 W lub więcej. Jest to niezwykle wysoka wartość na tle TGP GeForce RTX 5090, które wynosi 575 W. Obecność dwóch konektorów z pewnością jednak zminimalizowałoby ryzyko wystąpienia problemów, o których znowu jest ostatnio głośno.





nvidia engineering samples

AD102: 4x 16pin

GB202: 4x 16pin



production card

4090:1x 16pin

5090:1x 16pinhttps://t.co/c4RAWWfO4u pic.twitter.com/ReybcTsdeU — HXL (@9550pro) February 11, 2025

Źródło: Chiphell, @9550pro (X), Tom's Hardware