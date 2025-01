NVIDIA GeForce RTX 5090 jeszcze nie zadebiutował, a pojawiły się doniesienia o niedoborze nowych kart graficznych

Karty graficzne z serii GeForce RTX 5000 będą prawdopodobnie najgorętszą premierą sprzętową tego roku. Choć układy te nie należą do najtańszych, to i tak wielu użytkowników pozytywnie zaskoczyła ich cena. MSRP a realia rynkowe to jednak niestety często zupełnie odrębne kwestie. Są już przesłanki wskazujące na to, że nie wszędzie nowe karty będzie można kupić po cenach sugerowanych. Z rynku docierają sygnały o wystąpieniu braków.

Choć MSRP karty GeForce RTX 5090 ustalono na poziomie 1999 dolarów, to pojawiły się sugestie, że w niektórych regionach cena rzeczywista może przebić tę wartość dwukrotnie. Przyczyną jest ograniczona podaż.

Najwyżej pozycjonowana karta konsumencka z generacji Blackwell, czyli GeForce RTX 5090, będzie oficjalnie sprzedawana po cenie 1999 dolarów (10299 zł w Polsce). Z pewnością jednak nie wszyscy będą w stanie nabyć ją za taką kwotę. Serwis Benchlife podaje, że na skutek pewnych nieporozumień pomiędzy NVIDIĄ a jej partnerami, na rynek trafi początkowo ograniczona liczba nowych GPU. Dotyczy to w szczególności GeForce RTX 5090 oraz GeForce RTX 5080, choć nie można wykluczyć, że problem rozszerzy się także na niżej pozycjonowany GeForce RTX 5070. To oczywiście oznacza wystąpienie braków, które skutecznie podbiją ceny.

Inny serwis - UDN - informuje z kolei, że w świetle obecnej sytuacji rynkowej, ceny faktyczne tych kart mogą być początkowo nawet dwa razy wyższe niż MSRP. Choć prognoza ta dotyczy głównie rynku chińskiego (ze szczególnym uwzględnieniem GeForce RTX 5090 D), to z pewnością nie pozostałoby to całkowicie bez wpływu na ceny w innych regionach. Dowodzą temu chociażby doniesienia z rynku amerykańskiego. UDN podaje, że jeden ze sprzedawców otrzymał w ramach pierwszej partii jedynie 20 kart GeForce RTX 5080 i żadnych GeForce RTX 5090. Choć trudno potwierdzić powyższe doniesienia, to pewne jest, że na wyższych cenach sporo mogłaby zyskać nie tylko NVIDIA, ale też producenci modelów niereferencyjnych. Znaczące braki nowych GPU mogą utrzymywać się nawet do końca drugiego kwartału bieżącego roku.

Źródło: WCCFTech, Benchlife, UDN