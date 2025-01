Mamy kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition - Galeria zdjęć i zapowiedź testów wydajności na PurePC

Premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 zbliża się wielkimi krokami, a najpierw pojawi się największy przedstawiciel rodziny Blackwell, czyli GeForce RTX 5090 Founders Edition. Sprzęt jest oczywiście w posiadaniu naszej redakcji, testy wydajności trwają w najlepsze, dzięki czemu finalny efekt zobaczycie niebawem. Chwilę później pojawią się recenzje wersji niereferencyjnych.

NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition zgodnie z planem dojechał do redakcji PurePC, więc niedługo będziecie mogli zobaczyć wyniki flagowego Blackwella. Modyfikacji ulegnie również procedura pomiarowa.

NVIDIA GeForce RTX 5090 przyjechała w ekologicznym opakowaniu, które solidnie zabezpiecza urządzenie w transporcie, posiadając chociażby specjalne harmonijki amortyzujące wstrząsy. Wewnątrz oprócz samej karty graficznej znajdziemy jeszcze skróconą instrukcję oraz przejściówkę 4x 8-pin, jeżeli nie posiadacie 16-pinowej wtyczki w zasilaczu (12V2x6). Całość wygląda skromniej od opakowania flagowego przedstawiciela Ada Lovelace, niemniej w tym przypadku najważniejsze jest przecież wnętrze. Przyjrzyjmy się zatem bliżej NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition, którego można będzie zamawiać bezpośrednio ze strony producenta.

NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition

Budowa systemu chłodzenia przeszła gruntowną modernizację względem poprzedników, ponieważ zamiast dość specyficznego układu Dual Axial Flow Through, postawiono na bardziej klasyczny Double Flow Through. Skutkiem powyższego NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition posiada dwa wentylatory osiowe o średnicy 100 mm, przetłaczające powietrze przez aluminiowe radiatory. Cooler wykorzystuje również komorę parową, natomiast podstawa przykrywa rdzeń Blackwella, moduły pamięci GDDR7 oraz sekcję zasilania. Rozprowadzaniem ciepła zajmuje się komplet pięciu ciepłowodów, a laminat tradycyjnie jest bardzo krótki. Stylistycznie producent pozostał wierny wzornictwu modeli GeForce RTX 3000 i RTX 4000.

NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition

Chociaż długość i wysokość coolera okazuje się niemalże identyczna jak u poprzedników, to nowość zajmuje zaledwie dwa sloty w obudowie, zamiast czterech jak NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition. Waga urządzenia wynosi około 1850 gramów. Producent deklaruje jednak, że system chłodzenia będzie charakteryzował się wyjątkową skutecznością i ponadprzeciętną kulturą pracy, generując od 30 do 35 dB(A) przy odprowadzaniu maksymalnie 600 W. Jakość wykonania w połączeniu z zastosowanymi materiałami nazwałbym pierwszorzędną, co nikogo mającego styczność z modelami Founders Edition nie powinno dziwić. Na tylnym śledziu w kolorze czarnym, znajdziemy komplet złączy: 1x HDMI 2.1b oraz 3x DisplayPort 2.1b.

NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition

Premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 była dobrym pretekstem, aby zmodyfikować procedurę pomiarową PurePC. Przede wszystkim będzie znacznie więcej gier - 14 pomiarów w rasteryzacji, 7 pomiarów w ray tracingu i dodatkowo jeszcze 1 test uwzględniający path tracing, upscaling i generator klatek. Docelowo w ciągu 2025 roku planuję wprowadzić równy podział między testami rasteryzacji i ray tracingu (10/10), zależnie od kalendarza oraz jakości premier. Całkowicie przerobiona została też sekcja poboru mocy, bowiem teraz pomiary dotyczyć będą samej karty graficznej. Przy okazji rozszerzyłem jeszcze zakres temperatur i głośności. Na premierę Blackwella baza wyników będzie obejmować wszystkie topowe modele poprzednich generacji, która z czasem zostanie rozszerzona o kolejne pozycje. Do zobaczenia za kilka dni :)

Źródło: PurePC