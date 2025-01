NVIDIA pracowała nad układem Blackwell z 24576 rdzeniami CUDA i dwoma złączami 12V-2x6. Możliwe, że to GeForce RTX 5090 Ti

Od momentu prezentacji kart graficznych GeForce RTX 50 cała sieć wrze i wiele osób jest zainteresowanych wydajnością tych jednostek. Ciągle czekamy na pojawienie się pierwszych niezależnych recenzji karty graficznej GeForce RTX 5090, a tymczasem nieoczekiwanie na forum Chiphell znaleziono ślady prototypowej karty graficznej Blackwell o jeszcze większych możliwościach. Poznajcie układ, który w przyszłości może zasilić np. RTX-a 5090 Ti.

Nie wiemy czy omawiany projekt został anulowany przez NVIDIĘ, aczkolwiek niewykluczone, że będzie brany pod uwagę w przyszłości, gdy zajdzie potrzeba wydania np. GeForce'a RTX 5090 Ti bądź nowego TITAN-a.

Prototypowa karta graficzna Blackwell rzekomo wyposażona jest w rdzeń GB202-200 z 24576 jednostkami CUDA. Na jej pokładzie jest 32 GB pamięci VRAM typu GDDR7 na magistrali 512-bit, która jest nieco szybsza od tej z RTX-a 5090 (32 Gbps vs 28 Gbps), dzięki czemu przepustowość VRAM to 2048 GB/s. Poniżej (pod tabelką) znajduje się zdjęcie tego układu. Jak można się domyślać, taka karta graficzna potrzebuje jeszcze więcej mocy elektrycznej do sprawnego działania. Współczynnik TDP szacowany jest na 800 W, a to oznacza, że taki układ musi mieć aż dwa złącza zasilania 12V-2x6 (16-pin).

Prototyp RTX 5090 Ti (?) GeForce RTX 5090 Rdzeń GB202-200 GB202-300 Rdzenie CUDA 24576 21760 Jednostki SM 192 170 Pamięć VRAM 32 GB GDDR7 32 GB GDDR7 Magistrala VRAM 512-bit 512-bit Szybkość VRAM 32 Gbps 28 Gbps Przepustowość VRAM 2048 GB/s 1792 GB/s Złącza zasilania 2x 16-pin 1x 16-pin TDP 800 W 575 W

Co ciekawe, według źródła omawiany prototyp został opracowany w lipcu 2024 roku, a więc dosyć dawno temu. Nie istnieją działające sterowniki dla tej karty, jednak niewykluczone, że układ będzie w stanie pracować z oprogramowaniem przygotowanym dla kart RTX 5090 (to okaże się niebawem). Nie wiemy czy omawiany projekt został anulowany przez NVIDIĘ, aczkolwiek niewykluczone, że będzie brany pod uwagę w przyszłości, gdy zajdzie potrzeba wydania np. GeForce'a RTX 5090 Ti bądź nowego TITAN-a.

