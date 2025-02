ZOTAC GeForce RTX 5090 SOLID - uwaga na brakujące jednostki ROP! Niektóre egzemplarze są wolniejsze od innych układów RTX 5090

Premiera układów GeForce RTX 5000 raczej nie zapisze się złotymi zgłoskami w historii GPU. Wiele osób narzeka na problemy z dostępnością, wysokie ceny czy niezbyt rewolucyjną architekturę, która w zasadzie nie przynosi widocznego przyrostu wydajności. Co więcej, z biegiem czasu tylko przybywa negatywnych newsów na temat tych kart. Tym razem dotarły do nas wieści, że niektóre egzemplarze RTX 5090 trafiły nas rynek z nieco okrojoną specyfikacją...

Sprawa została już zgłoszona firmie ZOTAC, jednak nadal nie wiadomo, czy opisywany problem jest natury systemowej czy też sprzętowej.

Mowa tutaj konkretnie o kartach GeForce RTX 5090 SOLID od firmy ZOTAC. Jeden z użytkowników forum TechPowerUp o pseudonimie "Wuxi Gamer" zauważył, że jego egzemplarz ma tylko 168 jednostek ROP, podczas gdy w oficjalnej specyfikacji RTX-a 5090 wyraźnie jest mowa o 176 ROP-ach. Mimo usilnych starań (czyt. reinstalacji sterowników, przełączenia BIOS-u, itp.) brakujących ROP-ów nie udało się przywrócić. Co ciekawe, okazało się, że to wcale nie jedyny taki przypadek, bowiem ZOTAC GeForce RTX 5090 SOLID, który doczekał się pełnej recenzji na łamach TechPowerUp również ma tylko 168 ROP-ów, choć początkowo nikt nie zwrócił na to uwagi. Nagle stało się zatem jasne, dlaczego w niektórych scenariuszach karta spisuje nieco poniżej oczekiwań. Wygląda na to, że brak tych jednostek oznacza stratę 4,54% wydajności GPU w zakresie rastrowania.

Jednostka ROP (Raster Operations Pipeline) w GPU przetwarza dane pikseli i obsługuje zadania takie jak np. wygładzanie krawędzi czy zapisywanie końcowych wartości pikseli do bufora klatek. Brak ośmiu sztuk w przypadku RTX 5090 nie zawsze będzie widoczny - wiele zależy od tego, w jakim stopniu dana gra opiera się na ROP-ach. Sprawa została już zgłoszona firmie ZOTAC, jednak nadal nie wiadomo, czy opisywany problem jest natury systemowej czy też sprzętowej. Póki co nie odnotowano większej liczby jednostek GeForce RTX 5090 z brakującymi ROP-ami. Gdy tylko coś się rozjaśni w tym temacie, na pewno Was poinformujemy.

Źródło: TechPowerUP